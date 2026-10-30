Η φονική έκρηξη στην Πλάκα: Οι αλληλοκατηγορίες των τριών υπόπτων και το βαρύ ποινικό τους μητρώο

Τα ξημερώματα της 25ης Σεπτεμβρίου, μια φονική έκρηξη στην Πλάκα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ατόμων και την ισοπέδωση ενός κτιρίου. Τρεις ύποπτοι, οι οποίοι καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας να αφαιρούν τμήμα από το δίκτυο φυσικού αερίου λίγο πριν το συμβάν, έχουν συλληφθεί και πλέον ρίχνουν τις ευθύνες ο ένας στον άλλον για όσα συνέβησαν. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί βαρύτατη κακουργηματική δίωξη, ενώ το ποινικό τους μητρώο αποκαλύπτει δεκάδες προηγούμενες συλλήψεις.

Οι αλληλοκατηγορίες των συλληφθέντων

Οι τρεις συλληφθέντες, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στη φονική έκρηξη της Πλάκας, προσπαθούν να δικαιολογηθούν για τις πράξεις τους, προβάλλοντας ο καθένας τη δική του εκδοχή των γεγονότων. Οι ισχυρισμοί τους είναι αντικρουόμενοι, καθώς ο ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλον για την αφαίρεση του τμήματος από το δίκτυο φυσικού αερίου, που προκάλεσε την καταστροφή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι τρεις ύποπτοι καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας να αφαιρούν τμήμα από το δίκτυο φυσικού αερίου λίγο πριν από την έκρηξη. Ωστόσο, οι εκδοχές τους για το τι ακριβώς συνέβη μέσα και έξω από το κτίριο διαφέρουν σημαντικά, με τον καθένα να αποποιείται την ευθύνη για την κοπή του σωλήνα.

Ο ρόλος του καθενός και οι διαφορετικές εκδοχές

Από τους τρεις κατηγορούμενους, φαίνεται ότι οι δύο μπήκαν μέσα στο κτίριο, ενώ ο τρίτος εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου. Ο ένας από τους δύο Έλληνες κατηγορούμενους υποστηρίζει ότι εισήλθε στο κτίριο, αλλά αρνείται κατηγορηματικά ότι έσπασε τον σωλήνα του φυσικού αερίου. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Εγώ μπήκα μέσα αλλά δεν έσπασα τον σωλήνα. Τον σωλήνα μου τον έδωσε ο Αλβανός αλλά δεν είδα από που τον είχε κόψει. Από το κτίριο φύγαμε με τα πόδια».

Από την πλευρά του, ο Αλβανός κατηγορούμενος αρνείται οποιαδήποτε γνώση σχετικά με τον σωλήνα. Στην κατάθεσή του ανέφερε ότι είδε τον συγκατηγορούμενό του να κρατάει κάτι που έμοιαζε με σωλήνα, αλλά δήλωσε άγνοια για το πού το βρήκε: «Εγώ δεν ξέρω κάτι για τον σωλήνα. Είδα τον Έλληνα να κρατάει κάτι που έμοιαζε με σωλήνα. Δεν ξέρω που τον βρήκε».

Ο τρίτος κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο του τσιλιαδόρου έξω από το κτίριο, υποστηρίζει ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη στο εσωτερικό του. Όπως δήλωσε: «Όταν βγήκαν έξω οι δύο είδα ότι ο ένας κράταγε ένα καρότσι και ο άλλος κράταγε κάτι σαν λοστό, κάτι που έμοιαζε με σωλήνα. Δεν ξέρω τι έκαναν μέσα στο κτίριο».

Η φονική έκρηξη και τα θύματα

Η φονική έκρηξη που ισοπέδωσε το κτίριο στην Πλάκα σημειώθηκε περίπου πέντε ώρες μετά την αφαίρεση του χαλκοσωλήνα από το δίκτυο φυσικού αερίου. Το συμβάν είχε τραγικές συνέπειες, καθώς στοίχισε τη ζωή σε έξι άτομα.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι Ελλήνων, το οποίο διέμενε στον πρώτο όροφο του κτιρίου. Επιπλέον, τέσσερις Αμερικάνοι, οι οποίοι φιλοξενούνταν σε κατάλυμα Airbnb στον δεύτερο όροφο, έχασαν επίσης τη ζωή τους στην ισχυρή έκρηξη.

Το βαρύ ποινικό μητρώο των κατηγορουμένων

Σε βάρος των τριών κατηγορουμένων έχει ασκηθεί βαρύτατη κακουργηματική δίωξη, ενώ έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Τα στοιχεία της υπόθεσης αποκαλύπτουν ότι και οι τρεις έχουν απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές στο παρελθόν για σειρά αδικημάτων.

Συγκεκριμένα, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν συλληφθεί συνολικά πάνω από 50 φορές. Οι προηγούμενες συλλήψεις τους αφορούν σε διάφορα σοβαρά αδικήματα, όπως κλοπές, ληστείες, οπλοκατοχή, υποθέσεις ναρκωτικών και βαριές σωματικές βλάβες, γεγονός που υπογραμμίζει την εκτεταμένη παραβατική τους δράση.

Η καταστροφή του κτιρίου και ο κίνδυνος για μαθητές

Η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια που είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη ισοπέδωση του κτιρίου στην Πλάκα. Η καταστροφή ήταν εκτεταμένη, αφήνοντας πίσω της ένα τοπίο ερειπίων.

Από καθαρή τύχη, δεν υπήρξαν περισσότερα θύματα από τα έξι που έχασαν τη ζωή τους. Λίγα δευτερόλεπτα πριν από το συμβάν, μαθητές που επέβαιναν σε σχολικό λεωφορείο είχαν περάσει από το σημείο της έκρηξης, αποφεύγοντας έτσι έναν πιθανό επιπλέον τραγικό απολογισμό.

Με πληροφορίες από: Newsit