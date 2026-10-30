Παρέμβαση Καρπουχτσή στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης απέτρεψε έξωση 92χρονης με αναπηρία

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Κώστας Καρπουχτσής, βρέθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης. Εκεί, συμμετείχε σε κινητοποίηση που είχε ως στόχο να αποτρέψει την έξωση μιας 92χρονης γυναίκας, η οποία αντιμετωπίζει αναπηρία σε ποσοστό 87%. Η παρέμβαση του στελέχους του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, μαζί με την κινητοποίηση, οδήγησε στην αναστολή της διαδικασίας έξωσης, όπως δήλωσε ο ίδιος.

Κινητοποίηση στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης

Η παρουσία του Κώστα Καρπουχτσή έξω από το σπίτι της ηλικιωμένης γυναίκας στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης σηματοδότησε την ενεργή συμμετοχή του στην προσπάθεια αποτροπής της έξωσης. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, με κύριο μέλημα την προστασία της 92χρονης, η οποία, όπως αναφέρθηκε, έχει αναπηρία 87%.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, κόμματος που συνδέεται με τον Αλέξη Τσίπρα, βρέθηκε στο σημείο για να στηρίξει την κινητοποίηση. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η συλλογική αυτή προσπάθεια είχε αποτέλεσμα, καθώς η απειλή έξωσης τελικά σταμάτησε, προσφέροντας ανακούφιση στην ηλικιωμένη γυναίκα.

Η έξωση ως «βαρβαρότητα»

Σε δήλωσή του προς τα μέσα, ο Κώστας Καρπουχτσής χαρακτήρισε την απειλή έξωσης της 92χρονης ως «βαρβαρότητα». Τόνισε με έμφαση ότι τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορούν να συνεχιστούν στην ελληνική κοινωνία. Η τοποθέτησή του υπογράμμισε την ανάγκη για προστασία των ευάλωτων πολιτών και την αποφυγή καταστάσεων που θέτουν σε κίνδυνο την αξιοπρέπεια και την κατοικία τους.

Ο κ. Καρπουχτσής συνέδεσε το συγκεκριμένο περιστατικό με το ευρύτερο ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Η δήλωσή του αναδεικνύει την πολιτική θέση του κόμματος σχετικά με την ανάγκη θωράκισης των πολιτών απέναντι σε διαδικασίες που μπορεί να τους οδηγήσουν στην απώλεια του σπιτιού τους, ειδικά όταν πρόκειται για ηλικιωμένους ή άτομα με αναπηρία.

Προτάσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματος αναφορικά με τις οφειλές και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεσμεύτηκε για την εφαρμογή «πραγματικής προστασίας της πρώτης κατοικίας», ένα ζήτημα που, όπως υποστήριξε, αποτελεί κεντρικό πυλώνα της πολιτικής τους.

Επιπλέον, ο κ. Καρπουχτσής αναφέρθηκε στην ανάγκη για υποχρεωτικές και βιώσιμες ρυθμίσεις των οφειλών. Τόνισε ότι αυτές οι ρυθμίσεις θα πρέπει να έχουν ως βασικό κριτήριο το πραγματικό εισόδημα των οφειλετών, ώστε να είναι εφικτές και να μην οδηγούν σε περαιτέρω αδιέξοδα. Η πρόταση αυτή στοχεύει στην παροχή μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης για τους πολίτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

«Η αξιοπρέπεια δεν πλειστηριάζεται»

Ο Κώστας Καρπουχτσής εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στην κατάσταση όπου οι πολίτες βρίσκονται «στο έλεος των τραπεζών και των funds». Αυτή η δήλωση συνοψίζει την κριτική του κόμματος προς το υφιστάμενο πλαίσιο διαχείρισης των οφειλών και των πλειστηριασμών, αναδεικνύοντας την ανάγκη για μια πιο ανθρώπινη προσέγγιση.

Το πολιτικό μήνυμα της παρέμβασής του συμπυκνώθηκε σε μια χαρακτηριστική φράση: «Τα χρέη ρυθμίζονται. Η αξιοπρέπεια όμως δεν πλειστηριάζεται». Με αυτή τη δήλωση, ο κ. Καρπουχτσής υπογράμμισε την προτεραιότητα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας έναντι των οικονομικών υποχρεώσεων, τονίζοντας ότι η απώλεια της κατοικίας, ειδικά για ευάλωτες ομάδες, αποτελεί προσβολή της αξιοπρέπειας.

Με πληροφορίες από: Newsit