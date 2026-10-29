Χειροπέδες σε 49χρονο για διακίνηση κοκαΐνης στις Σπέτσες – Προσπάθησε να δωροδοκήσει αστυνομικούς

Στη σύλληψη ενός 49χρονου αλλοδαπού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στις Σπέτσες, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας (26/10). Ο άνδρας κατηγορείται για διακίνηση κοκαΐνης στο νησί, ενώ φέρεται να χρησιμοποιούσε ένα ιδιαίτερο τρόπο για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων του. Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, μάλιστα, επιχείρησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς προσφέροντας ένα μεγάλο χρηματικό ποσό.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Η επιχείρηση για τη σύλληψη του 49χρονου πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σπετσών, οι οποίοι αξιοποίησαν πληροφορίες σχετικά με την παράνομη δράση του. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος διακινούσε ποσότητες κοκαΐνης σε διάφορα άτομα που βρίσκονταν στο νησί των Σπετσών.

Σε βάρος του 49χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, καθώς και για απόπειρα δωροδοκίας υπαλλήλου.

Ο τρόπος δράσης και η νομιμοποίηση εσόδων

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο 49χρονος χρησιμοποιούσε συγκεκριμένες μεθόδους για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών. Για τις μετακινήσεις του στο νησί και τη διανομή της κοκαΐνης, φέρεται να χρησιμοποιούσε ένα όχημα διανομής εταιρείας, αλλά και μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα ιδιοκτησίας του.

Επιπλέον, από την αστυνομική έρευνα αποκαλύφθηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε αναπτύξει έναν τρόπο για να νομιμοποιεί τα έσοδα που προέρχονταν από τη διακίνηση των ναρκωτικών. Χρησιμοποιούσε κερδισμένα δελτία στοιχηματικών εταιρειών, προκειμένου να δώσει νόμιμη μορφή στα χρήματα που φέρεται να αποκόμιζε από την εγκληματική του δραστηριότητα.

Η απόπειρα δωροδοκίας των αστυνομικών

Κατά τη στιγμή της σύλληψής του, ο 49χρονος επιχείρησε να αποφύγει τις συνέπειες των πράξεών του προσφέροντας χρήματα στους αστυνομικούς. Συγκεκριμένα, προσέφερε το ποσό των 20.000 ευρώ με σκοπό να τον αφήσουν ελεύθερο και να μην προχωρήσουν στη σύλληψή του. Η απόπειρα δωροδοκίας καταγράφηκε και περιλαμβάνεται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.

Τα ευρήματα των ερευνών

Μετά τη σύλληψη του 49χρονου, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες έρευνες στην κατοικία του, καθώς και στα οχήματα που χρησιμοποιούσε. Κατά τη διάρκεια αυτών των ερευνών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικά ευρήματα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Μεταξύ των κατασχεθέντων περιλαμβάνονται 22 συσκευασίες κοκαΐνης, οι οποίες ήταν έτοιμες προς διακίνηση. Βρέθηκαν επίσης χρηματικά ποσά, συγκεκριμένα 26.542 ευρώ, 15.500 λεκ Αλβανίας και 101 δολάρια ΗΠΑ. Στα ευρήματα προστίθενται και 12 δελτία στοιχηματικής εταιρείας, τα οποία είχαν συνολικό πληρωτέο ποσό 27.097 ευρώ, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.

Η δικογραφία και η δεύτερη σύλληψη

Στην ίδια δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 49χρονου, περιλαμβάνονται ακόμη 24 άτομα. Αυτά τα άτομα κατηγορούνται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, γεγονός που υποδηλώνει ένα ευρύτερο δίκτυο που σχετίζεται με τη διακίνηση στο νησί.

Στο πλαίσιο της ίδιας συντονισμένης επιχείρησης, συνελήφθη επίσης ένας 22χρονος ημεδαπός. Στην κατοχή του βρέθηκαν ένας τρίφτης κάνναβης και ένα αεροβόλο πιστόλι. Σε βάρος του 22χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και του νόμου περί όπλων.

Με πληροφορίες από: Topontiki, News.gr