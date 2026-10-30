Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Γλυφάδα και το Νέο Ηράκλειο, καθώς ένας 46χρονος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού συνελήφθη ως ύποπτος για μια σειρά εμπρηστικών επιθέσεων. Ο άνδρας φέρεται να έβαλε φωτιά σε σπίτια και αυτοκίνητα που ανήκουν σε τρεις πρώην συντρόφους του, καθώς και στο όχημα του 51χρονου συντρόφου μίας εξ αυτών. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν με διαφορά λίγων ωρών, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές και κινητοποιώντας άμεσα τις αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Οι εμπρηστικές ενέργειες στη Γλυφάδα

Οι πρώτες δύο εμπρηστικές ενέργειες καταγράφηκαν αργά το βράδυ της Τετάρτης, 29 Οκτωβρίου 2026, στην περιοχή της Γλυφάδας, προκαλώντας την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 02:20 τα ξημερώματα της Πέμπτης, ο 46χρονος αξιωματικός φέρεται να έβαλε φωτιά σε διαμέρισμα που βρίσκεται στην οδό Βουλγαροκτόνου, στην Άνω Γλυφάδα. Στο συγκεκριμένο διαμέρισμα διέμενε μία από τις πρώην συντρόφους του, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με την καταστροφή της κατοικίας της.

Περίπου 15 λεπτά αργότερα, ο δράστης φέρεται να κινήθηκε προς την οδό Νυμφών, στο κέντρο της Γλυφάδας, συνεχίζοντας τη σειρά των επιθέσεων. Εκεί, πυρπόλησε το αυτοκίνητο μιας δεύτερης πρώην συντρόφου του. Επιπλέον, έβαλε φωτιά και στο όχημα του 51χρονου άνδρα που είναι σύντροφός της, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα και δημιουργώντας ανησυχία στην περιοχή.

Η επέκταση της δράσης στο Νέο Ηράκλειο

Η εμπρηστική δράση του 46χρονου δεν περιορίστηκε μόνο στην περιοχή της Γλυφάδας, αλλά επεκτάθηκε και σε γειτονικούς δήμους. Μετά τις επιθέσεις στο κέντρο και την Άνω Γλυφάδα, ο άνδρας μετέβη στο Νέο Ηράκλειο, όπου συνέχισε την καταστροφική του πορεία. Εκεί, στις 04:38 τα ξημερώματα, προχώρησε σε μία ακόμη εμπρηστική ενέργεια, η οποία ολοκλήρωσε τον κύκλο των επιθέσεων.

Συγκεκριμένα, έβαλε φωτιά και κατέστρεψε ολοσχερώς ένα αυτοκίνητο που ανήκει σε μία τρίτη πρώην σύντροφό του. Η σειρά των εμπρησμών, με μικρές χρονικές διαφορές και σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, υποδηλώνει μια προσχεδιασμένη ενέργεια, η οποία είχε ως σαφή στόχο τις πρώην συντρόφους του, προκαλώντας φόβο και αναστάτωση.

Η σύλληψη του αξιωματικού και το παρελθόν του

Ο 46χρονος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού ταυτοποιήθηκε άμεσα από τις αρχές και συνελήφθη από αστυνομικούς, μετά από εκτεταμένες έρευνες. Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μετά τις καταγγελίες και την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων που έσπευσαν στα σημεία των συμβάντων. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συλληφθείς δεν ήταν άγνωστος στις αρχές.

Ειδικότερα, στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, για το οποίο είχε κληθεί να δώσει εξηγήσεις. Αυτό το στοιχείο προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο στη διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς δείχνει ένα ιστορικό προβληματικής συμπεριφοράς και ενδεχομένως επαναλαμβανόμενων μοτίβων βίας.

Η διερεύνηση των κινήτρων των εμπρησμών

Το κίνητρο πίσω από τις εμπρηστικές επιθέσεις αποτελεί πλέον το κύριο αντικείμενο της ενδελεχούς έρευνας των αρχών. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 46χρονος προέβη σε αυτές τις σοβαρές ενέργειες, που είχαν ως στόχο τις περιουσίες των πρώην συντρόφων του. Αναμένεται ότι η κατάθεση του συλληφθέντος θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια που τον οδήγησαν να πυρπολήσει τις περιουσίες των γυναικών και του 51χρονου συντρόφου.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να συλλέγουν περαιτέρω στοιχεία και μαρτυρίες από τα σημεία των εμπρησμών και τους εμπλεκόμενους. Η δικαιοσύνη αναμένεται να αναλάβει την υπόθεση, προκειμένου να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες για τις εμπρηστικές επιθέσεις και τις εκτεταμένες υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, εντός λίγων ωρών.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos