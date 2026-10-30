Μια ιδιαίτερη πτυχή από τα φοιτητικά του χρόνια στην Ιταλία μοιράστηκε ο γνωστός τραγουδοποιός Χρήστος Θηβαίος, αποκαλύπτοντας πως είχε την ευκαιρία να έχει καθηγητή τον διακεκριμένο συγγραφέα και σημειολόγο Ουμπέρτο Έκο. Ο Θηβαίος, μιλώντας στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», θυμήθηκε τη γνωριμία τους και την εντύπωση που είχε προκαλέσει η ελληνική του καταγωγή στους ακαδημαϊκούς κύκλους της Μπολόνια.

Η φοιτητική εμπειρία στην Μπολόνια

Ο Χρήστος Θηβαίος διηγήθηκε ότι γράφτηκε στη Φιλοσοφία στην Ιταλία, και συγκεκριμένα στην Μπολόνια. Όπως υποστήριξε, το γεγονός ότι ένας Έλληνας έφευγε από τη χώρα της φιλοσοφίας για να σπουδάσει το αντικείμενο σε μία άλλη χώρα, είχε κάνει ιδιαίτερη αίσθηση στους καθηγητές του πανεπιστημίου. Ο ίδιος ο τραγουδοποιός ανέφερε πως οι καθηγητές είχαν εντυπωσιαστεί από αυτή την επιλογή του.

Ο Θηβαίος ήταν ο μοναδικός Έλληνας φοιτητής στο τμήμα Φιλοσοφίας. Ωστόσο, υπήρχαν αρκετοί άλλοι Έλληνες φοιτητές σε άλλες ειδικότητες, όπως στην ιατρική, στη βιολογία και στη γεωπονική, γεγονός που υποδηλώνει την παρουσία ελληνικής κοινότητας στην πανεπιστημιακή ζωή της πόλης.

Η γνωριμία με τον Ουμπέρτο Έκο

Στο πλαίσιο των μαθημάτων επιλογής που είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν οι φοιτητές, ο Χρήστος Θηβαίος αναζητούσε διάφορα μαθήματα που θα μπορούσαν να τον ενδιαφέρουν εκτός από τα κύρια μαθήματα της φιλοσοφίας. Τελικά, όπως περιέγραψε, βρήκε ένα μάθημα που έγραφε «Σημειωτική» (Semiotica στα ιταλικά).

Αποφάσισε να παρακολουθήσει το μάθημα, όπου βρέθηκε σε μια μικρή ομάδα 13 φοιτητών, χαρακτηρίζοντάς το ως «φροντιστήριο». Εκεί συνάντησε τον Ουμπέρτο Έκο, ο οποίος του άρεσε πάρα πολύ ως καθηγητής και τον περιέγραψε ως έναν «ευγενέστατο» άνθρωπο. Η γνωριμία τους ξεκίνησε με τον Έκο να ρωτά τον Θηβαίο αν ήταν Έλληνας, με τον τραγουδοποιό να απαντά καταφατικά.

Ο Αριστοτέλης και «Το Όνομα του Ρόδου»

Ο Ουμπέρτο Έκο, αφού έμαθε την ελληνική καταγωγή του Χρήστου Θηβαίου, του είπε χαρακτηριστικά: «Τιμή μας που έρχεστε στο πανεπιστήμιο». Στη συνέχεια, τον ρώτησε αν γνώριζε αρχαία ελληνικά και λατινικά, ερωτήσεις στις οποίες ο Θηβαίος απάντησε θετικά. Ο ίδιος ο τραγουδοποιός ανέφερε ότι αργότερα έμαθε και εβραϊκά, καθώς αυτές ήταν οι τρεις γλώσσες στις οποίες μεταφράστηκε η Αγία Γραφή.

Ο Έκο πρότεινε στον Θηβαίο να ασχοληθεί με τον Αριστοτέλη και την έννοια του σημείου, συνδέοντάς το με το «κεντρικό πρόσωπο» του μυθιστορήματος «Το Όνομα του Ρόδου». Ο Θηβαίος δέχτηκε την πρόταση, ευχαριστώντας τον καθηγητή του. Ο Ουμπέρτο Έκο, μάλιστα, τον ενημέρωσε ότι είχε γράψει και λογοτεχνία, ένα μυθιστόρημα με τίτλο «Το Όνομα του Ρόδου», προτρέποντάς τον να το διαβάσει αν ήθελε.

Η επίδραση της ταινίας και η αλλαγή στο μάθημα

Η συζήτηση αυτή, κατά την αφήγηση του Χρήστου Θηβαίου, έλαβε χώρα το 1982. Δύο χρόνια αργότερα, το 1984, κυκλοφόρησε η κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «Το Όνομα του Ρόδου». Η επιτυχία της ταινίας άλλαξε δραματικά τα δεδομένα και επηρέασε ακόμη και το μάθημα του Ουμπέρτο Έκο.

Όπως διηγήθηκε ο Θηβαίος, ο αριθμός των φοιτητών στο μάθημα της Σημειωτικής εκτοξεύτηκε από τους 13 αρχικούς στους 700. Ο Ουμπέρτο Έκο, με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, σχολίασε στον Θηβαίο: «Είτε έρθεις στο μάθημα είτε δεν έρθεις, είναι το ίδιο πράγμα. Καλύτερα να με ακούς από ραδιόφωνο». Ο τραγουδοποιός περιέγραψε αυτή την εμπειρία ως «πολύ ωραία» και τον Έκο ως έναν «ευγενέστατο άνθρωπο με χιούμορ».

Με πληροφορίες από: Topontiki