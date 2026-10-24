Νέα αγωγή της Έλενας Χριστοπούλου κατά της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για αμοιβές άνω των 150.000 ευρώ

Σε ένα νέο κεφάλαιο εξελίσσεται η διαμάχη ανάμεσα στην Έλενα Χριστοπούλου και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, καθώς η γνωστή μάνατζερ προχώρησε στην κατάθεση αγωγής κατά του μοντέλου. Η αγωγή, η οποία κατατέθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αφορά οφειλόμενες αμοιβές που, σύμφωνα με την ενάγουσα, υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ.

Η κίνηση αυτή της Χριστοπούλου έρχεται να προστεθεί στις νομικές ενέργειες που έχουν ήδη ξεκινήσει μεταξύ των δύο γυναικών, σηματοδοτώντας την αρχή ενός νέου επεισοδίου στη σκληρή αυτή αντιπαράθεση.

Νέα αγωγή για οφειλόμενες αμοιβές

Η Έλενα Χριστοπούλου, μέσω της αγωγής που κατέθεσε, ζητά από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου την απόδοση αμοιβών που θεωρεί ότι της οφείλονται. Οι συγκεκριμένες αμοιβές αφορούν τηλεοπτικές συνεργασίες που είχε εξασφαλίσει η μάνατζερ για την Παπαγεωργίου κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σχέσης.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αγωγή, το συνολικό ποσό των οφειλόμενων αμοιβών της μάνατζερ για τη δεδομένη συνεργασία εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ. Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει τη δικαιοσύνη, καθώς η Χριστοπούλου διεκδικεί τα χρήματα αυτά μέσω της νομικής οδού.

Ποινική δίωξη για συκοφαντική δυσφήμηση

Πέρα από τη νέα αυτή αγωγή, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με μια ποινική δίωξη για συκοφαντική δυσφήμηση εις βάρος της Έλενας Χριστοπούλου. Η συγκεκριμένη ποινική υπόθεση έχει οριστεί να εκδικαστεί τον Νοέμβριο του έτους 2027.

Η ποινική δίωξη προέκυψε μετά από έγκληση που υπέβαλε η Χριστοπούλου, η οποία αφορούσε το περιεχόμενο συνέντευξης που είχε δώσει η Παπαγεωργίου στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Μετά τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης, ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης, με αποτέλεσμα το μοντέλο-παρουσιάστρια να παραπέμπεται ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για να δικαστεί.

Η εξέλιξη της διαμάχης

Η τελευταία νομική κίνηση της Έλενας Χριστοπούλου, με την κατάθεση της αγωγής για τις οφειλόμενες αμοιβές, σηματοδοτεί την περαιτέρω κλιμάκωση της διαμάχης μεταξύ των δύο γυναικών. Η αντιπαράθεση, η οποία έχει λάβει πλέον τόσο αστική όσο και ποινική διάσταση, δείχνει να βαθαίνει, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν τη δικαίωσή τους μέσω της δικαιοσύνης.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά γεγονότων που έχουν διαμορφώσει το κλίμα έντασης ανάμεσα στην πρώην μάνατζερ και το μοντέλο, με κάθε νέα νομική ενέργεια να προσθέτει ένα ακόμα επεισόδιο στη σκληρή αυτή διαμάχη.

Η ιστορία μιας στενής σχέσης

Οι τρέχουσες εξελίξεις θα φάνταζαν τουλάχιστον παράλογες πριν από το 2024, καθώς μέχρι τότε η σχέση της Έλενας Χριστοπούλου και της Ηλιάνας Παπαγεωργίου χαρακτηριζόταν όχι μόνο από απόλυτη επαγγελματική συνεργασία, αλλά και από στενή προσωπική φιλία. Οι δύο γυναίκες ήταν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «αυτοκόλλητες φίλες».

Για δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια, η σχέση τους ήταν ιδιαίτερα δεμένη και αγαπημένη. Αναρτήσεις και stories από κοινές διακοπές στα Κουφονήσια αποτελούσαν απόδειξη αυτής της στενής σχέσης, η οποία περιγραφόταν από πολλούς στον χώρο ως μια τρυφερή σχέση που παρέπεμπε σε αυτήν που έχει μια μητέρα με την κόρη της.

Ωστόσο, στα τέλη Ιουλίου του 2024, η κατάσταση άλλαξε δραματικά. Αρχικά, έληξε η επαγγελματική συνεργασία μεταξύ των δύο γυναικών και σχεδόν ταυτόχρονα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου προχώρησε σε unfollow της πρώην μάνατζέρ της από την προσωπική της σελίδα στο Instagram, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακρόχρονης σχέσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki