Θανατηφόρο τροχαίο στη Βούλα: Γυναίκα παρασύρθηκε από λεωφορείο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα συγκλονίζει το πρωί της Πέμπτης, 29 Οκτωβρίου 2026, την περιοχή της Βούλας, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από λεωφορείο, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για σοβαρό τραυματισμό της. Η τραγική κατάληξη διαπιστώθηκε λίγο αργότερα στο «Ασκληπιείο» της Βούλας, όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα.

Το περιστατικό προκάλεσε άμεσα σημαντική δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κεντρική οδική αρτηρία, δημιουργώντας μποτιλιάρισμα και καθυστερήσεις για τους οδηγούς. Η Τροχαία έσπευσε στο σημείο για να ρυθμίσει την κίνηση και να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Το χρονικό της παράσυρσης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

Το πρωί της Πέμπτης, μια πεζή γυναίκα παρασύρθηκε από λεωφορείο επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο ύψος της Βούλας. Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα συγκεκριμένα στο ύψος της οδού Δερβενακίων, ένα σημείο όπου η κίνηση των οχημάτων είναι συνήθως αυξημένη. Οι πρώτες αναφορές από την Τροχαία επιβεβαίωσαν το περιστατικό, χωρίς ωστόσο να δώσουν λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην παράσυρση.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο τη στιγμή που χτυπήθηκε από το διερχόμενο λεωφορείο. Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, και η Τροχαία έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαλευκάνει πλήρως τα αίτια και τις παραμέτρους του τραγικού συμβάντος.

Η μάχη για τη ζωή και η τραγική κατάληξη

Αμέσως μετά την παράσυρση, η κατάσταση της γυναίκας κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά και χρειάστηκε άμεση μεταφορά σε νοσοκομείο. Εσπευσμένα, η τραυματισμένη γυναίκα διακομίστηκε στο «Ασκληπιείο» της Βούλας, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να την κρατήσουν στη ζωή.

Παρά τις άμεσες ενέργειες και την παροχή ιατρικής βοήθειας, η γυναίκα δεν κατάφερε να επιβιώσει. Ο θάνατός της διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο, επισφραγίζοντας την τραγική κατάληξη του τροχαίου δυστυχήματος. Η θανάσιμη έκβαση του περιστατικού έχει προκαλέσει θλίψη και προβληματισμό για την ασφάλεια των πεζών στους δρόμους.

Σοβαρή δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων

Το τροχαίο δυστύχημα είχε ως άμεση συνέπεια τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Από το πρωί της Πέμπτης, παρατηρήθηκε έντονη δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων, ειδικά από το ύψος της οδού Δερβενακίων στην περιοχή της Βούλας, όπου συνέβη το περιστατικό.

Το μποτιλιάρισμα ήταν εκτεταμένο, επηρεάζοντας σημαντικά τις μετακινήσεις των οδηγών που κινούνταν στην περιοχή. Η Τροχαία προχώρησε σε αναγκαίες ρυθμίσεις για την εκτόνωση της κατάστασης και την ομαλοποίηση της ροής των οχημάτων, ωστόσο οι καθυστερήσεις ήταν αναπόφευκτες για αρκετή ώρα. Η παρουσία των αρχών στο σημείο ήταν συνεχής για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και τη διενέργεια των απαραίτητων ερεχνών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit, Topontiki