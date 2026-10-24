Τροχαίο με εγκατάλειψη στην Καλλιθέα: Σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα, προσήχθη 37χρονος

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Καλλιθέα, αφήνοντας μια 35χρονη γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας, στην οποία επέβαινε η γυναίκα, την εγκατέλειψε στον δρόμο και εξαφανίστηκε από το σημείο του συμβάντος. Η Τροχαία Καλλιθέας έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση, ενώ αργότερα προσήχθη ένας 37χρονος άνδρας, ο οποίος εξετάζεται ως ύποπτος για την εγκατάλειψη.

Το τροχαίο-θρίλερ στην Καλλιθέα

Το ατύχημα έλαβε χώρα γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής στην οδό Λάμπρου Κατσώνη, συγκεκριμένα στο ύψος της υπόγειας διάβασης της λεωφόρου Συγγρού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, μια μοτοσικλέτα, την οποία οδηγούσε ένας άνδρας και στην οποία επέβαινε η 35χρονη γυναίκα ως συνεπιβάτιδα, εξετράπη της πορείας της.

Το δίκυκλο χτύπησε αρχικά στο κράσπεδο του δρόμου και στη συνέχεια ανατράπηκε. Από την ανατροπή, η 35χρονη συνεπιβάτιδα εκτινάχθηκε με δύναμη στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Εκεί, δυστυχώς, παρασύρθηκε από ένα διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε μια άλλη γυναίκα, επίσης 35 ετών.

Σοβαρός τραυματισμός και η εγκατάλειψη

Η 35χρονη συνεπιβάτιδα της μοτοσικλέτας υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς εξαιτίας της διπλής πρόσκρουσης. Άμεσα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας. Η οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου, η οποία ενεπλάκη στο δεύτερο μέρος του ατυχήματος, τραυματίστηκε ελαφρά.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας, αμέσως μετά την ανατροπή και τον τραυματισμό της συνεπιβάτιδάς του, ενήργησε με τρόπο που προκαλεί ερωτήματα. Πήρε το δίκυκλο όχημα και διέφυγε με ταχύτητα από τον τόπο του ατυχήματος, αφήνοντας πίσω τη σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα χωρίς να της προσφέρει βοήθεια.

Προσαγωγή υπόπτου για την εγκατάλειψη

Οι αρχές της Τροχαίας Καλλιθέας έχουν αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση, προσπαθώντας να διαλευκάνουν τις συνθήκες του ατυχήματος και να εντοπίσουν τον οδηγό που εγκατέλειψε το θύμα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που προέκυψαν από την έρευνα, προσήχθη αργότερα ένας 37χρονος άνδρας.

Ο 37χρονος εξετάζεται ενδελεχώς από τους αστυνομικούς ως ύποπτος για την εγκατάλειψη της τραυματισμένης γυναίκας μετά το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρης εμπλοκή του στο περιστατικό.

Θανατηφόρο τροχαίο στο Μαρκόπουλο Αττικής

Σε ένα εντελώς διαφορετικό και ξεχωριστό τροχαίο δυστύχημα, το οποίο συνέβη χθες το μεσημέρι, ένας 43χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε συγκεκριμένα στις 13:45 στην οδό Βαραμπά στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Ο 43χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του όταν, για άγνωστους λόγους, το όχημα εξετράπη της πορείας του. Στη συνέχεια, προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μια μάντρα, ενώ κατευθυνόταν από την περιοχή του αεροδρόμιου προς το Μαρκόπουλο.

Σοβαρός τραυματισμός πεζού στο Μαρούσι

Επίσης, σήμερα το πρωί, στις 07:10, ένα ΙΧ αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά έναν πεζό στο Μαρούσι. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, στο ύψος της οδού Νερατζιωτίσσης, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.

Ο 39χρονος οδηγός του αυτοκινήτου παρέσυρε τον πεζό, ο οποίος υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και χρήζει άμεσης ιατρικής περίθαλψης. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου και νοσηλεύεται για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Άλλα περιστατικά που απασχόλησαν τις αρχές

Στον Πειραιά, ο αντιδήμαρχος Γιάννης Βοϊδονικόλας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, καθώς αυτοτραυματίστηκε με πιστόλι. Το περιστατικό αυτό ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Επιπλέον, στη Θήβα, ένας 59χρονος άνδρας επιτέθηκε και χτύπησε μια 54χρονη γυναίκα, η οποία είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της σε πάρκο. Ο δράτης εγκατέλειψε την 54χρονη αιμόφυρτη μετά την επίθεση, με τις αρχές να έχουν κινητοποιηθεί για τη σύλληψή του.

Με πληροφορίες από: Topontiki