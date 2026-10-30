Τραγωδία στην Ισπανία: Τρένο με 160 χλμ/ώρα συγκρούστηκε με ακινητοποιημένο συρμό

Ένα τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα συνέβη προχθές, Τετάρτη, στην Ισπανία, όταν ένα τρένο που κινούνταν με ταχύτητα 160 χιλιομέτρων την ώρα συγκρούστηκε με έναν άλλον συρμό ο οποίος είχε ακινητοποιηθεί στις ράγες. Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 69 άνθρωποι, καθιστώντας το δυστύχημα το πιο πολύνεκρο που έχει σημειωθεί στη χώρα από το 2013. Σιγά-σιγά έρχονται στο φως στοιχεία που συμπληρώνουν το παζλ των αιτιών αυτής της τραγωδίας.

Ο τραγικός απολογισμός και οι έρευνες

Η ισπανική πολιτοφυλακή έχει λάβει αναφορές για 64 αγνοούμενους, γεγονός που προσθέτει στην αγωνία για τον τελικό αριθμό των θυμάτων. Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει 49 νεκροψίες-νεκροτομές. Από αυτές τις διαδικασίες, έχουν ταυτοποιηθεί πέντε άνθρωποι, συγκεκριμένα τρεις γυναίκες και δύο άνδρες, όπως δήλωσε η Εστέρ Παντίγια, εκπρόσωπος της κυβέρνησης της περιφέρειας Καστίλης-Λα Μάντσα, μιλώντας στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TVE.

Παρά τις ταυτοποιήσεις, δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο πόσοι από τους αγνοούμενους περιλαμβάνονται στους νεκρούς που δεν έχουν αναγνωριστεί. Το μέγεθος της καταστροφής και ο μεγάλος αριθμός των θυμάτων έχουν προκαλέσει σοβαρή συζήτηση για την ασφάλεια και τη συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου της Ισπανίας, το οποίο είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη.

Προηγούμενο δυστύχημα και ανησυχίες

Η τραγωδία της Τετάρτης επανέφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, καθώς τον Ιανουάριο είχε σημειωθεί ένα άλλο δυστύχημα με τρένα των ίδιων εταιρειών και στην ίδια σιδηροδρομική γραμμή. Αυτό το προηγούμενο περιστατικό εντείνει τα ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας και την κατάσταση των υποδομών.

Η επανάληψη ενός τόσο σοβαρού συμβάντος στην ίδια σιδηροδρομική αρτηρία και με τους ίδιους εμπλεκόμενους φορείς, υπογραμμίζει την ανάγκη για ενδελεχή διερεύνηση και ενδεχομένως αναθεώρηση των πρωτοκόλλων λειτουργίας και συντήρησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επιβατών στο μέλλον.

Η αλληλουχία των γεγονότων πριν τη σύγκρουση

Η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στην πολύνεκρη σύγκρουση ξεκίνησε όταν έξι τρένα σταμάτησαν αυτόματα την πορεία τους. Αυτή η αυτόματη ακινητοποίηση οφειλόταν σε βλάβη του αυτόματου συστήματος σηματοδότησης, ενός κρίσιμου μηχανισμού για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου.

Αμέσως μετά την εκδήλωση της βλάβης, το κέντρο ελέγχου στη Μαδρίτη ανέλαβε τη διαχείριση της κυκλοφορίας των συρμών. Η ανάληψη αυτής της ευθύνης από το κέντρο ελέγχου σηματοδότησε την έναρξη μιας περιόδου χειροκίνητης διαχείρισης, η οποία αποδείχθηκε μοιραία για το τρένο που ενεπλάκη στην τραγωδία.

Η μοιραία εντολή και οι εταιρείες

Λίγα λεπτά αφότου το κέντρο ελέγχου ανέλαβε τη διαχείριση, ένα τρένο της κρατικής εταιρείας Renfe έλαβε εντολή να συνεχίσει την πορεία του. Η εντολή αυτή δόθηκε παρά το γεγονός ότι στην ίδια σιδηροδρομική γραμμή παρέμενε ακινητοποιημένο ένα τρένο της ιδιωτικής εταιρείας Iryo, όπως εξήγησε ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε.

Η συγκεκριμένη εντολή, που επέτρεψε την κίνηση του συρμού της Renfe ενώ υπήρχε εμπόδιο στην ίδια γραμμή, αποτελεί κεντρικό σημείο της έρευνας για την τραγωδία. Η παρουσία δύο τρένων, ενός εν κινήσει και ενός ακινητοποιημένου, στην ίδια γραμμή, χωρίς την απαραίτητη διασφάλιση απόστασης, οδήγησε στην καταστροφική σύγκρουση.

Αποκαλύψεις από ηχητικά ντοκουμέντα

Περαιτέρω φως στις συνθήκες του δυστυχήματος ρίχνουν ηχητικά ντοκουμέντα από τις επικοινωνίες μεταξύ του κέντρου ελέγχου και των μηχανοδηγών. Αυτά τα ηχητικά, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της εφημερίδας El Pais, αποκαλύπτουν κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τις αποφάσεις που ελήφθησαν εκείνη τη στιγμή.

Συγκεκριμένα, τα ντοκουμέντα δείχνουν ότι ένας ελεγκτής έδωσε άδεια στο τρένο της Renfe να συνεχίσει την πορεία του με κανονική ταχύτητα. Η αποκάλυψη αυτή ενισχύει την εικόνα ότι η εντολή για συνέχιση της πορείας δόθηκε εν γνώσει της παρουσίας του ακινητοποιημένου συρμού, γεγονός που αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην πλήρη διαλεύκανση των αιτιών της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki