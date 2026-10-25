Η Ευρώπη και ο Καναδάς σχεδιάζουν απευθείας υποβρύχια σύνδεση δεδομένων, παρακάμπτοντας τις ΗΠΑ

Μια νέα υποβρύχια διασύνδεση οπτικών ινών σχεδιάζεται να συνδέσει απευθείας την Ευρώπη με τον Καναδά, με στόχο την κατάργηση της εξάρτησης από τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές των Ηνωμένων Πολιτειών. Το φιλόδοξο αυτό έργο θα επιτρέψει την ανταλλαγή δεδομένων μέσω του Ατλαντικού χωρίς να μεσολαβεί το αμερικανικό έδαφος, δημιουργώντας μια αυτόνομη τηλεπικοινωνιακή γέφυρα μεταξύ των δύο ηπείρων.

Η πρωτοβουλία, που αναπτύσσεται από τη νορβηγική εταιρεία Bulk, αφορά μια διαδρομή άνω των 4.500 χιλιομέτρων και προβλέπει μια επένδυση που ξεπερνά τα 620 εκατομμύρια δολάρια. Το εγχείρημα αυτό έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων, όπου η μείωση της εξάρτησης από τις αμερικανικές υποδομές κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική.

Το «Leif Erikson» και η νέα διαδρομή

Το έργο έχει βαφτιστεί «Leif Erikson» και η σχεδιαζόμενη διαδρομή του είναι συγκεκριμένη. Θα συνδέσει τη νότια Νορβηγία με την περιοχή Χάπι Βάλει-Γκους Μπέι στον Καναδά. Από αυτό το σημείο, η γραμμή θα συνεχίσει επίγεια, διασχίζοντας την επαρχία του Κεμπέκ, μέχρι να φτάσει στον τελικό της προορισμό, το Μόντρεαλ.

Η συνολική υποβρύχια διαδρομή εκτείνεται σε πάνω από 4.500 χιλιόμετρα, ενώ το επίγειο τμήμα της διαδρομής εντός του Καναδά υπολογίζεται σε 1.900 χιλιόμετρα. Αυτή η νέα σύνδεση αναμένεται να προσφέρει μια απευθείας και ασφαλή οδό για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ Ευρώπης και Καναδά.

Γιατί παρακάμπτονται οι ΗΠΑ

Η ανάγκη για εναλλακτικές οδούς επικοινωνίας έχει γίνει πιο επιτακτική τα τελευταία χρόνια. Ο Καναδάς, ειδικότερα, διαθέτει ελάχιστες απευθείας υποβρύχιες συνδέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο οι οποίες να μην περνούν πρώτα από αμερικανικό έδαφος. Αυτή η εξάρτηση δημιουργεί ζητήματα ασφάλειας και αυτονομίας στην ανταλλαγή δεδομένων.

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί ακριβώς στην αντιμετώπιση αυτού του κενού, προσφέροντας μια ανεξάρτητη λύση που θα ενισχύσει την ψηφιακή κυριαρχία και των δύο πλευρών. Η μείωση της εξάρτησης από τις υποδομές των Ηνωμένων Πολιτειών θεωρείται στρατηγικής σημασίας, ειδικά υπό το πρίσμα των τρεχουσών γεωπολιτικών εξελίξεων.

Το στάδιο υλοποίησης και οι προκλήσεις

Παρά το έντονο ενδιαφέρον που έχει προσελκύσει το έργο, η πρόταση βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο. Συγκεκριμένα, αναζητείται επιπλέον χρηματοδότηση για την υλοποίησή του, ενώ απαιτούνται και οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις ευρωπαϊκές και καναδικές αρχές πριν προχωρήσει στην κατασκευή.

Ένας επιπλέον παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το επίγειο τμήμα της διαδρομής στον Καναδά, το οποίο εκτείνεται σε 1.900 χιλιόμετρα. Για την υλοποίηση αυτού του τμήματος, είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη των αυτόχθονων κοινοτήτων της περιοχής, κάτι που προσθέτει ένα επίπεδο πολυπλοκότητας στη διαδικασία.

Ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας και συνεργασία

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καναδάς αναμένεται να συνυπογράψουν μια σχετική διακήρυξη στο Μόντρεαλ στις 29 Οκτωβρίου. Η διακήρυξη αυτή θα αφορά την ενίσχυση των ψηφιακών τους υποδομών, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή τους για την υλοποίηση τέτοιων στρατηγικών έργων.

Εφόσον το έργο «Leif Erikson» προχωρήσει και υλοποιηθεί, θα δημιουργήσει μια νέα, ασφαλή δίοδο μεταφοράς δεδομένων. Αυτό θα θωρακίσει σημαντικά τη διεθνή ψηφιακή ασφάλεια τόσο της Ευρώπης όσο και του Καναδά, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της αυτονομίας τους στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta