Ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ ζητά βοήθεια με αινιγματικό μήνυμα

Ο Μουνίρ Νασράουι, πατέρας του νεαρού ποδοσφαιριστή Λαμίν Γιαμάλ, προκάλεσε έντονη ανησυχία με μια πρόσφατη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το μήνυμα, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως αινιγματικό, απευθυνόταν τόσο στους οπαδούς όσο και στη διοίκηση της Μπαρτσελόνα. Η δημοσίευση αυτή πυροδότησε ένα κύμα ερωτημάτων σχετικά με την κατάσταση του Νασράουι, καθώς ζητούσε βοήθεια.

Το αινιγματικό κάλεσμα για βοήθεια

Ο Μουνίρ Νασράουι επέλεξε τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με όνομα χρήστη MOUNIR NASRAOUI (@hustle_hard_304), για να κοινοποιήσει το μήνυμα που προκάλεσε τον συναγερμό. Στο κείμενό του, απευθυνόταν άμεσα στα μέλη της «οικογένειας της Μπαρτσελόνα», ζητώντας στήριξη. Συγκεκριμένα, έγραψε: «Γεια σας, καλημέρα σε όλα τα μέλη της οικογένειας της Μπαρτσελόνα, χρειάζομαι βοήθεια ως άνθρωπος και ως προσωπικότητα».

Η ανάρτηση συνοδευόταν από μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, στην οποία απεικονιζόταν ο ίδιος ο Μουνίρ Νασράουι μαζί με τον πρόεδρο των Καταλανών, Ζοάν Λαπόρτα. Η σύνδεση του μηνύματος με την ομάδα της Μπαρτσελόνα και η παρουσία του προέδρου στη φωτογραφία ενέτειναν την ανησυχία και την περιέργεια για τους λόγους πίσω από αυτό το δημόσιο κάλεσμα.

Συναγερμός στη Βαρκελώνη και φερόμενα περιστατικά

Το μήνυμα του πατέρα του Λαμίν Γιαμάλ προκάλεσε άμεσο συναγερμό στην πόλη της Βαρκελώνης. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η «Marca», η ανάρτηση συνδέθηκε με ένα φερόμενο περιστατικό που φέρεται να συνέβη στο αεροδρόμιο Ελ Πρατ της Βαρκελώνης. Το περιστατικό αυτό τοποθετείται χρονικά κατά την επιστροφή του Μουνίρ Νασράουι από την τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας.

Οι φήμες και τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν έφεραν στο φως λεπτομέρειες για τη συμπεριφορά του Νασράουι στο αεροδρόμιο. Αυτά τα γεγονότα, αν αληθεύουν, θα μπορούσαν να εξηγήσουν εν μέρει την ανάγκη του για βοήθεια, όπως την εξέφρασε ο ίδιος στην ανάρτησή του. Η σύνδεση της ανάρτησης με τα φερόμενα περιστατικά ενίσχυσε την αίσθηση του μυστηρίου γύρω από την υπόθεση.

Καταγγελίες για συμπεριφορά πριν την τελετή της Χρυσής Μπάλας

Πιο συγκεκριμένα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Μουνίρ Νασράουι φέρεται να ενεπλάκη σε δύο διαφορετικά περιστατικά. Το ένα περιστατικό αφορά μία σερβιτόρα, στην οποία ο Νασράουι φέρεται να απηύθυνε σκληρά λόγια. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να την έφτυσε στο πρόσωπο, μια ενέργεια που προκάλεσε σοκ.

Λίγο πριν από την τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας, ο πατέρας του Γιαμάλ φέρεται να ενεπλάκη και σε έναν καβγά με ένα άλλο άτομο, μέσα σε ένα καφέ. Αυτά τα φερόμενα γεγονότα, που έλαβαν χώρα σε δημόσιο χώρο, προσέθεσαν ένα επιπλέον επίπεδο ανησυχίας και ερωτημάτων σχετικά με τη συμπεριφορά του Μουνίρ Νασράουι.

Η έλλειψη επίσημων διευκρινίσεων

Παρά την έντονη ανησυχία που προκάλεσε το αινιγματικό μήνυμα και τα φερόμενα περιστατικά, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη διευκρίνιση. Ούτε ο ίδιος ο Μουνίρ Νασράουι, ούτε κάποιο άτομο από το στενό περιβάλλον του Λαμίν Γιαμάλ, έχει προβεί σε δήλωση για να εξηγήσει το νόημα του ανησυχητικού μηνύματος ή να σχολιάσει τα φερόμενα γεγονότα. Η απουσία επίσημης τοποθέτησης αφήνει ανοιχτά πολλά ερωτήματα.

Μήνυμα συλλυπητηρίων ώρες αργότερα

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ώρες μετά την αρχική του ανάρτηση με το αίτημα για βοήθεια, ο Μουνίρ Νασράουι δημοσίευσε ένα διαφορετικό μήνυμα στον λογαριασμό του. Αυτή τη φορά, επρόκειτο για μήνυμα συλλυπητηρίων, το οποίο αφορούσε ένα σιδηροδρομικό ατύχημα. Στο μήνυμα αυτό, εξέφραζε την υποστήριξη και την αλληλεγγύη του προς τις οικογένειες των θυμάτων του ατυχήματος, δηλώνοντας: «Όλη η υποστήριξη και η αλληλεγγύη σε όλες τις οικογένειες των θυμάτων του σιδηροδρομικού ατυχήματος».

Με πληροφορίες από: Gazzetta