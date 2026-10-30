Η υπόθεση Έπσταϊν στο μικροσκόπιο της αστυνομίας για επισκέψεις στο Μπαλμόραλ

Η αστυνομία της Σκωτίας έχει ξεκινήσει διερεύνηση πληροφοριών που αφορούν επισκέψεις του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ στο βασιλικό κτήμα του Μπαλμόραλ. Οι πληροφορίες αυτές φέρονται να συνδέουν τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν και τη συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ, με τις εν λόγω επισκέψεις. Η έρευνα, όπως αναφέρθηκε από το Sky News, βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο, με την Police Scotland να επιβεβαιώνει τη λήψη των πληροφοριών και τη διεξαγωγή ερευνών.

Η έναρξη και ο χαρακτήρας της έρευνας

Η αστυνομία της Σκωτίας έχει επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια διερεύνηση πληροφοριών. Αυτές οι πληροφορίες αφορούν επισκέψεις του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ στο βασιλικό κτήμα του Μπαλμόραλ. Σύμφωνα με τις αναφορές, ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς και η συνεργάτιδά του Γκισλέιν Μάξγουελ, φέρονται να συνδέονται με αυτές τις επισκέψεις.

Όπως δημοσιεύτηκε από το Sky News, η έρευνα βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο. Εκπρόσωπος της Police Scotland διευκρίνισε ότι η υπηρεσία έχει λάβει τις σχετικές πληροφορίες και προχωρά σε ενδελεχείς έρευνες. Ο εκπρόσωπος τόνισε πως οι έρευνες βασίζονται σε συγκεκριμένα στοιχεία, με κύριο μέλημα την κάλυψη των αναγκών και την προστασία των θυμάτων.

Η επίσκεψη του Έπσταϊν το 1999

Μια από τις επισκέψεις που εξετάζονται αφορά το έτος 1999, όταν ο Τζέφρι Έπσταϊν φέρεται να είχε επισκεφθεί το Μπαλμόραλ. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, τον συνόδευε η Γκισλέιν Μάξγουελ. Η πρόσκληση για την παρουσία τους στο βασιλικό κτήμα φέρεται να είχε απευθυνθεί από τον τότε πρίγκιπα Άντριου, γεγονός που αποτελεί κεντρικό σημείο της τρέχουσας διερεύνησης.

Το Μπαλμόραλ, που βρίσκεται στα γραφικά υψίπεδα της Σκωτίας, αποτελεί μια από τις πλέον ιστορικές και σημαντικές βασιλικές κατοικίες. Είναι γνωστό ως το παραδοσιακό καταφύγιο της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, προσφέροντας ένα ιδιωτικό περιβάλλον μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Επιπλέον, είναι το μέρος όπου η βασίλισσα Ελισάβετ άφησε την τελευταία της πνοή, γεγονός που υπογραμμίζει την ιστορική του σημασία.

Φωτογραφικά στοιχεία και ισχυρισμοί για μεταφορά γυναικών

Στο πλαίσιο των ερευνών, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης φέρεται να έχει παράσχει σημαντικό φωτογραφικό υλικό. Οι φωτογραφίες αυτές απεικονίζουν τον Άντριου και τον Έπσταϊν σε μια κοινή εκδρομή για κυνήγι, η οποία πραγματοποιήθηκε εντός του βασιλικού κτήματος. Το υλικό αυτό αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται προσεκτικά από τις αρχές της Σκωτίας.

Οι αστυνομικές έρεβες συνδέονται άμεσα με σοβαρούς ισχυρισμούς, όπως αναφέρθηκε από το Sky News. Οι ισχυρισμοί αυτοί υποδεικνύουν ότι γυναίκες ενδέχεται να είχαν μεταφερθεί στο Μπαλμόραλ. Η πιθανή μεταφορά τους φέρεται να έγινε μέσω του δικτύου ή του κυκλώματος που είχε δημιουργήσει ο Τζέφρι Έπσταϊν. Η διερεύνηση αυτών των ισχυρισμών βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής των αρχών, καθώς προσπαθούν να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Topontiki