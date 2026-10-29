Κύκλωμα με κυλικεία σε νοσοκομεία και πανεπιστήμια: «Φέσι» 312.000 ευρώ στο «Γεννηματάς»

Ένα κύκλωμα, το οποίο φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση απάτης των φούρνων και τον Mr «Χωριάτικου», είχε στήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο λειτουργίας κυλικείων σε δημόσιες υπηρεσίες, αεροδρόμια και νοσοκομεία. Η δράση του κυκλώματος, όπως προέκυψε από την έρευνα του ελληνικού FBI, περιλάμβανε τη χρήση πλέγματος εταιρειών για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς μίσθωσης. Μάλιστα, στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» εντοπίστηκαν ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 312.000 ευρώ προς το δημόσιο, χωρίς τον συνυπολογισμό των προσαυξήσεων.

Η δράση του κυκλώματος στα κυλικεία

Το κύκλωμα είχε συστήσει εταιρεία με συγκεκριμένο αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας κυλικείων. Οι επιχειρηματικές αυτές δραστηριότητες επεκτείνονταν σε αεροδρόμια, δημόσιες υπηρεσίες και υποδομές, χρησιμοποιώντας ένα πλέγμα εταιρειών για να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς μίσθωσης. Αυτό το δίκτυο εταιρειών φέρεται να ανήκει στο ίδιο επιχειρηματικό περιβάλλον, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η έρευνα των αρμόδιων αξιωματικών του ελληνικού FBI εστίασε στην αναζήτηση οικονομικών στοιχείων που σχετίζονταν με αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα. Από τα ευρήματα προέκυψε η λειτουργία κυλικείων σε διάφορες δημόσιες υποδομές ανά τη χώρα, αναδεικνύοντας το εύρος της δράσης του κυκλώματος.

Οφειλές και εγκαταστάσεις σε νοσοκομεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα

Στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» της λεωφόρου Μεσογείων, ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας, μέλη του κυκλώματος φέρονται να είχαν αναλάβει τη λειτουργία δύο κυλικείων. Αυτό έγινε μέσω δύο διαφορετικών εταιρειών, οι οποίες, κατά την ΕΛ.ΑΣ., ανήκουν στο ίδιο επιχειρηματικό περιβάλλον. Από τη λειτουργία αυτών των κυλικείων διαπιστώθηκαν ληξιπρόθεσμες φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές.

Πιο συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο του 2026, οι βασικές ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές μιας εμπλεκόμενης εταιρείας ανέρχονταν στα 270.000 ευρώ. Επιπλέον, οι κύριες ασφαλιστικές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ έφταναν τα 42.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό της οφειλής προς το δημόσιο, χωρίς τον συνυπολογισμό των προσαυξήσεων, διαμορφώνεται στα 312.000 ευρώ.

Η έρευνα δεν περιορίστηκε μόνο στο «Γεννηματάς», αλλά επεκτάθηκε και σε άλλες δημόσιες υποδομές. Διαπιστώθηκε ότι εμπλεκόμενη εταιρεία εκμεταλλευόταν κυλικείο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, καθώς και σε μία Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού. Τέλος, εντοπίστηκε εκμετάλλευση κυλικείου και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αναδεικνύοντας την ευρεία παρουσία του κυκλώματος σε διάφορους δημόσιους φορείς.

Επενδύσεις σε ακίνητα και ξέπλυμα χρήματος

Παράλληλα με τη δράση στα κυλικεία, το κύκλωμα απάτης με τους φούρνους φέρεται να είχε πραγματοποιήσει σειρά επενδύσεων σε ακίνητα. Αυτές οι επενδύσεις γίνονταν μέσω εταιρειών real estate και φυσικών προσώπων. Οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI εκτιμούν ότι με αυτό τον τρόπο γινόταν, μεταξύ άλλων, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Οι αρχές αφιέρωσαν δεκάδες ώρες για να «χαρτογραφήσουν» τις αγοραπωλησίες που έλαβαν χώρα τα τελευταία έτη. Από την έρευνα διαπιστώθηκαν αγορές ακριβών ακινήτων και εκτάσεων γης. Φαίνεται επίσης ότι τα μέλη του κυκλώματος είχαν ιδιαίτερη προτίμηση στα σπίτια της παραλιακής λεωφόρου, συγκεκριμένα στην οδό Ποσειδώνος.

Τα πρόσωπα στο μικροσκόπιο των αρχών

Στο μικροσκόπιο των αρχών μπήκαν πολλά πρόσωπα που φέρονται να εμπλέγονται στην υπόθεση. Μεταξύ αυτών, μία 42χρονη γυναίκα για την οποία αρχικά διαπιστώθηκε πως είχε δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ότι της είχε καταβληθεί το ποσό του 1,2 εκατομμυρίου ευρώ, με αιτιολογία αποζημίωση απόλυσης.

Στην ίδια γυναίκα μεταβιβάστηκε τον Αύγουστο του 2021 ένα ακίνητο επί της λεωφόρου Ποσειδώνος στον Άλιμο, έναντι 400.000 ευρώ. Στη συνέχεια, το ίδιο ακίνητο πουλήθηκε σε εταιρεία real estate. Ως διαχειρίστρια αυτής της εταιρείας εμφανίζεται μία άλλη γυναίκα, η οποία επίσης περιλαμβάνεται στους κατηγορούμενους της υπόθεσης, υποδεικνύοντας ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis