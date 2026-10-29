Ρόδος: Συνελήφθη 14χρονος για κλοπές αυτοκινήτων, αναζητείται συνομήλικός του

Ένας 14χρονος συνελήφθη στη Ρόδο για υπόθεση διάρρηξης επιχείρησης ενοικίασης οχημάτων και κλοπής δύο αυτοκινήτων. Οι αρχές αναζητούν έναν συνομήλικό του, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Η σύλληψη του ανήλικου οδηγού έγινε όταν εντοπίστηκε να κινείται επικίνδυνα με ένα από τα κλεμμένα οχήματα, στο οποίο επέβαινε και ένας 10χρονος, ο οποίος δεν συνελήφθη.

Η διάρρηξη της επιχείρησης και η κλοπή χρημάτων

Σύμφωνα με την αστυνομία, η υπόθεση ξεκίνησε περίπου στις 3:00 τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου. Εκείνη την ώρα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου ενημερώθηκαν για διάρρηξη σε επιχείρηση ενοικίασης οχημάτων στο νησί.

Από την εν λόγω επιχείρηση, οι δράστες είχαν αφαιρέσει ένα επιβατικό αυτοκίνητο. Επιπλέον, είχαν κλέψει και ένα χρηματικό ποσό 50 ευρώ, το οποίο βρισκόταν σε κέρματα. Η ενημέρωση των αρχών οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων και των κλεμμένων αντικειμένων.

Εντοπισμός και επικίνδυνη οδήγηση του πρώτου οχήματος

Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν το πρώτο κλεμμένο όχημα να κινείται στους δρόμους της Ρόδου. Το αυτοκίνητο κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα, πραγματοποιώντας ταυτόχρονα επικίνδυνους ελιγμούς.

Επιπλέον, το όχημα κινούνταν αντίθετα σε μονόδρομο, γεγονός που καθιστούσε την οδήγηση ιδιαίτερα επικίνδυνη. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ακινητοποίηση του αυτοκινήτου, μετά από καταδίωξη, και στη σύλληψη του 14χρονου οδηγού του.

Η παρουσία του 10χρονου και η ταυτότητα των δραστών

Στο όχημα που οδηγούσε ο 14χρονος επέβαινε και ένας 10χρονος, ο οποίος, ωστόσο, δεν συνελήφθη από τις αρχές. Η προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου έφερε στο φως περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση.

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δύο 14χρονοι φέρονται να είχαν αφαιρέσει και ένα δεύτερο αυτοκίνητο. Τα στοιχεία των εμπλεκομένων έχουν ταυτοποιηθεί από τις αρχές, οι οποίες συνεχίζουν την προσπάθεια για τη σύλληψη του δεύτερου ανήλικου.

Το δεύτερο κλεμμένο αυτοκίνητο και η διαφυγή του συνομήλικου

Το δεύτερο όχημα που φέρονται να έκλεψαν οι ανήλικοι ήταν σταθμευμένο έξω από την κατοικία του ιδιοκτήτη του. Με αυτό το αυτοκίνητο κινούνταν ο δεύτερος 14χρονος, ο οποίος και αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές.

Όταν ο δεύτερος ανήλικος αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, εγκατέλειψε άμεσα το όχημα. Στη συνέχεια, διέφυγε πεζός, προσπαθώντας να αποφύγει τη σύλληψη και να χαθούν τα ίχνη του.

Ανάκτηση κλοπιμαίων και συνέχεια προανάκρισης

Και τα δύο αυτοκίνητα που είχαν αφαιρεθεί, καθώς και το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ σε κέρματα, ανακτήθηκαν από τις αστυνομικές αρχές. Τα κλοπιμαία αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, ολοκληρώνοντας ένα σημαντικό μέρος της αστυνομικής επιχείρησης.

Η προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό του δεύτερου ανήλικου δράστη συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου. Οι αρχές εργάζονται για να συλλέξουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να ολοκληρώσουν την υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki