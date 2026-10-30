Η UEFA κοντά στην επιλογή υποψηφίου για την προεδρία της FIFA

Η UEFA και οι σύμμαχοί της βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο για την επιλογή ενός υποψηφίου που θα διεκδικήσει την προεδρία της FIFA απέναντι στον Τζιάνι Ινφαντίνο. Η ανακοίνωση του ονόματος αναμένεται να γίνει ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, καθώς ο χρόνος πιέζει για την επίσημη δήλωση συμμετοχής στις εκλογές.

Η αναζήτηση αντιπάλου για την προεδρία της FIFA

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία ποδοσφαίρου, μαζί με τους συμμάχους της, πλησιάζει στην οριστικοποίηση του προσώπου που θα αναλάβει να αντιπαρατεθεί στον Τζιάνι Ινφαντίνο. Ο Ινφαντίνο επιδιώκει να εξασφαλίσει την τέταρτη θητεία του στην προεδρία της FIFA, με τις εκλογές να έχουν οριστεί για τον Μάρτιο.

Οι προσπάθειες της UEFA για την εξεύρεση ενός ισχυρού αντιπάλου εντείνονται, καθώς η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλησιάζει. Σύμφωνα με αποκαλύψεις της «Guardian», η διαδικασία βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, με την αισιοδοξία να ενισχύεται στους κόλπους της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας.

Η πίεση του χρόνου και η προθεσμία

Η προθεσμία για τους υποψηφίους που επιθυμούν να διεκδικήσουν την προεδρία της FIFA έχει οριστεί για τις 18 Νοεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι όσοι θέλουν να αμφισβητήσουν την προσπάθεια του Ινφαντίνο για τέταρτη θητεία, έχουν περιορισμένο χρόνο για να δηλώσουν επίσημα τη συμμετοχή τους.

Για να μπορέσει ένας αντίπαλος να επικρατήσει έναντι του Ινφαντίνο, απαιτούνται τουλάχιστον 106 ψήφοι. Η UEFA βρίσκεται σε διαρκείς συζητήσεις με πιθανούς υποψηφίους, με στόχο να βρεθεί το κατάλληλο πρόσωπο που θα συγκεντρώσει την απαραίτητη υποστήριξη.

Οι παρασκηνιακές διεργασίες και τα εμπόδια

Οι συζητήσεις με πιθανούς υποψηφίους έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα, παρά τα εμπόδια που έχουν προκύψει. Ένα από αυτά τα εμπόδια ήταν η αιφνιδιαστική ανατροπή στάσης του προέδρου της Ασιατικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Σεΐχη Σαλμάν μπιν Ιμπραΐμ αλ Χαλίφα, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της προσπάθειας του Ινφαντίνο για την τέταρτη θητεία.

Αυτή η εξέλιξη έχει καταστήσει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για την UEFA να βρει έναν υποψήφιο που θα μπορεί να συσπειρώσει ευρύτερες δυνάμεις και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την εκστρατεία του νυν προέδρου της FIFA.

Η στρατηγική της UEFA και οι επόμενες κινήσεις

Εφόσον οριστικοποιηθεί το όνομα του υποψηφίου, αυτό θα παρουσιαστεί αρχικά στην εκτελεστική επιτροπή της UEFA. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει μια διαδικτυακή συνάντηση με τους επικεφαλής των ομοσπονδιών-μελών της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, προκειμένου να ενημερωθούν και να παράσχουν την υποστήριξή τους.

Παραμένει, ωστόσο, η πρόθεση να καθυστερήσει η επίσημη ανακοίνωση του υποψηφίου όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτή η στρατηγική αποσκοπεί στον περιορισμό του κινδύνου μιας εκστρατείας παρασκηνιακών πιέσεων από τη FIFA εναντίον του προσώπου που θα επιλεγεί. Ορισμένες πηγές εκτιμούν ότι οι σχετικές συναντήσεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν μέσα στις επόμενες επτά ημέρες.

Το σενάριο του Αρσέν Βενγκέρ

Το όνομα του Αρσέν Βενγκέρ έχει ακουστεί έντονα ως πιθανή επιλογή για την προεδρία της FIFA. Σε ορισμένους κύκλους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ο πρώην προπονητής της Άρσεναλ θεωρείται ιδανικός υποψήφιος για να ενώσει τις αντίπαλες πλευρές και να προσφέρει μια εναλλακτική πρόταση.

Παρόλα αυτά, ο Αρσέν Βενγκέρ δεν φαίνεται να έχει μπει ουσιαστικά στη διαδικασία διεκδίκησης της προεδρίας. Ο ίδιος κατέχει επί του παρόντος τη θέση του επικεφαλής Παγκόσμιας Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου της FIFA και βρέθηκε αυτή την εβδομάδα στο Αζερμπαϊτζάν, όπου προέβαλε τα πλεονεκτήματα της νέας διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ15 της ομοσπονδίας.

Με πληροφορίες από: Athletiko