Ο Γιώργος Μπόγρης για το Basketgate: Η αλήθεια και το λάδι πάντα βγαίνουν προς τα πάνω

Ο Γιώργος Μπόγρης, πρώην μπασκετμπολίστας, μίλησε για τις καταιγιστικές εξελίξεις που σημειώνονται στο ελληνικό μπάσκετ, εστιάζοντας στους στημένους αγώνες και το διαιτητικό σκάνδαλο. Ο ίδιος υπερασπίστηκε τη στάση που είχε κρατήσει απέναντι στον Παναγιώτη Φασούλα, υπογραμμίζοντας ότι η αλήθεια πάντα έρχεται στην επιφάνεια.

Ο Μπόγρης αναφέρθηκε στην προσωπική του πορεία και στις αρχές που τον διέπουν, τονίζοντας ότι δεν έχει κανένα προσωπικό συμφέρον από κανέναν.

Η στήριξη στον Παναγιώτη Φασούλα και οι αξίες

Ο Γιώργος Μπόγρης αναρωτήθηκε αν τελικά δικαιώνεται η επιλογή του να σταθεί στο πλευρό του Παναγιώτη Φασούλα, δηλώνοντας ότι στηρίζει ανθρώπους με βάση τις αξίες και τις αρχές του. «Μήπως ο κύριος Φασούλας τελικά είναι καλός; Γιατί με είχατε φάει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην μπασκετμπολίστας υπογράμμισε τη δική του ανεξαρτησία, δηλώνοντας: «Εγώ αδέλφια μου σε όποιον τιμάει τα παντελόνια του και είναι αρσενικός είμαι πλάι του. Εγώ δεν έχω κανένα συμφέρον από κανέναν. Από τα 14 παλεύω μόνος με το σπαθί μου, τις αξίες μου και τις αρχές μου, δεν είμαι ρομπότ κανενός. Είμαι ο Νίκος Γκάλης του podcast».

Η αποκάλυψη της αλήθειας και η «δικαίωση»

Ο Γιώργος Μπόγρης επανήλθε στο θέμα της αποκάλυψης της αλήθειας, επιμένοντας ότι αυτή τελικά αποκαλύπτεται, και επαναλαμβάνοντας τους λόγους για τους οποίους είχε στηρίξει τον Παναγιώτη Φασούλα. «Ο καιρός φέρνει γυρίσματα. Η αλήθεια και το λάδι πάντα βγαίνει προς τα πάνω. Εγώ με τον κύριο Φασούλα είδα κάποια παντελόνια και ήμουν πλάι του», δήλωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η δικαίωση έγκειται στο ότι «από εδώ και πέρα, σε μία χώρα που κρίνουν με λάθος πράγματα και οπισθοδρομικά, πλέον λένε ο μεγάλος Μπογρίνιο είναι προφήτης, ήξερε τι έλεγε».

Το «Basketgate» και η εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, ο Γιώργος Μπόγρης αναφέρθηκε στο διαιτητικό σκάνδαλο που «έσκασε». Εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη, δηλώνοντας: «Τη Δικαιοσύνη την εμπιστευόμαστε 1.000.000%».

Ο πρώην μπασκετμπολίστας επισήμανε ότι το κύκλωμα είναι «τεράστιο και δεν έχει να κάνει μόνο με μπάσκετ και αγώνες». Σύμφωνα με τον ίδιο, το κύκλωμα «έχει να κάνει με διοργανώσεις σε όλη την Ελλάδα όπου θα έπρεπε να γίνονται διαγωνισμοί για το ποιος θα παίρνει τα γήπεδα, για το ρουχισμό».

Οι εξελίξεις στην υπόθεση και οι εμπλεκόμενοι

Στο πλαίσιο του «Basketgate», αναφέρεται ότι ο Λιόλιος και ο Μαυραγάνης βρίσκονται στην Ευελπίδων, όπου και πραγματοποιούνται κρίσιμες απολογίες διαιτητών. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για την ύπαρξη «στρατού» και «χρήματος» γύρω από την υπόθεση.

Επιπλέον, γίνεται αναφορά στο «Λιόλιοςgate», το οποίο περιλαμβάνει ένα άγνωστο επεισόδιο με «μαυρισμένους» διαιτητές στο Αρκαλοχώρι του Αυγενάκη, καθώς και ζητήματα σχετικά με τη wild card της Elite League.

Η σημασία της ταπεινότητας

Ο Γιώργος Μπόγρης ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του με μια γενικότερη παρατήρηση, τονίζοντας τη σημασία της ταπεινότητας. «Το χειρότερο πράγμα που μπορείς να έχεις είναι να έχεις έπαρση», πρόσθεσε ο πρώην μπασκετμπολίστας.

Με πληροφορίες από: Topontiki