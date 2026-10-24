Το φράγμα Αλκέβα στην Πορτογαλία έφτασε μια ανάσα από το όριό του

Το φράγμα Αλκέβα, που βρίσκεται στα σύνορα Πορτογαλίας και Ισπανίας, έφτασε τα 151,6 μέτρα στάθμης νερού, μια ανάσα από το ανώτατο όριό του. Οι έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα 2025-2026 οδήγησαν σε αυτή την αύξηση, αναγκάζοντας τους διαχειριστές του έργου να προχωρήσουν σε αποδέσμευση υδάτων. Η εξέλιξη αυτή έρχεται περισσότερες από δύο δεκαετίες μετά την πρώτη συγκράτηση των υδάτων του, διαψεύδοντας την παλαιότερη πεποίθηση ότι «δεν θα γεμίσει ποτέ».

Ιστορικό και λειτουργία του φράγματος Αλκέβα

Για πολλά χρόνια, η φράση «δεν θα γεμίσει ποτέ» συνόδευε το φράγμα Αλκέβα, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα διαχείρισης υδάτων στη δυτική Ευρώπη. Τα θυροφράγματά του έκλεισαν για πρώτη φορά στις 8 Φεβρουαρίου 2002, σηματοδοτώντας την έναρξη της λειτουργίας του.

Ωστόσο, χρειάστηκαν αρκετά χρόνια μέχρι ο ταμιευτήρας να φτάσει στο ανώτατο επίπεδό του. Αυτό συνέβη για πρώτη φορά το 2010, όταν το νερό έφτασε τα 152 μέτρα. Έκτοτε, το Αλκέβα έχει εξελιχθεί σε ένα βασικό έργο για την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων της Ιβηρικής Χερσονήσου.

Η τρέχουσα κατάσταση και η διαχείριση των υδάτων

Μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις του τελευταίου χειμώνα, η στάθμη του νερού στο φράγμα Αλκέβα ανέβηκε στα 151,6 μέτρα, πλησιάζοντας πολύ κοντά το επίπεδο πλήρους αποθήκευσης των 152 μέτρων. Η εταιρεία Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva (EDIA), η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του έργου, χρειάστηκε να παρέμβει.

Προκειμένου να ρυθμιστεί η ροή του νερού και να αποφευχθούν προβλήματα, η EDIA προχώρησε στο άνοιγμα των θυροφραγμάτων. Το φράγμα βρίσκεται στρατηγικά τοποθετημένο στον ποταμό Γουαδιάνα, κοντά στα σύνορα Πορτογαλίας και Ισπανίας, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της ελεγχόμενης αποδέσμευσης νερού για την ευρύτερη περιοχή.

Εντυπωσιακές διαστάσεις και πολλαπλά οφέλη

Οι διαστάσεις του ταμιευτήρα του φράγματος Αλκέβα είναι πράγματι εντυπωσιακές. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει δημοσιεύσει η πορτογαλική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, η συνολική του χωρητικότητα εκτιμάται σε περίπου 4,15 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Η επιφάνειά του φτάνει τα 250 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ το μήκος του εκτείνεται σε περίπου 83 χιλιόμετρα από το σημείο του φράγματος μέχρι το άκρο του ταμιευτήρα. Αυτές οι διαστάσεις δημιουργούν ένα τοπίο που θυμίζει εσωτερική θάλασσα στην περιοχή Αλεντέζου της Πορτογαλίας.

Το έργο του Αλκέβα δεν περιορίζεται μόνο στην αποθήκευση νερού, αλλά προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην περιοχή. Συμβάλλει σημαντικά στην παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την άρδευση περίπου 130.000 εκταρίων γεωργικής γης. Επιπλέον, καλύπτει τις ανάγκες ύδρευσης περίπου 200.000 ανθρώπων στην πορτογαλική περιοχή Αλεντέζου. Η δημιουργία της τεχνητής λίμνης έχει επίσης ενισχύσει τον τουρισμό, προσελκύοντας επισκέπτες με δραστηριότητες στο νερό και τοπία φυσικής ομορφιάς.

Ένα κρίσιμο έργο υποδομής

Η φετινή εικόνα του φράγματος Αλκέβα, με τη στάθμη του νερού να πλησιάζει το ανώτατο όριο και την ανάγκη για ελεγχόμενη αποδέσμευση, επιβεβαιώνει τον κρίσιμο ρόλο του ως έργο υποδομής για την περιοχή. Από τις αρχικές αμφιβολίες για το αν θα γεμίσει ποτέ, το φράγμα έχει μετατραπεί σε έναν ζωτικής σημασίας μηχανισμό διαχείρισης υδάτων.

Η ικανότητά του να διαχειρίζεται τεράστιες ποσότητες νερού, ειδικά μετά από έναν ιδιαίτερα βροχερό χειμώνα, αναδεικνύει την αξία του για την υδροδότηση, την ενέργεια και τη γεωργία, καθιστώντας το ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ανάπτυξης της Ιβηρικής Χερσονήσου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta