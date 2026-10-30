Η έκρηξη στην Πλάκα με τους έξι νεκρούς: Για χαλκό 60 ευρώ η φονική διαρροή αερίου

Μια κλοπή της τάξεως των 60 ευρώ φέρεται να στάθηκε η αφορμή για να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι από έκρηξη, η οποία σημειώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα. Μετά από ενδελεχή έρευνα 34 ημερών, οι αρχές κατάφεραν να εξιχνιάσουν την υπόθεση της φονικής έκρηξης, προχωρώντας σε τρεις συλλήψεις. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι εισήλθαν στο κτήριο με σκοπό την αφαίρεση χάλκινων σωλήνων από την εγκατάσταση φυσικού αερίου, προκαλώντας διαρροή που οδήγησε στην πολύνεκρη έκρηξη.

Η φονική έκρηξη και οι συνέπειες

Η έκρηξη στο κτήριο της οδού Λυσικράτους στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους. Πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμενε στον πρώτο όροφο του κτηρίου, καθώς και για δύο ζευγάρια Αμερικανών τουριστών που έμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, το οποίο βρισκόταν στον δεύτερο όροφο.

Την ώρα της έκρηξης, ένα σχολικό λεωφορείο περνούσε από το σημείο, αλλά για ελάχιστα δευτερόλεπτα γλίτωσε από τις συνέπειες, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο. Η παλιά εγκατάσταση φωταερίου εκτιμάται πως δεν διέθετε βαλβίδα, με αποτέλεσμα το αέριο να διαφύγει ανεξέλεγκτα μέσα στο κτήριο και μετά από λίγες ώρες να προκληθεί η φονική έκρηξη.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης και οι συλλήψεις

Οι αρχές, μετά από 34 ημέρες ερευνών, κατάφεραν να εξιχνιάσουν την υπόθεση. Στα χέρια τους βρίσκονται τρεις άνδρες: δύο Έλληνες, ηλικίας 34 και 54 ετών, και ένας 37χρονος υπήκοος Αλβανίας. Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δράστες φέρονται να εισήλθαν στο κτήριο της οδού Λυσικράτους με σκοπό να αφαιρέσουν χάλκινους σωλήνες από την εγκατάσταση φυσικού αερίου. Κατά την προσπάθειά τους, φέρονται να προκάλεσαν φθορά στη σωλήνωση, γεγονός που οδήγησε στη διαρροή και τη συσσώρευση φυσικού αερίου, και τελικά στην πολύνεκρη έκρηξη. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό, έκρηξη και ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία, καθώς και για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Η αξία του χαλκού και το ιστορικό των δραστών

Από την πρώτη στιγμή των ερευνών, στο κάδρο είχαν μπει τα αίτια της διαρροής αερίου και ο τρόπος πρόκλησης της έκρηξης. Η απάντηση δόθηκε μετά από τα πορίσματα των αρχών και τον λεπτομερή έλεγχο των καμερών ασφαλείας. Μπορεί να έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά κλοπής σωλήνων, ωστόσο η αξία αυτών δεν ξεπερνάει τα 60 ευρώ.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εγκαταστατών Συντηρητών Καυσίμων Ελλάδος, Γιώργος Καλύβας, αναφέρθηκε στην αξία του χαλκού, δηλώνοντας ότι μπορεί να ξεκινήσει από 10 ευρώ και να φτάσει τα 30 ανά μέτρο. Συγκεκριμένα, τόνισε πως ένας σωλήνας χαλκού μήκους ενός μέτρου μπορεί να κοστίζει περίπου 20 ευρώ, ενώ ακόμα και δύο μέτρα να έκοψαν, η αξία του δεν θα ξεπερνούσε τα 40 ευρώ. Πρόσθεσε επίσης ότι οι κλοπές χαλκοσωλήνων δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά ένα φαινόμενο που αντιμετωπίζεται καθημερινά.

Οι απολογίες και το παρελθόν των συλληφθέντων

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, όπου φέρονται να ρίχνουν τις ευθύνες ο ένας στον άλλον. Αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, παρά το γεγονός ότι έχουν αποτυπωθεί σε βίντεο. Το παρελθόν τους δείχνει ότι έχουν απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για υποθέσεις κλοπών και ναρκωτικών, έχοντας συλληφθεί πάνω από 50 φορές για κλοπές, ληστείες, ναρκωτικά και όπλα.

Με πληροφορίες από: Newsit