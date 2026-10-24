Τηλεφωνική απάτη στην Κατερίνη: «Εφοριακοί» απέσπασαν λίρες και κοσμήματα από ηλικιωμένη

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης εξιχνίασαν υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας στην Κατερίνη. Οι δράστες, προσποιούμενοι υπαλλήλους της εφορίας, κατάφεραν να αποσπάσουν από το θύμα χρυσές λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας 7.000 ευρώ. Για το περιστατικό, που σημειώθηκε στις 21 Απριλίου 2026, έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος ενός ταυτοποιημένου άνδρα, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό του συνεργού του.

Το χρονικό της εξαπάτησης

Το περιστατικό της τηλεφωνικής απάτης έλαβε χώρα στις 21 Απριλίου 2026 στην πόλη της Κατερίνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, συνεργός του άνδρα που έχει ταυτοποιηθεί, τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία είναι 79 ετών, προσποιούμενος υπάλληλο της εφορίας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο δράστης ισχυρίστηκε ότι υπήρχαν διάφορες φορολογικές εκκρεμότητες που έπρεπε να τακτοποιηθούν άμεσα. Ο σκοπός αυτής της ενέργειας ήταν, όπως φέρεται να υποστήριξε, η αποφυγή της επιβολής ενός μεγάλου προστίμου στην ηλικιωμένη.

Η μέθοδος των δραστών

Με το πρόσχημα των υποτιθέμενων φορολογικών εκκρεμοτήτων και της απειλής προστίμου, οι δράστες κατάφεραν να πείσουν την 79χρονη να παραδώσει πολύτιμα αντικείμενα. Συγκεκριμένα, η ηλικιωμένη πείστηκε να δώσει χρυσές λίρες και κοσμήματα, τα οποία κατείχε στο σπίτι της.

Η συνολική αξία των αντικειμένων που απέσπασαν οι επιτήδειοι ανέρχεται στο ποσό των 7.000 ευρώ. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, τα πολύτιμα αυτά αντικείμενα παραδόθηκαν στον άνδρα που έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Η αστυνομική έρευνα και οι εξελίξεις

Η υπόθεση διερευνήθηκε ενδελεχώς από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, η οποία προχώρησε στην εξιχνίαση της τηλεφωνικής απάτης. Ως αποτέλεσμα των ερευνών, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ειδικότερα, αναζητείται το άτομο που πραγματοποίησε το τηλεφώνημα στην ηλικιωμένη, καθώς και ο εντοπισμός του συνεργού του ταυτοποιημένου άνδρα. Παράλληλα, διερευνάται το ενδεχόμενο οι εμπλεκόμενοι να έχουν συμμετάσχει και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις στο παρελθόν. Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί αναμένεται να υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης για τις περαιτέρω ενέργειες.

Συστάσεις της αστυνομίας στους πολίτες

Με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό απάτης, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας εξέδωσε ανακοίνωση, καλώντας τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή. Οι αρχές συνιστούν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε τηλεφωνικές επικοινωνίες που δέχονται από αγνώστους, οι οποίοι προσποιούνται υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών ή άλλες ιδιότητες.

Επισημαίνεται η ανάγκη να μην αποκαλύπτουν οι πολίτες πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη χρημάτων, κοσμημάτων ή άλλων πολύτιμων αντικειμένων μέσα στο σπίτι τους. Τονίζεται επίσης η σημασία της άμεσης ενημέρωσης της Αστυνομίας, ακόμη και σε περιπτώσεις απόπειρας απάτης, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η εξαπάτηση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενημέρωση των ηλικιωμένων ατόμων από το οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν έγκαιρα παρόμοιες μεθόδους εξαπάτησης και να προστατεύονται από επιτήδειους.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki