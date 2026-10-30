Συνελήφθη στη Λευκάδα αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού για εμπρησμούς σε σπίτια και οχήματα πρώην συντρόφων του

Σε σύλληψη οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 30 Οκτωβρίου 2026, στη Λευκάδα, ένας 45χρονος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού. Ο άνδρας κατηγορείται για μια σειρά εμπρηστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας στην περιοχή της Γλυφάδας. Οι επιθέσεις φέρεται να στρέφονταν κατά περιουσιών δύο πρώην συντρόφων του, καθώς και του νυν συντρόφου μίας εξ αυτών, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Η ταυτοποίηση και η σύλληψη στη Λευκάδα

Η σύλληψη του 45χρονου αξιωματικού πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την εκδήλωση των εμπρησμών. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίησή του έπειτα από επισταμένη έρευνα, στην οποία αξιοποιήθηκαν διάφορα στοιχεία. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο που συνέβαλε στην εξιχνίαση της υπόθεσης ήταν ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας.

Το βίντεο αυτό, το οποίο έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας, καταγράφει τις κινήσεις του φερόμενου δράστη στην πολυκατοικία όπου βρίσκεται το διαμέρισμα της 36χρονης πρώην συντρόφου του. Στα πλάνα, διακρίνεται ένας άνδρας, ο οποίος φορούσε κουκούλα, να πλησιάζει την κάμερα ασφαλείας και να προσπαθεί να καλύψει τον φακό της με ένα πανί. Η ενέργεια αυτή φέρεται να είχε ως στόχο να αποτρέψει την καταγραφή των κινήσεών του πριν από την εμπρηστική επίθεση.

Η εμπρηστική επίθεση στο διαμέρισμα της Γλυφάδας

Η πρώτη από τις εμπρηστικές επιθέσεις, για την οποία κατηγορείται ο αξιωματικός, αφορούσε ένα διαμέρισμα στη Γλυφάδα. Το διαμέρισμα αυτό ανήκει σε μία 36χρονη γυναίκα, η οποία υπήρξε πρώην σύντροφος του 45χρονου. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο αξιωματικός είχε ζήσει στο παρελθόν μαζί με την 36χρονη σε αυτό ακριβώς το διαμέρισμα, γεγονός που υποδηλώνει οικειότητα με τον χώρο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 45χρονος φέρεται να γνώριζε ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης δεν βρισκόταν κανείς εντός του σπιτιού. Κατηγορείται ότι έριξε εύφλεκτο υλικό στο διαμέρισμα και στη συνέχεια προκάλεσε την πυρκαγιά. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, προκαλώντας εκτεταμένες και σοβαρές ζημιές στο εσωτερικό του σπιτιού. Έπιπλα και πόρτες καταστράφηκαν ολοσχερώς από την ένταση της πυρκαγιάς, αφήνοντας πίσω τους ένα κατεστραμμένο ακίνητο.

Δύο αυτοκίνητα στις φλόγες

Η εμπρηστική επίθεση στο διαμέρισμα της 36χρονης δεν ήταν η μοναδική ενέργεια που αποδίδεται στον 45χρονο αξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού. Περίπου 15 λεπτά μετά τον εμπρησμό του διαμερίσματος, ο άνδρας φέρεται να μετέβη σε άλλη τοποθεσία, κοντά στο σπίτι μιας δεύτερης πρώην συντρόφου του, επίσης στην περιοχή της Γλυφάδας.

Εκεί, κατηγορείται ότι πυρπόλησε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Το ένα από τα οχήματα ανήκε στην εν λόγω πρώην σύντροφό του, ενώ το δεύτερο όχημα ανήκε στον σημερινό της σύντροφο. Και τα δύο αυτοκίνητα υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την πυρκαγιά. Μετά την ολοκλήρωση και αυτών των εμπρηστικών ενεργειών, ο φερόμενος δράστης απομακρύνθηκε από την περιοχή της Γλυφάδας, προτού εντοπιστεί και συλληφθεί στη Λευκάδα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis