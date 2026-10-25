Προσωρινές αλλαγές στο μετρό: Κλείνουν νωρίτερα σταθμοί της γραμμής 3 λόγω έργων

Από σήμερα Κυριακή 25 Οκτωβρίου και μέχρι την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, πέντε σταθμοί της Γραμμής 3 του Μετρό θα κλείνουν τις νυχτερινές ώρες, συγκεκριμένα στις 21:40 το βράδυ. Πρόκειται για τους σταθμούς «Εθνική Άμυνα», «Χολαργός», «Νομισματοκοπείο», «Αγία Παρασκευή» και «Χαλάνδρι», οι οποίοι θα διακόπτουν τη λειτουργία τους δυόμιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Οι προσωρινές αυτές ρυθμίσεις εφαρμόζονται λόγω των συνεχιζόμενων έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών.

Έργα στη γραμμή 3 του μετρό

Η ΣΤΑΣΥ ενημέρωσε το επιβατικό κοινό ότι συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας. Οι εργασίες εκτελούνται στο τμήμα «Κατεχάκη – Δ. Πλακεντίας» και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες, από την Κυριακή 25 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 3 θα διεξάγεται σε δύο τμήματα. Συγκεκριμένα, οι συρμοί θα κινούνται μεταξύ των σταθμών «Δημοτικό Θέατρο – Κατεχάκη» και «Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο», με τους ενδιάμεσους σταθμούς να παραμένουν κλειστοί μετά τις 21:40.

Τελευταία δρομολόγια και αλλαγές στις αναχωρήσεις

Μετά την έναρξη των τεχνικών εργασιών στις 21:40, οι συρμοί που έχουν κατεύθυνση προς το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από τον σταθμό Δ. Πλακεντίας. Αντίστοιχα, οι συρμοί που ξεκινούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν το δρομολόγιό τους στον σταθμό Δ. Πλακεντίας.

Οι τελευταίες αναχωρήσεις συρμών, πριν το κλείσιμο των σταθμών, έχουν ως εξής: Από τον σταθμό Δ. Πλακεντίας προς το Αεροδρόμιο, οι αναχωρήσεις θα γίνονται στις 22:24, 23:00 και 23:36. Από το Αεροδρόμιο προς τον σταθμό Δ. Πλακεντίας, οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρούν στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.

Λεωφορειακή γραμμή Χ25 για την εξυπηρέτηση του κοινού

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού κατά τις ώρες που οι σταθμοί θα είναι κλειστοί, ο ΟΑΣΑ έχει δρομολογήσει μια προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Η γραμμή αυτή, με την ονομασία Χ25, θα συνδέει τον σταθμό «Μετρό Κατεχάκη» με τον σταθμό «Μετρό Δ. Πλακεντίας».

Η λεωφορειακή γραμμή Χ25 θα λειτουργεί τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό. Θα διέρχεται από όλους τους κλειστούς σταθμούς, προσφέροντας εναλλακτική λύση μετακίνησης στους επιβάτες που επηρεάζονται από τις αλλαγές στα δρομολόγια του Μετρό.

Αναλυτικά οι στάσεις της γραμμής Χ25

Στην κατεύθυνση από τον σταθμό «Μετρό Κατεχάκη» προς τον σταθμό «Μετρό Δ. Πλακεντίας», η γραμμή Χ25 θα πραγματοποιεί τις ακόλουθες στάσεις: «ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ», η οποία είναι η υπάρχουσα στάση στον παράδρομο της λεωφόρου Μεσογείων και αφετηρία της γραμμής 402. Ακολουθούν οι στάσεις «ΣΤ.ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ» (υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Μεσογείων) και «ΣΤ. ΧΟΛΑΡΓΟΣ» (υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Μεσογείων, με την ονομασία 5η ΧΟΛΑΡΓΟΥ).

Στη συνέχεια, το λεωφορείο θα σταματάει στις υπάρχουσες στάσεις «ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ» (επί της λεωφόρου Μεσογείων) και «ΣΤ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (επί της οδού Αγίας Παρασκευής, με την ονομασία ΜΕΤΡΟ). Η διαδρομή ολοκληρώνεται με τις στάσεις «ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ» (υπάρχουσα στάση επί του παράδρομου της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας) και «ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ», η οποία είναι μια νέα στάση στον δρόμο εισόδου προς το αμαξοστάσιο της ΣΤΑ.ΣΥ, με την ονομασία «ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos