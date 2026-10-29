Μια συναυλία αγάπης στο θέατρο Περοκέ για τη «Φλόγα» και τα παιδιά με καρκίνο

Μια ξεχωριστή βραδιά αλληλεγγύης και αγάπης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026, στις 7:30 το βράδυ, στο Θέατρο Περοκέ. Η συναυλία με τίτλο «Μια νότα, μια Φλόγα και χίλιες φωνές» έχει ως βασικό σκοπό να ενώσει τις φωνές και τις καρδιές όλων για να στηρίξει τον αγώνα των παιδιών που παλεύουν με τον καρκίνο για τη ζωή και την υγεία τους. Πρόκειται για μια εθελοντική πρωτοβουλία, στην οποία όλοι οι συντελεστές προσφέρουν αφιλοκερδώς την παρουσία και το ταλέντο τους, με όλα τα έσοδα να διατίθενται στον πανελλήνιο σύλλογο «Φλόγα».

Η μουσική ενώνει για καλό σκοπό

Η μουσική, με την αναμφισβήτητη δύναμή της να ενώνει τις καρδιές, θα αποτελέσει τον κεντρικό άξονα αυτής της εκδήλωσης. Η βραδιά είναι αφιερωμένη στη «Φλόγα» και στα παιδιά που αυτή στηρίζει, με ξεχωριστές φωνές να γίνονται ένα, τραγουδώντας για την αγάπη και την αλληλεγγύη. Μέσα από τις μελωδίες τους, οι καλλιτέχνες θα στηρίξουν το σημαντικό έργο του συλλόγου, αποδεικνύοντας ότι η ένωση των ανθρώπων για έναν κοινό, καλό σκοπό μπορεί να προσφέρει δύναμη, χαμόγελα και φως σε όσους το έχουν ανάγκη.

Η πρωτοβουλία για την οργάνωση αυτής της συναυλίας ανήκει στην ορχήστρα «Δεύτερη Ευκαιρία». Σπουδαίοι και καταξιωμένοι καλλιτέχνες ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερη προθυμία στην πρόσκληση και προσφέρθηκαν να στηρίξουν την προσπάθεια με την παρουσία και τη συμμετοχή τους, προσδίδοντας κύρος και καλλιτεχνική αξία στην εκδήλωση.

Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν

Τη μουσική διεύθυνση της βραδιάς έχει αναλάβει ο μαέστρος Χρήστος Νικολόπουλος, ο οποίος θα συντονίσει τις ξεχωριστές φωνές που θα ανέβουν στη σκηνή του Θεάτρου Περοκέ. Η λίστα των καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν είναι εντυπωσιακή και περιλαμβάνει, με αλφαβητική σειρά, τους εξής: Στέλιος Διονυσίου, Τατιάνα Δουβαρά, Πέγκυ Ζήνα, Νάντια Καραγιάννη, Μαρία Κορέλλι, Γιώργος Κουβαράς, Βασίλης Λέκκας, Κώστας Μακεδόνας, Νίκος Μακρόπουλος, Μανώλης Μητσιάς, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Αλεξία Πιμπλίδου και Δήμητρα Σταθοπούλου.

Η παρουσία αυτών των καταξιωμένων ονομάτων του ελληνικού τραγουδιού υπογραμμίζει τον εθελοντικό χαρακτήρα της εκδήλωσης και την κοινή επιθυμία όλων να συμβάλουν ενεργά στην ενίσχυση του έργου της «Φλόγας». Η συνένωση τόσων διαφορετικών και αγαπημένων φωνών υπό τη σκυτάλη του Χρήστου Νικολόπουλου αναμένεται να δημιουργήσει μια αξέχαστη μουσική εμπειρία για όλους τους παρευρισκόμενους.

Η αφιλοκερδής προσφορά του Θεάτρου Περοκέ

Ένα σημαντικό μέρος της επιτυχίας και της αποτελεσματικότητας αυτής της συναυλίας οφείλεται στην αφιλοκερδή παραχώρηση του χώρου. Το Θέατρο Περοκέ, ένας ιστορικός χώρος πολιτισμού, παραχωρείται δωρεάν για τις ανάγκες της εκδήλωσης από τον Μάρκο Σεφερλή. Αυτή η γενναιόδωρη κίνηση διασφαλίζει ότι το σύνολο των εσόδων που θα προκύψουν από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθεί εξ ολοκλήρου στον σύλλογο «Φλόγα».

Η «Φλόγα» εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης, τόσο τους καλλιτέχνες και τον μαέστρο, όσο και τον Μάρκο Σεφερλή για την παραχώρηση του Θεάτρου Περοκέ. Η αγάπη και η προσφορά τους αποτελούν θεμέλιο λίθο για την επιτυχία της πρωτοβουλίας και την ενίσχυση των παιδιών που έχουν ανάγκη.

Το πολύπλευρο έργο του συλλόγου «Φλόγα»

Ο σύλλογος «Φλόγα» είναι ένας πανελλήνιος σύλλογος εθελοντών γονιών παιδιών με καρκίνο, ο οποίος μετρά 44 χρόνια συνεχούς προσφοράς. Με 26 παραρτήματα κατανεμημένα σε όλη την Ελλάδα, η «Φλόγα» στέκεται καθημερινά δίπλα στα παιδιά που νοσούν και στις οικογένειές τους, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και στήριξης.

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν φιλοξενία, φροντίδα, οικονομική στήριξη για τις οικογένειες, καθώς και πρόσβαση σε σύγχρονες θεραπείες που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση της ασθένειας. Παράλληλα, ο σύλλογος στηρίζει έμπρακτα και τα παιδοογκολογικά τμήματα της χώρας, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας για τα παιδιά.

Κάθε δωρεά, μια πηγή δύναμης

Η «Φλόγα» τονίζει τη ζωτική σημασία κάθε δωρεάς, καθώς αυτή μετατρέπεται άμεσα σε δύναμη και ελπίδα. Κάθε προσφορά συμβάλλει στην εξασφάλιση καλύτερων θεραπειών, στην παροχή ποιοτικής φροντίδας και στην ουσιαστική στήριξη των παιδιών που νοσούν από καρκίνο, αλλά και των οικογενειών τους, οι οποίες βιώνουν μια δύσκολη και απαιτητική καθημερινότητα.

Η συναυλία αυτή, με τον εθελοντικό της χαρακτήρα και τη συμμετοχή πλήθους καλλιτεχνών, αποτελεί μια ακόμα ευκαιρία για το κοινό να δείξει την αλληλεγγύη του και να ενισχύσει το έργο ενός συλλόγου που προσφέρει ανεκτίμητη βοήθεια και στήριξη σε όσους το έχουν ανάγκη.

Με πληροφορίες από: Topontiki