Τροχαία ατυχήματα στην Αττική: Ένας νεκρός, σοβαροί τραυματισμοί και εγκατάλειψη στην Καλλιθέα

Η Αττική βρέθηκε στο επίκεντρο μιας σειράς σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων τις τελευταίες ώρες, με τραγικό απολογισμό έναν νεκρό, σοβαρούς τραυματισμούς και μία περίπτωση εγκατάλειψης τραυματισμένης συνεπιβάτιδας. Τα περιστατικά αυτά σημειώθηκαν σε διαφορετικές περιοχές του νομού, συγκεκριμένα στην Καλλιθέα, στο Μαρκόπουλο και στο Μαρούσι, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβησαν τα ατυχήματα.

Τροχαίο-θρίλερ με εγκατάλειψη στην Καλλιθέα

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, που χαρακτηρίζεται ως «θρίλερ», σημειώθηκε στις 03:00 τα ξημερώματα στην Καλλιθέα. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Λάμπρου Κατσώνη, στο ύψος της υπόγειας διάβασης της λεωφόρου Συγγρού. Στο ατύχημα ενεπλάκησαν μία μοτοσικλέτα και ένα ΙΧ αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό μιας 35χρονης γυναίκας.

Ειδικότερα, η μοτοσικλέτα, την οποία οδηγούσε ένας άνδρας και στην οποία επέβαινε η 35χρονη γυναίκα, ξέφυγε από την πορεία της. Το δίκυκλο χτύπησε στο κράσπεδο του δρόμου και ανατράπηκε με σφοδρότητα. Από την ανατροπή, η 35χρονη επιβάτιδα εκτινάχθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο. Το ΙΧ οδηγούσε μία γυναίκα, η οποία ήταν επίσης 35 ετών.

Σοβαρός τραυματισμός και διαφυγή του οδηγού

Η 35χρονη επιβάτιδα της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά από την διπλή σύγκρουση και την πτώση. Αμέσως μετά το συμβάν, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται για την αντιμετώπιση των τραυμάτων της. Η οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου, η οποία ενεπλάκη στην παράσυρση της γυναίκας, τραυματίστηκε ελαφρά.

Το περιστατικό έλαβε μια ακόμα πιο δραματική τροπή, καθώς ο οδηγός της μοτοσικλέτας δεν παρέμεινε στο σημείο του ατυχήματος. Αντιθέτως, αμέσως μετά τη σύγκρουση, πήρε το δίκυκλο και διέφυγε με ταχύτητα από την περιοχή, εγκαταλείποντας την τραυματισμένη συνεπιβάτιδά του στον δρόμο.

Προσαγωγή υπόπτου για την εγκατάλειψη

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά το συμβάν στην Καλλιθέα, ξεκινώντας έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας που εγκατέλειψε το σημείο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που προέρχονται από την Τροχαία Καλλιθέας, η οποία έχει αναλάβει τη διενέργεια της προανάκρισης, αργότερα προσήχθη ένας 37χρονος άνδρας.

Ο 37χρονος εξετάζεται ενδελεχώς από τους αστυνομικούς ως ύποπτος για την εγκατάλειψη της 35χρονης τραυματισμένης γυναίκας μετά το τροχαίο ατύχημα. Οι έρευνες της Τροχαίας συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο ατύχημα και στην επακόλουθη διαφυγή του οδηγού.

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στο Μαρκόπουλο

Σε ένα διαφορετικό περιστατικό, ένα τραγικό θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, στις 13:45, στην οδό Βαραμπά, στην περιοχή του Μαρκόπουλου Αττικής. Το δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 43χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο 43χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του, κινούμενος από την περιοχή του αεροδρομίου με κατεύθυνση προς το Μαρκόπουλο. Για άγνωστο λόγο, το όχημα ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μια μάντρα, με τις συνέπειες να είναι μοιραίες για τον οδηγό.

Σοβαρός τραυματισμός πεζού στο Μαρούσι

Τέλος, σήμερα το πρωί, στις 07:10, ένα ακόμα σοβαρό τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, στο ύψος της οδού Νερατζιωτίσσης, στην περιοχή του Αμαρουσίου. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός πεζού.

Συγκεκριμένα, ένα ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ένας 39χρονος άνδρας, παρέσυρε τον πεζό. Ο τραυματίας διακομίστηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου και νοσηλεύεται, λαμβάνοντας την απαραίτητη ιατρική φροντίδα για τα σοβαρά του τραύματα.

Με πληροφορίες από: News.gr