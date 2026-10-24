Θόρυβος εξάτμισης: Αυστηρά πρόστιμα και νέοι έλεγχοι από την τροχαία

Η ηχορύπανση που προκαλείται από οχήματα αποτελεί μία από τις παραβάσεις που πολλοί οδηγοί συχνά υποτιμούν, ωστόσο ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025) την αντιμετωπίζει πλέον με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Οι αρχές έχουν εντείνει τους ελέγχους, χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα όργανα για την επιτόπια μέτρηση της στάθμης θορύβου. Αυτή η αλλαγή σηματοδοτεί μια πιο αυστηρή προσέγγιση στην τήρηση των ορίων θορύβου που εκπέμπουν τα οχήματα.

Νέος ΚΟΚ και αυστηρές κυρώσεις

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, με τον Ν. 5209/2025, καθιστά την ηχορύπανση από οχήματα μια σοβαρή παράβαση. Το πρόστιμο που προβλέπεται για τους παραβάτες ανέρχεται στα 350 ευρώ. Πέρα από το χρηματικό πρόστιμο, οι κυρώσεις περιλαμβάνουν και την αφαίρεση των πινακίδων κυκλοφορίας, καθώς και της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, για διάστημα 30 ημερών.

Οι έλεγχοι από την Τροχαία έχουν αυξηθεί σημαντικά, με τις αρχές να χρησιμοποιούν πλέον πιστοποιημένα ηχόμετρα. Αυτά τα όργανα επιτρέπουν την επιτόπια μέτρηση της στάθμης θορύβου, ακολουθώντας τα ίδια πρότυπα που εφαρμόζουν και οι κατασκευαστές κατά τη διαδικασία της έγκρισης τύπου των οχημάτων.

Οι τιμές θορύβου στην άδεια κυκλοφορίας

Οι τιμές της στάθμης θορύβου, οι οποίες αναγράφονται σε dB A στην άδεια κυκλοφορίας κάθε οχήματος, δεν προκύπτουν από μετρήσεις του συγκεκριμένου οχήματος. Αντιθέτως, αυτές οι τιμές παρέχονται από τον κατασκευαστή και βασίζονται στην επίσημη ευρωπαϊκή έγκριση τύπου του μοντέλου.

Σε κάθε άδεια κυκλοφορίας υπάρχουν συγκεκριμένα πεδία, τα U1, U2 και U3, τα οποία αντιστοιχούν στα στοιχεία για τη μέτρηση του θορύβου. Το πεδίο U1 αφορά τα ντεσιμπέλ όταν το όχημα βρίσκεται σε στάση και λειτουργεί σε συγκεκριμένο αριθμό στροφών, οι οποίες αναγράφονται στο πεδίο U2. Το πεδίο U3 καταγράφει τα ντεσιμπέλ που μετρώνται κατά τη διέλευση του οχήματος.

Η διαδικασία έγκρισης τύπου

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης τύπου, το όχημα υποβάλλεται σε αυστηρές δοκιμές, οι οποίες διεξάγονται σύμφωνα με συγκεκριμένα πρότυπα. Για τα επιβατικά οχήματα εφαρμόζονται τα πρότυπα UNECE R51, ενώ για τις μοτοσυκλέτες ισχύουν τα πρότυπα UNECE R41. Οι τιμές θορύβου που προκύπτουν από αυτές τις δοκιμές καταγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας, διασφαλίζοντας ότι κάθε όχημα διαθέτει ένα γνωστό και πιστοποιημένο όριο θορύβου, το οποίο οφείλει να τηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του.

Η μεθοδολογία για τη μέτρηση του εκπεμπόμενου θορύβου από την εξάτμιση κατά την έγκριση τύπου περιλαμβάνει τη μέτρηση που δείχνει το «μέγιστο εργοστασιακό» επίπεδο θορύβου. Αυτή η μέτρηση γίνεται σχεδόν δίπλα στην εξάτμιση και η τιμή που προκύπτει είναι πάντα υψηλότερη από τη μέτρηση «σε διέλευση». Η τιμή «εν στάσει» δείχνει τη μέγιστη ηχητική ισχύ της εξάτμισης σε προκαθορισμένα όρια περιστροφής του κινητήρα, ενώ η τιμή «σε διέλευση» αποτυπώνει τον πραγματικό θόρυβο που φτάνει στο περιβάλλον όταν το όχημα κινείται. Και οι δύο αυτές τιμές είναι νόμιμες, δηλώνονται από τον κατασκευαστή και καλύπτονται από τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Πώς γίνονται οι μετρήσεις από την Τροχαία

Στο πλαίσιο ειδικών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της ηχορύπανσης, οι οποίες διεξάγονται κυρίως σε αστικές περιοχές και κατά τις βραδινές ώρες, η Τροχαία χρησιμοποιεί πιστοποιημένα ηχόμετρα. Αυτά τα όργανα είναι βαθμονομημένα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5130, εξασφαλίζοντας την ακρίβεια των μετρήσεων.

Η διαδικασία μέτρησης που ακολουθείται από την Τροχαία είναι σύμφωνη με το πρότυπο, διασφαλίζοντας την ορθότητα και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, οι αρχές μπορούν να ελέγχουν αποτελεσματικά την τήρηση των ορίων θορύβου και να επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε όσους παραβαίνουν τις σχετικές διατάξεις του ΚΟΚ.

Με πληροφορίες από: Topontiki