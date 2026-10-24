Αναταράξεις στη Ρεάλ Μαδρίτης: Τριγμοί στις σχέσεις με τον Πέδρο Μαρτίνεθ

Σύννεφα φαίνεται να έχουν συγκεντρωθεί πάνω από τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς παρά την πρόσφατη αγωνιστική ανάκαμψη, αναφορές από την Ισπανία κάνουν λόγο για σοβαρούς τριγμούς στις σχέσεις του προπονητή Πέδρο Μαρτίνεθ με τους ιθύνοντες του συλλόγου. Το αρνητικό κλίμα φέρεται να παραμένει, παρά τα επτά συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα που έχει σημειώσει η ομάδα τις τελευταίες 21 ημέρες.

Οι πληροφορίες αυτές βασίζονται σε συγκεκριμένα γεγονότα που, όπως όλα δείχνουν, έχουν προκαλέσει αναταραχή στα εσωτερικά της «βασίλισσας» και έχουν φέρει τη διοίκηση στα όριά της με τον Ισπανό τεχνικό.

Η αρχή της σεζόν και οι πρώτες δυσκολίες

Η φετινή αγωνιστική περίοδος στην EuroLeague δεν ξεκίνησε με τον ιδανικότερο τρόπο για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η ομάδα, αν και είχε κατακτήσει το Super Cup στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, οι «Μερένχες» κατέγραψαν τρεις συνεχόμενες ήττες, γεγονός που προκάλεσε προβληματισμό και έφερε «μαύρα σύννεφα» πάνω από το κεφάλι του προπονητή Πέδρο Μαρτίνεθ. Η αρχική αυτή πορεία δημιούργησε ένα κλίμα αβεβαιότητας για την πορεία της ομάδας.

Η αγωνιστική ανάκαμψη και το παρασκηνιακό κλίμα

Παρά τις αρχικές δυσκολίες, ο Πέδρο Μαρτίνεθ έκανε την προσπάθειά του να διατηρήσει τις ισορροπίες εντός της ομάδας. Αυτή η προσπάθεια αποτυπώθηκε στα αγωνιστικά αποτελέσματα, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να σημειώσει επτά συνεχόμενες νίκες τις τελευταίες 21 ημέρες.

Ωστόσο, οι νίκες αυτές δεν φαίνεται να έχουν διαφοροποιήσει κατά πολύ το αρνητικό κλίμα που επικρατούσε εξ αρχής. Ισπανικό μέσο καταγράφει ότι η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να έχει «βαρεθεί» τον Πέδρο Μαρτίνεθ, βασίζοντας τον ισχυρισμό αυτό σε ορισμένα γεγονότα που έχουν αναταράξει τα ενδότερα του συλλόγου.

Προβλήματα στις σχέσεις εντός του συλλόγου

Το «Sport.es» έγραψε ότι «υπάρχουν προβλήματα ανάμεσα σε Μαρτίνεθ, τεχνικό επιτελείο και παίκτες». Αυτή η κατάσταση, σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα, προκαλεί χάος στο εσωτερικό του συλλόγου, κάτι που έχει παρατηρηθεί και σε άλλες ομάδες.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι αν δεν υπήρχαν τα θετικά αποτελέσματα, οι ιθύνοντες της ομάδας θα είχαν φτάσει στα όριά τους. Επισημαίνεται επίσης ότι ενώ στην αρχή ο προπονητής κρατούσε χαμηλό προφίλ, πλέον αρχίζουν να βλέπουν πράγματα που, όπως αναφέρεται, δεν έχουν ξαναδεί με κανέναν άλλον προπονητή.

Η απουσία από την κρίσιμη σύσκεψη

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά που αναφέρονται και εντείνουν το κλίμα των τριγμών, έχει να κάνει με την απουσία του Πέδρο Μαρτίνεθ από μία πρόσφατη σύσκεψη των ιθυνόντων της ομάδας. Η σύσκεψη αυτή ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αφορούσε τις συζητήσεις για την απόκτηση ενός νέου παίκτη.

Ο παίκτης αυτός προοριζόταν να αντικαταστήσει τον τραυματία Γκάμπριελ Ντεκ, ο οποίος πλέον είναι και Ισπανός πολίτης. Η φερόμενη μη παρουσία του Μαρτίνεθ σε μία τέτοια κρίσιμη συνάντηση προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στις αναφορές περί κακών σχέσεων και εσωτερικών προβλημάτων.

Με πληροφορίες από: Athletiko