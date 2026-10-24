Έρχεται συμφωνία για τη μονή Σινά: Τέλος στις δικαστικές εκκρεμότητες με την Αίγυπτο

Σε συμφωνία με το αιγυπτιακό κράτος για την Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά έχει καταλήξει η Σιναϊτική Αδελφότητα. Την εξέλιξη αυτή γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, σηματοδοτώντας το τέλος των δικαστικών εκκρεμοτήτων που απειλούσαν την ίδια την υπόσταση της Μονής.

Η ανακοίνωση του αρχιεπισκόπου Συμεών

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, Συμεών, προέβη σε δήλωση που έχει αποσταλεί στο υπουργείο Παιδείας και στο υπουργείο Εξωτερικών. Στην ανακοίνωσή του, περιέγραψε αναλυτικά το χρονικό των διαπραγματεύσεων με την αιγυπτιακή κυβέρνηση και γνωστοποίησε ότι η Μονή είναι πλέον έτοιμη να προχωρήσει στην υπογραφή της συμφωνίας για το καθεστώς λειτουργίας της.

Η ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας θα καθοριστεί μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Συμεών, ο οποίος αντιμετώπισε πρόσφατα περιπέτεια υγείας, γεγονός που συνέβαλε στην παράταση του διαλόγου.

Το χρονικό των διαπραγματεύσεων

Η Ελληνορθόδοξη Ιερά Μονή του Θεοβαδίστου Όρους Σινά (Αγίας Αικατερίνης), προ έτους, μετά την εκλογή του Αρχιεπισκόπου Συμεών, βρέθηκε αντιμέτωπη με συγκεκριμένα τετελεσμένα στην αιγυπτιακή έννομη τάξη. Αυτά προέκυψαν από την απόφαση του Εφετείου της Ισμαηλίας, η οποία είχε εκδοθεί στις 28 Μαΐου 2025, δηλαδή πριν από την εκλογή του νέου Αρχιεπισκόπου.

Μετά την απόφαση αυτή, η σεβαστή Αιγυπτιακή Κυβέρνηση απέστειλε στη Μονή ένα σχέδιο συμφωνίας μεταξύ του κράτους της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και της Ιεράς Μονής. Στόχος της προταθείσας συμφωνίας ήταν να διευκρινιστούν περαιτέρω πτυχές της δικαστικής αποφάσεως και ο τρόπος υλοποίησής της, διασφαλίζοντας παράλληλα τον απρόσκοπτο μοναστικό βίο της Μονής και τη θέση και λειτουργία της στο πλαίσιο της σύγχρονης αιγυπτιακής έννομης τάξης, σύμφωνα με τα από αιώνων ισχύοντα.

Η διαδικασία και οι αντιπροτάσεις

Η Μονή Σινά εισήλθε στον διάλογο δεσμευόμενη από την αιγυπτιακή νομοθεσία και τις αποφάσεις των αιγυπτιακών δικαστηρίων. Ενεργώντας με αίσθημα ευθύνης απέναντι στη μακραίωνη πνευματική της παρακαταθήκη, αλλά και υπευθυνότητας έναντι των Αρχών της Αιγύπτου, της χώρας του Νείλου, όπου ακμάζει επί δεκαπέντε αιώνες, ζήτησε άνεση χρόνου.

Ο χρόνος αυτός ήταν απαραίτητος προκειμένου να μελετηθεί διεξοδικώς η πρόταση, να κατατεθούν αντιπροτάσεις για τη βελτίωση σημείων της συμφωνίας ως προς την πρακτική εφαρμογή της – η οποία συμπληρώθηκε και με άλλα επεξηγητικά συνοδευτικά έγγραφα – αλλά και να συγκροτηθεί με επιστημονικό τρόπο ο φάκελος που αφορά το status quo της Μονής και την τεκμηρίωση των υπό συζήτηση ακινήτων. Ο φάκελος αυτός καταρτίστηκε ως επιστημονική πλέον μελέτη.

Η στήριξη και η κατανόηση

Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η Μονή είχε την κατανόηση της σεβαστής Αιγυπτιακής Κυβερνήσεως και του Εξοχωτάτου Προέδρου αυτής, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι. Αυτή η κατανόηση είχε ως αποτέλεσμα ο διάλογος να παραταθεί ήδη πέραν του ενός έτους.

Στην προσπάθεια αυτή, η Μονή Σινά είχε συναναντιλήπτορες και βοηθούς την Ελληνική Πολιτεία, καθώς και πολλούς άλλους φιλικούς κύκλους της Μονής ανά τον κόσμο. Ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών τόνισε επίσης στην ανακοίνωσή του τη στήριξη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, καθώς και τις Εκκλησίες Ελλάδος και Κύπρου. Όλες αυτές οι εκκλησιαστικές αρχές εξέφρασαν την «αμέριστη αδελφική τους συμπαράσταση για την υπογραφή της προαναφερόμενης συμφωνίας, με την ευχή και προσδοκία να συμβάλει στην ασφαλή διευθέτηση των εκκρεμών ζητημάτων και την διασφάλιση των ιστορικών και νομίμων δικαίων της Μονής».

Το ιδιαίτερο καθεστώς της μονής

Η Μονή Σινά απολαμβάνει ιστορικά ιδιαίτερου καθεστώτος εκκλησιαστικής αυτονομίας. Παράλληλα, αποτελεί μια Κιβωτό της οικουμενικής Ορθοδοξίας.

Τα θέματα που την αφορούν αναδεικνύονται δυνητικώς σε μείζονα θέματα των ανά τον κόσμο Χριστιανών και ιδιαιτέρως των Ορθοδόξων πιστών, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της επικείμενης συμφωνίας για την παγκόσμια Ορθοδοξία.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki