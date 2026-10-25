Η Παρί Σεν Ζερμέν θα απουσιάσει από την τελετή της Χρυσής Μπάλας

Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν θα μπορέσει να παραστεί στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας, καθώς η αναμέτρησή της με τη Λιόν για τη Ligue 1 μετατέθηκε. Το μεγάλο ντέρμπι, το οποίο αρχικά ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής (25/10), τελικά αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί μία ημέρα αργότερα, τη Δευτέρα 26/10. Αυτή η αλλαγή συμπίπτει χρονικά με την τελετή απονομής του βραβείου στο Λονδίνο, δημιουργώντας ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο για την αποστολή της ομάδας.

Η αναβολή του ντέρμπι με τη Λιόν

Η απόφαση για την αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής του αγώνα μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Λιόν ελήφθη από τον επικεφαλής της λίγκας. Η εντολή προήλθε από την Αστυνομική Διεύθυνση, η οποία επικαλέστηκε λόγους ασφαλείας για την απαγόρευση διεξαγωγής του αγώνα στην αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η απόφαση αυτή πάρθηκε λόγω των νέων διαδηλώσεων και κοινωνικών κινητοποιήσεων που έχουν προγραμματιστεί για αυτό το Σαββατοκύριακο στο Παρίσι, καθώς και σε άλλες γαλλικές πόλεις. Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιες κινητοποιήσεις σημειώθηκαν και πριν από μία εβδομάδα, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις κατέληξαν σε επεισόδια βίας και λεηλασιών.

Η σύγκρουση ημερομηνιών και η απουσία από το Λονδίνο

Η μετάθεση του αγώνα για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου θα εμποδίσει την αποστολή της Παρί Σεν Ζερμέν να παραστεί στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας. Η σημαντική αυτή εκδήλωση είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, 26/10, στην αγγλική πρωτεύουσα, το Λονδίνο.

Παρόλα αυτά, μένει να φανεί αν κάποιοι από τους τραυματίες παίκτες της ομάδας, οι οποίοι συγκαταλέγονται στους υποψηφίους για το βραβείο, θα μπορέσουν να ταξιδέψουν. Μεταξύ των υποψηφίων που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών είναι οι Ουσμάν Ντεμπελέ, Κβίτσα Κβαρατσκελία και Μαρκίνιος. Ο Γεωργιανός Κβαρατσκελία φέρεται να είναι ο πιο σοβαρά τραυματισμένος, με την πιθανότητα να χάσει ολόκληρη τη σεζόν.

Ποιοι δεν θα παραστούν στην τελετή

Εκτός απροόπτων, ορισμένοι βασικοί παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν δεν θα βρίσκονται σίγουρα στο Λονδίνο για την τελετή. Αυτοί είναι οι Φαμπιάν Ρουίθ, Βιτίνια, Ζοάο Νέβες, Φεράν Τόρες και Ασράφ Χακίμι, μεταξύ άλλων, καθώς έχουν υποχρέωση να αγωνιστούν στον αγώνα πρωταθλήματος.

Επίσης, ο προπονητής της ομάδας, Λουίς Ενρίκε, ο οποίος είναι υποψήφιος για το βραβείο του καλύτερου προπονητή, δεν θα μπορέσει να παραστεί στην εκδήλωση, καθώς θα πρέπει να βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας για την αναμέτρηση με τη Λιόν.

Ανάλογο περιστατικό και πέρυσι

Αξίζει να σημειωθεί ότι και την περσινή χρονιά, η Παρί Σεν Ζερμέν βρέθηκε σε παρόμοια θέση. Η ομάδα έπρεπε να αγωνιστεί σε έναν αγώνα της Ligue 1 την ίδια ημέρα με την απονομή της Χρυσής Μπάλας. Το βραβείο εκείνη τη φορά κατέκτησε ο Ουσμάν Ντεμπελέ.

Ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα μπόρεσε να παραστεί στην εκδήλωση, καθώς ήταν τραυματίας. Ωστόσο, οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους παίκτες της ομάδας δεν κατάφεραν να παρευρεθούν, καθώς έπρεπε να αγωνιστούν στον προγραμματισμένο αγώνα τους εναντίον της Μαρσέιγ. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση είχε επίσης αναβληθεί από την προηγούμενη ημέρα, λόγω έντονης βροχόπτωσης που είχε πλήξει τη Μασσαλία.

Αντιδράσεις από τους φιλάθλους

Η απόφαση για την αναβολή του αγώνα και τη σύγκρουση με την τελετή της Χρυσής Μπάλας έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους φιλάθλους της Παρί Σεν Ζερμέν. Οι οπαδοί της ομάδας φέρονται να είναι αγανακτισμένοι με την εξέλιξη αυτή.

Ορισμένοι φίλαθλοι έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να καλέσουν σε μποϊκοτάζ του αγώνα. Άλλοι προτείνουν η Παρί Σεν Ζερμέν να χάσει τον αγώνα στα χαρτιά ή να στείλει την εφεδρική της ομάδα για να αγωνιστεί.

Με πληροφορίες από: Gazzetta