Αποκάλυψη για την έκρηξη στην Πλάκα: Ντοκουμέντα δείχνουν τους δράστες να φεύγουν με το καροτσάκι της νεκρής γυναίκας

Φωτογραφίες-ντοκουμέντο από τους τρεις κατηγορούμενους για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, δημοσιεύτηκαν. Στις εικόνες αυτές, οι δύο Έλληνες, ηλικίας 34 και 54 ετών, καθώς και ο 37χρονος Αλβανός, φαίνονται να κρατούν ένα καροτσάκι. Το συγκεκριμένο καροτσάκι είχε κλαπεί από το ισόγειο του κτιρίου της Πλάκας και ανήκε σε μία 77χρονη γυναίκα που διέμενε στον 2ο όροφο και έχασε τη ζωή της μαζί με τον 78χρονο σύζυγό της.

Το βεβαρυμένο παρελθόν των κατηγορουμένων

Οι τρεις δράστες ήταν ήδη γνωστοί στις Αρχές, έχοντας απασχολήσει στο παρελθόν συνολικά περίπου 50 φορές. Έχουν εκτίσει ποινές φυλάκισης για διάφορα αδικήματα, όπως κλοπές, ληστείες, υποθέσεις ναρκωτικών και απάτες. Η αποκάλυψη των εργαλείων διάρρηξης στην «καβάτζα» τους υποδηλώνει ότι οι διαρρήξεις και οι κλοπές αποτελούσαν «επαγγελματική» τους δραστηριότητα.

Μετά τη σύλληψή τους από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, οι κατηγορούμενοι προσπάθησαν να αποποιηθούν τις ευθύνες. Ο ένας Έλληνας υποστήριξε ότι δεν έσπασε τον σωλήνα, αλλά του τον έδωσε ο Αλβανός. Ο Αλβανός, από την πλευρά του, αρνήθηκε επίσης ότι έσπασε τον σωλήνα. Ο τρίτος συνεργός, ο τσιλιαδόρος, ανέφερε ότι είδε τους δύο άλλους να βγαίνουν από το κτίριο, κρατώντας ο ένας έναν σωλήνα και ο άλλος το καροτσάκι της λαϊκής.

Η αιτία της έκρηξης και η διαφυγή

Οι δράστες φέρονται να ξήλωσαν τον μοιραίο σωλήνα παροχής φυσικού αερίου που βρισκόταν στον 2ο όροφο του κτιρίου. Αυτή η ενέργεια οδήγησε σε διαρροή φυσικού αερίου. Μόλις αντιλήφθηκαν τη μυρωδιά του αερίου, αποχώρησαν περπατώντας από το σημείο.

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την πορεία τους, δείχνοντας τους να φτάνουν περπατώντας μέχρι την οδό Φρατζή στο Νέο Κόσμο. Κατά τη διαφυγή τους, περιπλανήθηκαν σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, μεταξύ των οποίων η Ομόνοια, η Σταδίου και η Πλάκα.

Εντοπισμός «καβάτζας» και οι κατηγορίες

Οι ερευνητές της υπόθεσης κατάφεραν να εντοπίσουν την «καβάτζα» των δραστών, η οποία βρισκόταν κοντά σε μία γέφυρα της λεωφόρου Συγγρού, στο ύψος της Καλλιθέας. Στον χώρο αυτό βρέθηκαν εργαλεία διάρρηξης, τα οποία επιβεβαιώνουν την «επαγγελματική» τους δράση σε κλοπές και διαρρήξεις.

Στους τρεις συλληφθέντες έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για σοβαρά αδικήματα. Συγκεκριμένα, κατηγορούνται για εμπρησμό και έκρηξη που προκάλεσε τον θάνατο έξι ανθρώπων, από πρόθεση και κατά συναυτουργία. Επιπλέον, τους ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία, καθώς και για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr