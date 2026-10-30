Ο Γιάννης Μαντζώρος, πατέρας του γνωστού ηθοποιού Στάθη Μαντζώρου, απηύθυνε δημόσια έκκληση για οικονομική βοήθεια. Η έκκληση αυτή γίνεται με στόχο τη μεταφορά του γιου του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στο εξωτερικό. Ο Στάθης Μαντζώρος δίνει μια μεγάλη μάχη για την υγεία του, μετά από ένα βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη τον Αύγουστο του 2025.

Η πορεία της υγείας του ηθοποιού

Ο Στάθης Μαντζώρος νοσηλεύεται εδώ και πολλούς μήνες στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου δέχεται τη φροντίδα των ιατρών. Αρχικά, μετά το βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, η κατάστασή του απαιτούσε διασωλήνωση. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες έχει «ξυπνήσει», γεγονός που σηματοδοτεί μια σταθερή βελτίωση της υγείας του.

Παρά τη σημαντική αυτή πρόοδο, ο δημοφιλής καλλιτέχνης δεν μπορεί ακόμα να επικοινωνήσει λεκτικά με τα αγαπημένα του πρόσωπα, τα οποία βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό του. Ο πατέρας του, Γιάννης Μαντζώρος, τόνισε πως ο γιος του αντιλαμβάνεται όσα του λένε, κάτι που αποτελεί ένα ενθαρρυντικό σημάδι στην πορεία της αποκατάστασής του.

Η συγκινητική έκκληση του πατέρα

Ο Γιάννης Μαντζώρος, με εμφανή συγκίνηση, απευθύνθηκε στον κόσμο ζητώντας βοήθεια μέσω της εκπομπής «Super Κατερίνα», το πρωί της Παρασκευής, 30 Οκτωβρίου 2026. Στην έκκλησή του, εξέφρασε την πίστη του στην ανάκαμψη του γιου του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο Στάθης είναι σε σταθερή κατάσταση και εγώ τουλάχιστον είμαι πολύ θρήσκος στην Παναγία, πιστεύω ότι ο Στάθης μας θα συνέλθει, θα επανέλθει. Μιλάω στο τηλέφωνο, με ακούει, μα δεν μπορεί να μιλήσει».

Στη συνέχεια, ο πατέρας του ηθοποιού ζήτησε από οποιονδήποτε «καλό άνθρωπο» να προσφέρει χρηματική βοήθεια. «Θέλω, αν υπάρχει οποιοσδήποτε καλός άνθρωπος και υπάρχει χρηματική βοήθεια να με πάρει τηλέφωνο», είπε, εξηγώντας ότι ο Στάθης δεν χρειάζεται χειρουργείο, αλλά η οικογένεια σκέφτεται τη μεταφορά του σε κέντρο αποκατάστασης στο εξωτερικό.

Ο Γιάννης Μαντζώρος επανέλαβε την παράκλησή του, τονίζοντας την ανάγκη για οικονομική στήριξη. «Σας παρακαλώ, όποιος έχει την καλή ευχαρίστηση να βοηθήσει οικονομικώς τον Στάθη μας. Πρέπει να πάει ο Στάθης σε κέντρο αποκατάστασης στο εξωτερικό και χρειαζόμαστε βοήθεια. Ευχαριστώ σε όλους και σε όλους ό,τι καλό», κατέληξε στην έκκλησή του.

Το κόστος της αποκατάστασης και προηγούμενες εκκλήσεις

Η μεταφορά του Στάθη Μαντζώρου σε ένα εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στο εξωτερικό θεωρείται πλέον επιτακτική ανάγκη για την περαιτέρω βελτίωση της υγείας του. Η σύζυγος του ηθοποιού, Αντωνία Καλαντζή, είχε ήδη κάνει δημόσια έκκληση για βοήθεια πριν από λίγο καιρό, μιλώντας στην εφημερίδα «Espresso».

Σε αυτή την πρόσφατη συνέντευξη, η Αντωνία Καλαντζή είχε αναφέρει ότι ο Στάθης Μαντζώρος παρουσιάζει μικρά σημάδια βελτίωσης. Ωστόσο, είχε αποκαλύψει πως η άμεση μεταφορά του σε κέντρο αποκατάστασης είναι αναγκαία, επισημαίνοντας παράλληλα το υψηλό κόστος που συνεπάγεται αυτή η θεραπεία, το οποίο ανέρχεται σε 10.000 ευρώ τον μήνα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki