Ο αρχηγός της Κ21 της Γουέστ Χαμ σκόραρε δύο φορές από τη σέντρα σε ένα ημίχρονο

Ο Πρέστον Φέρον, ο αρχηγός της ομάδας Κ21 της Γουέστ Χαμ, βρέθηκε στο επίκεντρο της αθλητικής επικαιρότητας, καθώς κατάφερε να σκοράρει δύο φορές με έναν εξαιρετικά σπάνιο και εντυπωσιακό τρόπο. Τα δύο αυτά τέρματα σημειώθηκαν απευθείας από το κέντρο του γηπέδου, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των «σφυριών» με την αντίστοιχη ομάδα της Μπέρνλι.

Η εν λόγω επίδοση καταγράφηκε σε ένα μόνο ημίχρονο, προκαλώντας τον θαυμασμό των παρευρισκομένων και χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά σκηνικά της φετινής χρονιάς στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής έδειξε εξαιρετική αντίληψη του παιχνιδιού, εκμεταλλευόμενος την προωθημένη θέση του αντίπαλου τερματοφύλακα.

Ο πρωταγωνιστής Πρέστον Φέρον

Ο 19χρονος Πρέστον Φέρον, ο οποίος φέρει το περιβραχιόνιο του αρχηγού στην ομάδα Κ21 της Γουέστ Χαμ, ήταν ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής της βραδιάς. Με την εκπληκτική του απόδοση, κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω του, δημιουργώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά σκηνικά της φετινής χρονιάς στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Ο νεαρός επιθετικός έδειξε εξαιρετική αντίληψη του παιχνιδιού και τόλμη, εκθέτοντας τον αντίπαλο τερματοφύλακα της Μπέρνλι όχι μία, αλλά δύο φορές μέσα σε ένα ημίχρονο. Η ικανότητά του να αντιλαμβάνεται την προωθημένη θέση του πορτιέρο και να εκτελεί με ακρίβεια από μακρινή απόσταση ήταν αξιοσημείωτη.

Το πρώτο εντυπωσιακό τέρμα

Η αρχή του εντυπωσιακού του «σόου» έγινε στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Πρέστον Φέρον εκμεταλλεύτηκε με ιδανικό τρόπο το γεγονός ότι ο τερματοφύλακας της Μπέρνλι βρισκόταν μακριά από την εστία του, σε μία προωθημένη θέση στο γήπεδο.

Με ένα μακρινό σουτ, το οποίο εκτέλεσε απευθείας από το κέντρο, ο νεαρός αρχηγός της Γουέστ Χαμ Κ21 κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό το τέρμα διαμόρφωσε το σκορ σε 2-0 υπέρ των «σφυριών», δίνοντας ένα σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του.

Η επανάληψη του άθλου

Ωστόσο, το πρώτο γκολ δεν ήταν αρκετό για τον Πρέστον Φέρον, ο οποίος ξαναχτύπησε με παρόμοιο τρόπο λίγο αργότερα. Συγκεκριμένα, στο 49ο λεπτό του αγώνα, ο νεαρός επιθετικός δοκίμασε ξανά την τύχη του από μία απόσταση παρόμοια με αυτή του πρώτου του τέρματος.

Με τον ίδιο εντυπωσιακό τρόπο, ο Φέρον κατάφερε να πετύχει ένα ακόμα γκολ από το κέντρο, ανεβάζοντας το δείκτη του σκορ στο 3-0. Η επανάληψη του άθλου μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα τράβηξε τα βλέμματα όλων και επιβεβαίωσε την εκπληκτική του ικανότητα.

Η αναμέτρηση και το τελικό αποτέλεσμα

Η αναμέτρηση διεξήχθη στο πλαίσιο της Premier League 2, όπου η ομάδα Κ21 της Γουέστ Χαμ αντιμετώπισε την αντίστοιχη ομάδα της Μπέρνλι. Τα δύο εκπληκτικά γκολ του Πρέστον Φέρον έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα.

Το τελικό σκορ της αναμέτρησης ήταν 3-1 υπέρ της Γουέστ Χαμ, με τα δύο τέρματα του αρχηγού της Κ21 να αποτελούν τα πιο συζητημένα σημεία της αναμέτρησης. Η νίκη αυτή πρόσθεσε τρεις σημαντικούς βαθμούς στην ομάδα των «σφυριών» στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta