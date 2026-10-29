Υπόθεση Βασίλη Μάγγου: Ενοχή όλων των αστυνομικών για βασανιστήρια προτείνει ο εισαγγελέας

Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στη δίκη που αφορά την υπόθεση του Βασίλη Μάγγου, καθώς ο εισαγγελέας προχώρησε σε πρόταση για την ενοχή όλων των κατηγορουμένων αστυνομικών. Η πρόταση αυτή αφορά το σοβαρό αδίκημα των βασανιστηρίων, ένα ζήτημα που βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής διαδικασίας. Παράλληλα, ο εισαγγελέας εισηγήθηκε την ενοχή όλων των εμπλεκομένων και για το αδίκημα της παράνομης έκθεσης, διευρύνοντας το πλαίσιο των κατηγοριών που τους βαρύνουν.

Η εισαγγελική πρόταση για βασανιστήρια

Στην καρδιά της δικαστικής διαδικασίας για την υπόθεση του Βασίλη Μάγγου βρίσκεται η εισαγγελική πρόταση που αφορά το αδίκημα των βασανιστηρίων. Ο εισαγγελέας εισηγήθηκε την ενοχή του συνόλου των κατηγορουμένων αστυνομικών για αυτό το ιδιαίτερα σοβαρό αδίκημα. Η πρόταση αυτή αποτελεί μια κρίσιμη στιγμή στην εξέλιξη της δίκης, καθώς θέτει το πλαίσιο για την τελική απόφαση του δικαστηρίου.

Η υπόθεση, η οποία αφορά τον θάνατο του Βασίλη Μάγγου, έχει απασχολήσει έντονα το κοινό και η εισαγγελική πρόταση αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην πορεία της. Ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου, Γιάννης Μάγγος, ήταν αυτός που γνωστοποίησε δημόσια την εξέλιξη αυτή, μέσω ανάρτησής του, φέρνοντας στο φως τις λεπτομέρειες της εισήγησης.

Κατηγορίες για παράνομη έκθεση

Πέρα από την κατηγορία των βασανιστηρίων, η εισαγγελική πρόταση επεκτείνεται και στο αδίκημα της παράνομης έκθεσης. Ο εισαγγελέας εισηγήθηκε την ενοχή όλων των κατηγορουμένων αστυνομικών και για αυτή την κατηγορία. Αυτό σημαίνει ότι, σύμφωνα με την πρόταση, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να έχουν διαπράξει και τα δύο αδικήματα, των βασανιστηρίων και της παράνομης έκθεσης.

Η παράνομη έκθεση προστίθεται στο κατηγορητήριο, ενισχύοντας τη νομική βάση της εισαγγελικής πρότασης εναντίον των αστυνομικών. Η δίκη συνεχίζεται με βάση αυτές τις εισηγήσεις, οι οποίες θα εξεταστούν λεπτομερώς από το δικαστήριο προτού ληφθεί οποιαδήποτε οριστική απόφαση.

Ειδικές κατηγορίες για έξι αστυνομικούς

Η εισαγγελική πρόταση διαφοροποιείται ως προς ορισμένες κατηγορίες, ανάλογα με τον ρόλο και την παρουσία των αστυνομικών. Συγκεκριμένα, για τους έξι αστυνομικούς που βρίσκονταν στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου, ο εισαγγελέας εισηγήθηκε να κριθούν ένοχοι και για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Αυτή η επιπλέον κατηγορία αφορά ένα συγκεκριμένο σύνολο των κατηγορουμένων, υποδεικνύοντας διαφορετικές πτυχές της εμπλοκής τους στην υπόθεση.

Η παρουσία τους στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου αποτελεί βασικό στοιχείο για την πρόταση αυτή. Η κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες, καθιστώντας το κατηγορητήριο πιο σύνθετο για αυτούς τους έξι αστυνομικούς. Το δικαστήριο θα κληθεί να αξιολογήσει όλα τα στοιχεία που αφορούν τη δράση τους στον συγκεκριμένο χώρο.

Η απαλλαγή για δύο αστυνομικούς

Στον αντίποδα της πρότασης για τους έξι αστυνομικούς, βρίσκεται η εισήγηση του εισαγγελέα για δύο άλλους κατηγορουμένους. Συγκεκριμένα, για τους δύο αστυνομικούς που βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο, ο εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή τους από την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Αυτή η διαφοροποίηση υποδηλώνει ότι, κατά την κρίση του εισαγγελέα, η εμπλοκή τους δεν δικαιολογεί την συγκεκριμένη κατηγορία.

Η πρόταση απαλλαγής από την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης για τους δύο αυτούς αστυνομικούς αναδεικνύει την προσπάθεια του εισαγγελέα να διαχωρίσει τις ευθύνες βάσει των συγκεκριμένων συνθηκών και του ρόλου του κάθε κατηγορουμένου. Η δίκη θα συνεχιστεί με την εξέταση όλων των δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές εισηγήσεις για κάθε ομάδα αστυνομικών.

Με πληροφορίες από: Topontiki