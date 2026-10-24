Δίδυμοι σεισμοί στην Κάρπαθο: Δύο δονήσεις μέσα σε τρία λεπτά

Το μεσημέρι του Σαββάτου, 24 Οκτωβρίου, η θαλάσσια περιοχή βόρεια της Καρπάθου έγινε το επίκεντρο δύο διαδοχικών σεισμικών δονήσεων. Οι σεισμοί, μεγέθους 2,9 και 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, καταγράφηκαν σε ένα διάστημα μόλις τριών λεπτών, προκαλώντας την προσοχή των αρμόδιων αρχών. Και οι δύο δονήσεις είχαν κοινό εστιακό βάθος, το οποίο υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα.

Η πρώτη σεισμική δόνηση

Η αρχή της σεισμικής ακολουθίας σημειώθηκε στις 12:38 το μεσημέρι. Η πρώτη δόνηση είχε μέγεθος 2,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία. Το επίκεντρο αυτής της σεισμικής δραστηριότητας εντοπίστηκε σε απόσταση 27 χιλιομέτρων βόρεια-βορειοανατολικά της Ολύμπου Καρπάθου.

Η δόνηση καταγράφηκε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του νησιού, όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες. Αυτή η πρώτη σεισμική εκδήλωση αποτέλεσε την έναρξη ενός σύντομου αλλά αξιοσημείωτου φαινομένου, καθώς ακολούθησε άμεσα και δεύτερος σεισμός στην ίδια ευρύτερη περιοχή.

Η δεύτερη δόνηση με μικρή χρονική διαφορά

Μόλις τρία λεπτά μετά την πρώτη δόνηση, στις 12:41, καταγράφηκε η δεύτερη σεισμική δόνηση. Αυτή η δόνηση ήταν ισχυρότερη σε μέγεθος, φτάνοντας τους 3,4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο του δεύτερου σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 31 χιλιομέτρων βόρεια της Ολύμπου, επίσης στη θαλάσσια περιοχή.

Το γεγονός ότι οι δύο σεισμοί σημειώθηκαν με τόσο μικρή χρονική διαφορά, μόλις τριών λεπτών, καθιστά το φαινόμενο «δίδυμο». Αυτή η διαδοχική εμφάνιση των δονήσεων στην ίδια θαλάσσια περιοχή βόρεια της Καρπάθου είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο των γεγονότων που έλαβαν χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τις καταγραφές, η δεύτερη δόνηση ακολούθησε την πρώτη με ακρίβεια τριών λεπτών, επιβεβαιώνοντας τη γρήγορη διαδοχή των σεισμικών γεγονότων που παρατηρήθηκαν στην περιοχή.

Κοινό εστιακό βάθος για τους δύο σεισμούς

Ένα κοινό χαρακτηριστικό και των δύο σεισμικών δονήσεων ήταν το εστιακό τους βάθος. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από τις καταγραφές, το εστιακό βάθος τόσο του σεισμού των 2,9 Ρίχτερ όσο και του σεισμού των 3,4 Ρίχτερ υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα. Αυτό το στοιχείο είναι σημαντικό για την κατανόηση της φύσης των σεισμικών γεγονότων που έπληξαν την περιοχή.

Η πληροφορία για το εστιακό βάθος των 10 χιλιομέτρων δόθηκε για αμφότερες τις δονήσεις, υποδεικνύοντας ότι οι δύο σεισμοί προήλθαν από παρόμοιο βάθος κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η ομοιομορφία στο εστιακό βάθος αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που συνδέουν τις δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις στην περιοχή της Καρπάθου.

Η γεωγραφική τοποθεσία των επίκεντρων

Η Κάρπαθος, και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή βόρεια του νησιού, βρέθηκε στο επίκεντρο των δύο αυτών διαδοχικών σεισμικών δονήσεων. Οι δονήσεις καταγράφηκαν βόρεια και βορειοανατολικά της Ολύμπου, μιας περιοχής της Καρπάθου, προσδιορίζοντας με ακρίβεια την γεωγραφική τοποθεσία των επίκεντρων.

Το επίκεντρο της πρώτης δόνησης εντοπίστηκε 27 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά της Ολύμπου Καρπάθου. Αντίστοιχα, το επίκεντρο του δεύτερου σεισμού προσδιορίστηκε 31 χιλιόμετρα βόρεια της Ολύμπου. Αυτές οι λεπτομέρειες επιβεβαιώνουν την ακριβή τοποθέτηση των σεισμικών γεγονότων που έλαβαν χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου, 24 Οκτωβρίου, στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Καρπάθου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki