Λήξη συναγερμού στην Ομόνοια για ύποπτο χαρτοκιβώτιο – Κανονικά η κυκλοφορία

Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στην Ομόνοια, στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από τον εντοπισμό ενός ύποπτου χαρτοκιβωτίου. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, με την Τροχαία να προχωρά σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής. Ωστόσο, μετά από ενδελεχή έλεγχο από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), διαπιστώθηκε ότι το αντικείμενο δεν ήταν επικίνδυνο και ο συναγερμός έληξε.

Ο εντοπισμός του ύποπτου αντικειμένου

Ο εντοπισμός του χαρτοκιβωτίου, το οποίο κρίθηκε ύποπτο, έγινε νωρίς το πρωί της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου, στην καρδιά της Αθήνας. Συγκεκριμένα, το αντικείμενο βρέθηκε στη συμβολή των οδών Βερανζέρου και 3ης Σεπτεμβρίου, σημείο που βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με την πλατεία Ομονοίας. Η παρουσία του χαρτοκιβωτίου προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, καθώς υπήρχε ανησυχία για το περιεχόμενό του.

Η είδηση του εντοπισμού του ύποπτου αντικειμένου οδήγησε σε άμεση αντίδραση από την πλευρά της Ελληνικής Αστυνομίας. Για λόγους ασφαλείας και προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διεξαγωγή του ελέγχου, η Τροχαία προχώρησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε σημαντικούς οδικούς άξονες γύρω από την πλατεία Ομονοίας. Αυτή η ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη για την προστασία των πολιτών και των διερχόμενων οδηγών.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Με την ειδοποίηση για το ύποπτο αντικείμενο, στο σημείο έσπευσε άμεσα κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ). Η ομάδα των ειδικών του ΤΕΕΜ ανέλαβε την ευθύνη για τον λεπτομερή έλεγχο του χαρτοκιβωτίου, εφαρμόζοντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Παράλληλα, η Τροχαία είχε ήδη θέσει σε εφαρμογή μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας, δημιουργώντας ένα ασφαλές πεδίο για την επιχείρηση.

Οι περιορισμοί στην κυκλοφορία αφορούσαν συγκεκριμένους δρόμους περιμετρικά της Ομονοίας. Ειδικότερα, είχε διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, ξεκινώντας από την πλατεία Ομονοίας. Επίσης, η κυκλοφορία είχε διακοπεί στη Σατωβριάνδου από το ύψος της οδού Σωκράτους, καθώς και στη Βερανζέρου από το ύψος της οδού Πατησίων. Αυτές οι προσωρινές διακοπές ήταν κρίσιμες για την ασφάλεια της περιοχής κατά τη διάρκεια της έρευνας του ΤΕΕΜ.

Η επιχείρηση του ΤΕΕΜ

Το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, φτάνοντας στο σημείο, ξεκίνησε αμέσως την επιχείρηση ελέγχου του ύποπτου χαρτοκιβωτίου. Οι ειδικοί χρησιμοποίησαν τον απαραίτητο εξοπλισμό για να εξετάσουν προσεκτικά το αντικείμενο, ακολουθώντας τις καθιερωμένες διαδικασίες για τέτοιες περιπτώσεις. Η διαδικασία αυτή είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, οι ειδικοί του ΤΕΕΜ ανακοίνωσαν ότι δεν εντοπίστηκε τίποτα το επικίνδυνο ή ύποπτο εντός του χαρτοκιβωτίου. Η διαπίστωση αυτή οδήγησε στην άμεση λήξη του συναγερμού, καθησυχάζοντας τις αρχές και τους πολίτες. Η επιχείρηση διεξήχθη με επιτυχία, χωρίς να προκύψει κάποιο απρόοπτο ή κίνδυνος.

Λήξη συναγερμού και αποκατάσταση της κυκλοφορίας

Με την επιβεβαίωση από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών ότι το χαρτοκιβώτιο δεν περιείχε κάτι επικίνδυνο, ο συναγερμός στην Ομόνοια έληξε επίσημα. Η λήξη του συναγερμού σήμανε την ολοκλήρωση της επιχείρησης των αρχών και την επιστροφή στην κανονικότητα για την πολυσύχναστη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Η άμεση και αποτελεσματική αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας συνέβαλε στην ταχεία επίλυση του περιστατικού.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και τη λήξη του συναγερμού, οι δρόμοι που είχαν κλείσει προσωρινά για λόγους ασφαλείας δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή της Ομόνοιας και στους γύρω δρόμους αποκαταστάθηκε πλήρως, επιτρέποντας την ομαλή διεξαγωγή της κίνησης. Οι περιορισμοί άρθηκαν, και η καθημερινότητα επανήλθε στους ρυθμούς της.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki