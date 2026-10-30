«Χωριάτικο»: Κατασχέσεις χλιδής με μετρητά, κοσμήματα και ρολόγια

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στην εξάρθρωση ενός μεγάλου εγκληματικού κυκλώματος, το οποίο συνδέεται ευθέως με το «Χωριάτικο», αποκαλύπτοντας έναν εντυπωσιακό κόσμο πολυτέλειας και χλιδής. Κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μετρητά που ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, καθώς και πλήθος πανάκριβων αντικειμένων. Τα ευρήματα αυτά σκιαγραφούν με σαφήνεια τον ιδιαίτερα πολυτελή τρόπο ζωής που φέρονται να είχαν εξασφαλίσει μέλη της οργάνωσης, αναδεικνύοντας το μέγεθος των παράνομων κερδών τους.

Οι κατασχέσεις που αποκαλύπτουν τη χλιδή

Οι εικόνες που προέκυψαν από τις επιχειρήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας είναι χαρακτηριστικές και αποκαλύπτουν το εύρος της πολυτέλειας που περιέβαλε το κύκλωμα του «Χωριάτικου». Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση ενός σημαντικού ποσού σε μετρητά, το οποίο ανέρχεται σε 528.687 ευρώ. Αυτό το ιδιαίτερα υψηλό χρηματικό ποσό υπογραμμίζει με τον πλέον εμφατικό τρόπο το μέγεθος των παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων της οργάνωσης και τα κέρδη που αποκόμιζαν τα μέλη της.

Πέρα από τα μετρητά, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν μια σειρά από πανάκριβα αντικείμενα. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν ρολόγια και κοσμήματα, των οποίων η εκτιμώμενη αξία φτάνει το εντυπωσιακό ποσό των 500.000 ευρώ. Επιπλέον, στις κατασχέσεις περιλαμβάνονται επώνυμες τσάντες, η αξία των οποίων υπολογίζεται στις 155.000 ευρώ. Αυτά τα ευρήματα συνθέτουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του πολυτελούς τρόπου ζωής που ακολουθούσαν οι εμπλεκόμενοι, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις των αρχών.

Το οικονομικό πλήγμα και οι συλλήψεις

Η υπόθεση αυτή, η οποία συνδέεται άμεσα με το «Χωριάτικο», έχει προκαλέσει μια εκτιμώμενη ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο που αγγίζει το ιλιγγιώδες ποσό των 77 εκατομμυρίων ευρώ. Το συγκεκριμένο ποσό αναδεικνύει την τεράστια οικονομική διάσταση των παράνομων ενεργειών του κυκλώματος και τον σοβαρό αντίκτυπο που είχαν στα δημόσια έσοδα, πλήττοντας την εθνική οικονομία.

Στο πλαίσιο των συστηματικών ερευνών και των συντονισμένων επιχειρήσεων που διεξήχθησαν από την ΕΛ.ΑΣ., έχουν ήδη συλληφθεί 59 άτομα. Τα πρόσωπα αυτά φέρονται να εμπλέκονται ενεργά στην εγκληματική οργάνωση. Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση είναι ιδιαίτερα εκτενής και περιλαμβάνει συνολικά 149 κατηγορουμένους, γεγονός που υποδηλώνει το ευρύ δίκτυο των προσώπων που συμμετείχαν στις παράνομες πράξεις και τη μεγάλη έκταση των δραστηριοτήτων τους.

Εκτεταμένες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα

Για την επιτυχή εξάρθρωση του μεγάλου αυτού κυκλώματος, η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποίησε μια σειρά από εκτεταμένες επιχειρήσεις σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας. Οι έρευνες και οι συλλήψεις δεν περιορίστηκαν σε μία μόνο πόλη ή περιφέρεια, αλλά επεκτάθηκαν σε μεγάλο μέρος της χώρας, αποδεικνύοντας τον οργανωμένο και συντονισμένο χαρακτήρα της αστυνομικής επιχείρησης και την αποφασιστικότητα των αρχών.

Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικές δυνάμεις ενήργησαν σε σημαντικές περιοχές όπως η Αττική, το νησί της Ρόδου, η Μύκονος, τα Ιωάννινα και το Αγρίνιο. Οι επιχειρήσεις συνεχίστηκαν με αμείωτο ρυθμό και σε άλλες πόλεις και νησιά, περιλαμβάνοντας τη Ζάκυνθο, την Τρίπολη, την Πάτρα και την Κόρινθο. Σε όλες αυτές τις περιοχές εντοπίστηκαν κρίσιμα στοιχεία και πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες κατασχέσεις, συμβάλλοντας στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την πάταξη της εγκληματικής δράσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis