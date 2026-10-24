Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 74χρονος οδηγός μετά από παράσυρση πεζού

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό 46χρονου πεζού σημειώθηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στη χερσαία ζώνη του λιμένα Θεσσαλονίκης. Ένας 74χρονος οδηγός φέρεται να παρέσυρε τον πεζό με το όχημά του, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Ο 46χρονος διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο της πόλης, ενώ οι λιμενικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού.

Το περιστατικό και η τοποθεσία

Το ατύχημα συνέβη στην είσοδο του κυκλικού κόμβου, ακριβώς μπροστά από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε ο 74χρονος άνδρας παρέσυρε τον 46χρονο πεζό, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο.

Η παράσυρση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 46χρονου, ο οποίος χρειάστηκε άμεση ιατρική βοήθεια. Το περιστατικό έλαβε χώρα την Παρασκευή, με τις λιμενικές αρχές να ενημερώνονται και να επεμβαίνουν άμεσα για την καταγραφή του συμβάντος και την παροχή βοήθειας.

Η κατάσταση του τραυματία και η διακομιδή του

Μετά το τροχαίο, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματισμένο 46χρονο πεζό. Ο άνδρας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο 46χρονος είχε τις αισθήσεις του καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής του προς το νοσοκομείο. Η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ και η μεταφορά του στο νοσοκομείο ήταν καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση του τραυματισμού του.

Η σύλληψη του οδηγού και οι κατηγορίες

Στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης προχώρησαν στη σύλληψη του 74χρονου οδηγού του οχήματος. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μετά το τροχαίο ατύχημα και τον τραυματισμό του πεζού. Σε βάρος του 74χρονου σχηματίστηκε δικογραφία.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο ηλικιωμένος οδηγός αφορούν τη σωματική βλάβη από αμέλεια. Συγκεκριμένα, η δικογραφία σχηματίστηκε βάσει του άρθρου 314 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο προβλέπει ποινές για τέτοιου είδους παραβάσεις. Η διαδικασία της σύλληψης και του σχηματισμού δικογραφίας αποτελεί μέρος της τυπικής διαδικασίας σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων με τραυματισμό.

Η προανάκριση από τις λιμενικές αρχές

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης. Οι λιμενικές αρχές διενεργούν ενδελεχή έρευνα για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα. Στόχος είναι να διαπιστωθούν όλα τα δεδομένα που οδήγησαν στην παράσυρση του 46χρονου πεζού.

Η προανάκριση περιλαμβάνει τη συλλογή μαρτυριών, την εξέταση του σημείου του ατυχήματος και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να ρίξει φως στα αίτια του συμβάντος. Με την ολοκλήρωση της προανάκρισης, η δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για τις περαιτέρω ενέργειες.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis