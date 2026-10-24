Θήβα: 59χρονος επιτέθηκε και χτύπησε 54χρονη σε πάρκο, την εγκατέλειψε αιμόφυρτη

Σοβαρό περιστατικό βίας έλαβε χώρα το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή της Θήβας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών και την ανησυχία των κατοίκων. Ένας 59χρονος άνδρας φέρεται να επιτέθηκε σε 54χρονη γυναίκα, η οποία είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της σε πάρκο. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό της γυναίκας στο κεφάλι, αφήνοντάς την αιμόφυρτη στο έδαφος.

Το περιστατικό συνέβη σε δημόσιο χώρο, ενώ πολίτες που βρίσκονταν κοντά έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια στην τραυματισμένη γυναίκα. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, με την αστυνομία και το ΕΚΑΒ να σπεύδουν στο σημείο για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την παροχή βοήθειας.

Η επίθεση στο πάρκο του Χρυσορρόα

Το απόγευμα της Παρασκευής, η ηρεμία του πάρκου του Χρυσορρόα στη Θήβα διαταράχθηκε από ένα σοβαρό επεισόδιο βίας. Μια 54χρονη γυναίκα βρισκόταν στο πάρκο, πραγματοποιώντας την καθιερωμένη βόλτα με τον σκύλο της, όταν δέχθηκε επίθεση από έναν 59χρονο άνδρα. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε ώρα που υπήρχε κόσμος στην περιοχή, γεγονός που επέτρεψε την άμεση αντίδραση των παρευρισκομένων.

Ο 59χρονος φέρεται να επιτέθηκε τόσο στη γυναίκα όσο και στον σκύλο της, με την επίθεση να είναι σφοδρή. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα βίαιο χτύπημα που είχε ως στόχο την 54χρονη, προκαλώντας της σοβαρό τραυματισμό.

Ο βίαιος τραυματισμός της γυναίκας

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο 59χρονος άνδρας φέρεται να χτύπησε την 54χρονη γυναίκα με ιδιαίτερη σφοδρότητα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης χρησιμοποίησε πιθανότατα ένα ξύλο για να χτυπήσει το θύμα, επιδεινώνοντας την κατάσταση της υγείας της.

Το χτύπημα ήταν τόσο ισχυρό που η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Ως άμεσο αποτέλεσμα της επίθεσης, η 54χρονη σωριάστηκε αιμόφυρτη στο έδαφος, παραμένοντας σε αυτή την κατάσταση μέχρι την άφιξη των διασωστών. Η εικόνα της τραυματισμένης γυναίκας προκάλεσε σοκ και ανησυχία στους παρευρισκόμενους.

Η άμεση κινητοποίηση των πολιτών

Τη στιγμή της επίθεσης, αρκετοί πολίτες βρίσκονταν στο πάρκο του Χρυσορρόα και έγιναν μάρτυρες του περιστατικού. Αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης, έσπευσαν αμέσως να προσφέρουν βοήθεια στην αιμόφυρτη 54χρονη γυναίκα. Η άμεση παρέμβασή τους ήταν κρίσιμη για την παροχή πρώτων βοηθειών και την ψυχολογική υποστήριξη του θύματος.

Παράλληλα με την παροχή βοήθειας, οι παρευρισκόμενοι πολίτες ειδοποίησαν άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Κλήθηκε η αστυνομία για την καταγραφή του περιστατικού και την έναρξη των διαδικασιών, καθώς και το ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθεί ιατρική φροντίδα στην τραυματισμένη γυναίκα και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Οι ενέργειες των αρχών μετά το περιστατικό

Μετά την ειδοποίηση από τους πολίτες, η αστυνομία και το ΕΚΑΒ έφτασαν άμεσα στο πάρκο του Χρυσορρόα στη Θήβα. Το προσωπικό του ΕΚΑΒ ανέλαβε την παροχή των πρώτων βοηθειών στην 54χρονη γυναίκα, η οποία είχε τραυματιστεί στο κεφάλι και ήταν αιμόφυρτη.

Οι αστυνομικές δυνάμεις ξεκίνησαν τις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση του περιστατικού. Συλλέχθηκαν πληροφορίες από τους αυτόπτες μάρτυρες και εξετάστηκε ο χώρος της επίθεσης, στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη διαλεύκανση των συνθηκών και τον εντοπισμό του 59χρονου δράστη.

Με πληροφορίες από: Topontiki