Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος για ληστείες σε ψιλικατζίδικα – άρπαξε πάνω από 2.000 ευρώ και τσιγάρα

Στη Θεσσαλονίκη, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 35χρονου αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται για τη διάπραξη δύο ληστειών σε καταστήματα ψιλικών. Ο δράστης φέρεται να αφαίρεσε ένα χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ, καθώς και διάφορα προϊόντα καπνού από τα εν λόγω καταστήματα. Η σύλληψη του 35χρονου πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, έπειτα από επισταμένες αναζητήσεις στο κέντρο της πόλης, ενώ κατά τη διάρκεια της σύλληψης ο ίδιος προέβαλε αντίσταση.

Οι δύο ληστείες σε καταστήματα ψιλικών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την έρευνα των αστυνομικών αρχών, ο 35χρονος φέρεται να ενεπλάκη σε δύο περιστατικά ληστείας, τα οποία έλαβαν χώρα την Παρασκευή (23/10). Οι ληστείες αυτές διαπράχθηκαν σε ισάριθμα καταστήματα ψιλικών, προκαλώντας αναστάτωση στους υπαλλήλους και τους ιδιοκτήτες.

Ο τρόπος δράσης του φερόμενου ως δράστη περιελάμβανε την απειλή με ένα αιχμηρό αντικείμενο. Χρησιμοποιώντας αυτή την απειλή, ο 35χρονος κατάφερε να αποσπάσει από τα καταστήματα συνολικά ένα χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις 2.000 ευρώ. Πέρα από τα χρήματα, αφαίρεσε επίσης και διάφορα καπνικά προϊόντα, τα οποία αποτελούσαν μέρος του εμπορεύματος των ψιλικατζίδικων.

Ο εντοπισμός και η επιχείρηση σύλληψης

Μετά τις καταγγελίες για τις ληστείες, οι αστυνομικές δυνάμεις της Θεσσαλονίκης ξεκίνησαν άμεσα εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό του υπόπτου. Οι προσπάθειες των αστυνομικών οδήγησαν στον εντοπισμό του 35χρονου αλλοδαπού το μεσημέρι του Σαββάτου (24/10). Η επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψης έλαβε χώρα στην καρδιά του κέντρου της πόλης, όπου ο δράστης βρισκόταν.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας των αστυνομικών να τον συλλάβουν, ο 35χρονος επιχείρησε να διαφύγει. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο συλληφθείς προέβαλε αντίσταση στις αρχές, προσπαθώντας να αποφύγει τις χειροπέδες. Ωστόσο, οι αστυνομικοί ενήργησαν άμεσα και αποτελεσματικά, καταφέρνοντας να τον ακινητοποιήσουν και να ολοκληρώσουν τη σύλληψή του, παρά την αντίδρασή του.

Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν

Σε βάρος του 35χρονου αλλοδαπού, οι αστυνομικές αρχές σχημάτισαν δικογραφία με σοβαρές κατηγορίες. Η κύρια κατηγορία αφορά τη ληστεία κατ’ εξακολούθηση, καθώς οι ενδείξεις δείχνουν ότι διέπραξε δύο παρόμοιες εγκληματικές πράξεις σε διαφορετικά καταστήματα ψιλικών, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Επιπρόσθετα, ο συλληφθείς κατηγορείται για βία κατά υπαλλήλων, γεγονός που σχετίζεται με την απειλή που άσκησε με το αιχμηρό αντικείμενο κατά των εργαζομένων στα καταστήματα, προκειμένου να πετύχει τον σκοπό του. Τέλος, η δικογραφία περιλαμβάνει και την κατηγορία της απείθειας, η οποία προέκυψε από την αντίσταση που προέβαλε ο 35χρονος κατά την προσπάθεια των αστυνομικών να τον συλλάβουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η παραπομπή στον εισαγγελέα

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της σύλληψης και τη σύνταξη της σχετικής δικογραφίας, ο 35χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας θα εξετάσει όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την αστυνομική έρευνα και θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη δικαιοσύνη, η οποία θα διερευνήσει σε βάθος τις δύο ληστείες, τον τρόπο με τον οποίο διαπράχθηκαν, καθώς και τη συμπεριφορά του συλληφθέντος κατά την προσπάθεια της αστυνομίας να τον ακινητοποιήσει. Οι αρχές συνεχίζουν να εργάζονται για την πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Enikos