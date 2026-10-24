Συνελήφθη στη Νέα Μάκρη 25χρονος για βιασμό και αρπαγή ανήλικης

Ένας 25χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής συνελήφθη χθες το πρωί, 23 Οκτωβρίου, στην περιοχή της Νέας Μάκρης, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών από τις Αρχές. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για σοβαρά αδικήματα βιασμού και αρπαγής ανηλίκου. Η υπόθεση αφορά ένα περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε το 2024, με θύμα μια 17χρονη κοπέλα.

Η σύλληψη του καταζητούμενου

Η σύλληψη του 25χρονου πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων, οι οποίοι εντόπισαν τον διωκόμενο στη Νέα Μάκρη. Το ένταλμα σύλληψης είχε εκδοθεί δυνάμει απόφασης του 26ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Οι Αρχές προχώρησαν στην επιχείρηση μετά από ενδελεχή αξιοποίηση πληροφοριών, οδηγώντας στον εντοπισμό και τη σύλληψη του κατηγορούμενου.

Ο άνδρας κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου και αρπαγή ανηλίκου, αδικήματα που επισύρουν σοβαρές ποινικές ευθύνες. Η σύλληψή του αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση, η οποία είχε οδηγήσει στην έκδοση του εντάλματος πριν από την πρόσφατη κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων.

Το φερόμενο περιστατικό στον Περισσό

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό για το οποίο καταζητούνταν ο 25χρονος φέρεται να συνέβη το 2024. Ο κατηγορούμενος φέρεται να εξανάγκασε μια 17χρονη ημεδαπή κοπέλα να τον ακολουθήσει στην οικία του. Το σπίτι του δράστη βρισκόταν στην περιοχή του Περισσού, όπου την οδήγησε στο υπόγειο.

Εκεί, ο άνδρας κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε βία σε βάρος της ανήλικης. Ακολούθως, φέρεται να προέβη σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της 17χρονης. Η φρίκη που βίωσε η ανήλικη στα χέρια του 25χρονου περιγράφεται ως απόλυτη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Παράνομη κράτηση για δύο ημέρες

Μετά τις φερόμενες γενετήσιες πράξεις, ο 25χρονος φέρεται να κράτησε παράνομα την 17χρονη κοπέλα στο σπίτι του. Η παράνομη κράτηση διήρκεσε για δύο ολόκληρες ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων η ανήλικη παρέμεινε κλεισμένη στην οικία του κατηγορούμενου. Ο λόγος αυτής της κράτησης, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν να αποτρέψει την 17χρονη από το να καταγγείλει το περιστατικό στις Αρχές.

Η κοπέλα βρισκόταν σε κατάσταση εγκλεισμού, με τον δράστη να προσπαθεί να διασφαλίσει τη σιωπή της. Η πράξη της παράνομης κράτησης προστίθεται στις ήδη σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 25χρονος, αναδεικνύοντας την έκταση της φερόμενης εγκληματικής του δράσης.

Η πορεία της δικαιοσύνης

Το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε για την υπόθεση αυτή αποτέλεσε το βασικό νομικό εργαλείο για την κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων και τον εντοπισμό του δράστη. Η επιτυχής σύλληψη του 25χρονου στη Νέα Μάκρη σηματοδοτεί την έναρξη της επίσημης διαδικασίας για την απόδοση ευθυνών.

Ο άνδρας θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για να λογοδοτήσει για τις κατηγορίες του βιασμού και της αρπαγής ανηλίκου. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων δικαστικών αρχών, οι οποίες θα εξετάσουν όλα τα στοιχεία και τις μαρτυρίες προκειμένου να αποφανθούν για την ενοχή ή την αθωότητά του.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis