Κατέρρευσε σκεπή εγκαταλελειμμένου κτιρίου στον Κολωνό – Έρευνες για εγκλωβισμένους

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου 2026 στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος, στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από την κατάρρευση της σκεπής σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για να διενεργήσουν ενδελεχείς έρευνες. Ο βασικός στόχος των επιχειρήσεων είναι ο εντοπισμός τυχόν εγκλωβισμένων ατόμων κάτω από τα χαλάσματα, καθώς υπήρχε αρχική αναφορά για την πιθανή παρουσία κάποιου στο κτίριο.

Το περιστατικό και η άμεση κινητοποίηση

Η κατάρρευση της σκεπής σημειώθηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρίσκεται στην οδό Αλαμάνας, στην περιοχή του Κολωνού. Το περιστατικό προκάλεσε άμεσα την κινητοποίηση των αρχών, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για την ανάγκη άμεσης επέμβασης. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε τη σχετική αναφορά το πρωί της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου 2026 και έθεσε σε συναγερμό τις αρμόδιες μονάδες της.

Πυροσβέστες έφτασαν ταχύτατα στο σημείο του συμβάντος, στην οδό Αλαμάνας στον Κολωνό, προκειμένου να ξεκινήσουν τις απαραίτητες ενέργειες. Η πρώτη τους προτεραιότητα ήταν να εκτιμήσουν την κατάσταση και να ξεκινήσουν τις έρευνες μέσα και γύρω από το κατεστραμμένο κτίριο. Η παρουσία τους ήταν καθοριστική για την έναρξη των διαδικασιών ασφαλείας και διάσωσης.

Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε εξέλιξη

Στο σημείο της κατάρρευσης έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν με κάθε διαθέσιμο μέσο. Οι πυροσβέστες εργάζονται μεθοδικά για να εξετάσουν κάθε πιθανό σημείο όπου θα μπορούσε να βρίσκεται εγκλωβισμένο άτομο. Η επιχείρηση είναι ιδιαίτερα απαιτητική λόγω της φύσης του εγκαταλελειμμένου κτιρίου και των χαλασμάτων που έχουν δημιουργηθεί.

Εκτός από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, αναμένονται και δυνάμεις της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ), οι οποίες διαθέτουν εξειδικευμένο εξοπλισμό και προσωπικό για τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Παράλληλα, στο σημείο έχουν κληθεί αστυνομικοί για την περιφρούρηση της περιοχής και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ πληρώματα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) βρίσκονται σε ετοιμότητα για την παροχή πρώτων βοηθειών, εφόσον χρειαστεί.

Η πληροφορία για πιθανό εγκλωβισμένο άτομο

Ένα από τα βασικά στοιχεία που οδήγησαν στην άμεση και εκτεταμένη κινητοποίηση των αρχών ήταν η πληροφορία ότι ενδεχομένως να υπήρχε άτομο μέσα στο κτίριο τη στιγμή της κατάρρευσης. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναφορές, είχε γνωστοποιηθεί στις αρχές η πιθανότητα κάποιος να διέμενε στο συγκεκριμένο εγκαταλελειμμένο σπίτι. Αυτή η πληροφορία ενέτεινε την ανάγκη για ταχύτατες και εξονυχιστικές έρευνες.

Ωστόσο, από την μέχρι στιγμής έρευνα που έχουν διενεργήσει οι πυροσβέστες στο σημείο, δεν έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη εγκλωβισμένου ατόμου. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με τις δυνάμεις διάσωσης να προσπαθούν να διασταυρώσουν την αρχική πληροφορία και να αποκλείσουν κάθε πιθανότητα ύπαρξης θύματος κάτω από τα συντρίμμια. Η επιχείρηση θα συνεχιστεί μέχρι να εξαντληθούν όλες οι πιθανότητες και να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κανείς εγκλωβισμένος.

Η περιοχή του Κολωνού και τα εγκαταλελειμμένα κτίρια

Το εγκαταλελειμμένο σπίτι όπου σημειώθηκε η κατάρρευση βρίσκεται στην οδό Αλαμάνας, μια περιοχή στον Κολωνό που χαρακτηρίζεται από την παρουσία παλαιών κτιρίων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν αρκετά μικρά, παλιά και εγκαταλελειμμένα σπίτια. Αυτή η συνθήκη καθιστά συχνά τα κτίρια αυτά ευάλωτα σε φθορές και καταρρεύσεις, ειδικά όταν δεν συντηρούνται.

Η παρουσία πολλών εγκαταλελειμμένων κτιρίων στην περιοχή του Κολωνού αποτελεί ένα ζήτημα που απασχολεί τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους. Τέτοια κτίρια μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, καθώς η δομική τους ακεραιότητα μπορεί να έχει υποστεί φθορές από το πέρασμα του χρόνου και την έλλειψη συντήρησης. Οι έρευνες στην οδό Αλαμάνας συνεχίζονται, με τις αρχές να παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα.

Με πληροφορίες από: Newsit