Η εξάρθρωση του κυκλώματος «Χωριάτικο»: Λίρες, ρολόγια και supercars στην κατοχή των συλληφθέντων

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στην εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης, γνωστής ως υπόθεση «Χωριάτικο», η οποία δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διάπραξη απατών σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η επιχείρηση, που ξεκίνησε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, οδήγησε στη σύλληψη 59 ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγικού μέλους, ενώ η οικονομική ζημία από τις οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς υπολογίζεται σε περίπου 77 εκατομμύρια ευρώ. Κατά τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά, πολυτελή αυτοκίνητα, ρολόγια και τσάντες μεγάλης αξίας.

Η ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε μια ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε από την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026. Οι επιχειρήσεις έλαβαν χώρα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, καλύπτοντας την Αττική, τη Ρόδο, τη Μύκονο, τα Ιωάννινα, το Αγρίνιο, τη Ζάκυνθο, την Τρίπολη, την Πάτρα και την Κόρινθο.

Στη διάρκεια αυτής της συντονισμένης δράσης, συνελήφθησαν συνολικά 59 άτομα, ανάμεσά τους και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης. Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει συνολικά 149 κατηγορούμενους, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στις παράνομες δραστηριότητες του κυκλώματος.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή και συνδρομή Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που εδρεύουν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Επιπλέον, συνέδραμαν αστυνομικές Υπηρεσίες της Αττικής και της περιφέρειας, η Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.), η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, υπογραμμίζοντας το εύρος και την πολυπλοκότητα της επιχείρησης.

Το πολυσύνθετο δίκτυο και ο τρόπος δράσης

Από την πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα προέκυψε ότι η οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το έτος 2016. Είχε αναπτύξει ένα πολυσύνθετο δίκτυο επιχειρήσεων, το οποίο εκτεινόταν σε περιοχές όπως η Αττική, η Ρόδος, η Μύκονος, η Λάρισα και η Κόρινθος. Παράλληλα, διατηρούσε οικονομικές και επιχειρησιακές διασυνδέσεις σε χώρες του εξωτερικού, συγκεκριμένα στη Βουλγαρία, την Ιρλανδία και τη Δανία.

Κεντρικό στοιχείο του τρόπου δράσης της οργάνωσης αποτελούσε η δημιουργία και αξιοποίηση 430 αλληλοσυνδεόμενων εταιρικών σχημάτων. Από αυτά, τα 340 χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο ενός οργανωμένου μηχανισμού συστηματικής αποφυγής φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών οικονομικών υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς. Οι εταιρείες αυτές, αν και εμφανίζονταν ως ανεξάρτητες επιχειρηματικές οντότητες, στην πραγματικότητα τελούσαν υπό τον έλεγχο των ίδιων προσώπων.

Για να αποκρύπτουν την πραγματική τους ιδιότητα και τους πραγματικούς διαχειριστές, τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν παρένθετα πρόσωπα, τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους». Αυτοί οι «αχυράνθρωποι» εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές των εταιρειών, χωρίς ωστόσο να ασκούν ουσιαστικό έλεγχο στις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Οι κλάδοι δραστηριοποίησης και η οικονομική ζημία

Το επιχειρηματικό δίκτυο της οργάνωσης είχε αναπτυχθεί σε κλάδους με υψηλό κύκλο εργασιών, γεγονός που επέτρεπε τη συσσώρευση μεγάλων οφειλών. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες του κυκλώματος εκτείνονταν σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, επιχειρήσεις εστίασης, beach bars, ξενοδοχειακές μονάδες, ταξιδιωτικά γραφεία, αρτοποιεία, επιχειρήσεις ζαχαροπλαστικής και καταστήματα ψυχαγωγίας ενηλίκων.

Η συστηματική συσσώρευση οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς είχε ως αποτέλεσμα μια σημαντική οικονομική ζημία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, η ζημία αυτή υπολογίζεται σε περίπου 77 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αναδεικνύει το μέγεθος και την έκταση των παράνομων δραστηριοτήτων της οργάνωσης.

Τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία

Κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες και τις επιχειρήσεις των συλληφθέντων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πολυτελή περιουσιακά στοιχεία, τα οποία φανερώνουν τον τρόπο ζωής των μελών του κυκλώματος. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν χρηματικά ποσά που ανέρχονται σχεδόν σε 530.000 ευρώ.

Εκτός από τα μετρητά, κατασχέθηκαν πολυτελή αυτοκίνητα, γνωστά και ως supercars, καθώς και τσάντες μεγάλης αξίας, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται σε 155.000 ευρώ. Επιπλέον, στις κατασχέσεις περιλαμβάνονται ρολόγια και χρυσές λίρες, στοιχεία που υποδηλώνουν τον πλούτο που είχαν αποκτήσει τα μέλη της οργάνωσης από τις παράνομες δραστηριότητές τους.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki