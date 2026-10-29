Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Χωριάτικο» και 58 συλληφθέντες στην Ευελπίδων για απολογία

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν σήμερα Πέμπτη (29.10.26) ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», καθώς και άλλοι 58 συλληφθέντες. Η μεταγωγή τους πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά τεράστια φοροδιαφυγή και οικονομική απάτη εκατομμυρίων ευρώ. Η απολογία του κ. Γιαννακόπουλου έχει προγραμματιστεί για τις 18:00 το απόγευμα.

Η μεταγωγή στις δικαστικές αρχές

Το πρωί της Πέμπτης, οι πρώτοι 30 από τους συνολικά 59 συλληφθέντες έφτασαν στις εγκαταστάσεις της Ευελπίδων. Ακολούθησαν αργότερα και οι υπόλοιποι, προκειμένου να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που τους βαραίνουν.

Η διαδικασία των απολογιών ξεκίνησε, με τον 57χρονο ιδιοκτήτη της αλυσίδας «Χωριάτικο» να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Οι αρχές τον θεωρούν ως τον επικεφαλής του κυκλώματος που φέρεται να διέπραξε τη φοροδιαφυγή εκατομμυρίων.

Ο ρόλος του ιδιοκτήτη και οι κατηγορίες

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος φέρεται να αποκαλούνταν από τους συνεργάτες του με τα προσωνύμια «Μεγάλος» και «Daddy», κατηγορείται ότι είχε τον πλήρη έλεγχο της εκτεταμένης δραστηριότητας της ομάδας. Σημαντικό ρόλο στην οργάνωση αποδίδεται επίσης σε μια 47χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να συμμετείχε ενεργά στις ενέργειες του κυκλώματος.

Η δικογραφία, η οποία εκτείνεται σε εκατοντάδες σελίδες, καταγράφει μια σωρεία εγκληματικών πράξεων. Αυτές οι πράξεις δεν περιορίζονται μόνο σε πρακτικές φοροδιαφυγής και μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, αλλά επεκτείνονται και σε άλλες σοβαρές παραβάσεις.

Η εκτεταμένη δικογραφία και οι πράξεις

Πέρα από τις οικονομικές ατασθαλίες, όπως η μη καταβολή οφειλών προς το Δημόσιο, η δικογραφία περιλαμβάνει κατηγορίες για μαστροπεία, καθώς και για μια περίπτωση ληστείας. Επιπλέον, καταγράφονται και άλλες περιπτώσεις απάτης, αναδεικνύοντας το ευρύ φάσμα των παράνομων δραστηριοτήτων της οργάνωσης.

Οι εγκληματικές πράξεις που αναφέρονται στη δικογραφία σκιαγραφούν μια ομάδα με ποικίλη δράση, η οποία φέρεται να λειτουργούσε μεθοδικά. Η πολυπλοκότητα των κατηγοριών υπογραμμίζει την έκταση της έρευνας που έχει διεξαχθεί από τις αρχές.

Η δομή της οργάνωσης και οι διασυνδέσεις

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει ένα δίκτυο διασυνδέσεων που της επέτρεπε να έχει πρόσβαση σε δημόσιους υπαλλήλους και αστυνομικούς. Αυτή η πρόσβαση ήταν καθοριστική, καθώς της παρείχε τη δυνατότητα να λαμβάνει ενημέρωση για επικείμενους ελέγχους ή άλλες ενέργειες της διοίκησης.

Με αυτόν τον τρόπο, η οργάνωση μπορούσε να προετοιμαστεί και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να αποφύγει τον εντοπισμό και τις συνέπειες των παράνομων δραστηριοτήτων της. Ο 57χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρτοποιείων φέρεται να είχε τον πλήρη έλεγχο αυτής της εκτεταμένης δραστηριότητας και των διασυνδέσεων.

Οι ποινικές διώξεις και τα ποσά

Για την εκτεταμένη δράση της ομάδας, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα. Μεταξύ των κατηγοριών για κακούργημα περιλαμβάνεται η απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου και κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με το ποσό να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Επίσης, η δίωξη αφορά φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε με την υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με τη μη απόδοση ΦΠΑ. Αυτές οι κατηγορίες αναδεικνύουν το μέγεθος της οικονομικής ζημίας που προκλήθηκε στο κράτος και σε άλλους φορείς.

Με πληροφορίες από: Newsit