55Χρονος αυτοτραυματίστηκε με πιστόλι σε κατάστημα εστίασης στον Πειραιά

Ένας 55χρονος άνδρας αυτοτραυματίστηκε με πιστόλι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στον Πειραιά, μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Παλαμηδίου 54, με τον άνδρα να μεταφέρεται άμεσα στο Λαϊκό Νοσοκομείο για νοσηλεία. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη ο αυτοτραυματισμός παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες.

Το περιστατικό σε κατάστημα του Πειραιά

Το συμβάν του αυτοτραυματισμού σημειώθηκε με ακρίβεια στις 02:45 τα ξημερώματα του Σαββάτου, 24 Οκτωβρίου 2026. Ο 55χρονος άνδρας, ο οποίος έχει γεννηθεί το 1971, βρισκόταν εντός ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το συγκεκριμένο κατάστημα, που περιγράφεται επίσης ως νυχτερινό κέντρο, βρίσκεται στην οδό Παλαμηδίου 54, στην περιοχή του Πειραιά. Εκεί, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως, ο άνδρας τραυματίστηκε από πυροβολισμό.

Αμέσως μετά τον τραυματισμό, κλήθηκε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το ασθενοφόρο παρέλαβε τον 55χρονο και τον μετέφερε χωρίς καθυστέρηση στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Εκεί, ο τραυματίας υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και λαμβάνει την απαιτούμενη περίθαλψη.

Η κατάσταση της υγείας του τραυματία

Ο 55χρονος άνδρας φέρει τραύμα από τον πυροβολισμό στο αριστερό του πόδι. Η άμεση μεταφορά του στο Λαϊκό Νοσοκομείο ήταν επιβεβλημένη για την αντιμετώπιση του τραυματισμού. Στο νοσοκομείο, ο άνδρας νοσηλεύεται, ενώ δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ακριβή κατάσταση της υγείας του ή την πορεία της ανάρρωσής του.

Οι ιατροί του Λαϊκού Νοσοκομείου παρέχουν την αναγκαία φροντίδα στον τραυματία. Η παραμονή του στο νοσοκομείο κρίνεται απαραίτητη για την παρακολούθηση και την αποκατάσταση του τραύματος που υπέστη στο πόδι του.

Ευρήματα και νόμιμη κατοχή όπλου

Από τον χώρο του περιστατικού, οι αρχές προχώρησαν στη συλλογή σημαντικών ευρημάτων. Συγκεκριμένα, περισυνελέγησαν μία βολίδα και ένας κάλυκας, τα οποία είναι διαμετρήματος 9 χιλιοστών. Αυτά τα ευρήματα επιβεβαιώνουν την εκπυρσοκρότηση του όπλου και αποτελούν βασικά στοιχεία για τη διερεύνηση του συμβάντος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το πιστόλι με το οποίο αυτοτραυματίστηκε ο 55χρονος άνδρας το κατείχε νόμιμα. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν στον τραυματισμό του.

Οι αδιευκρίνιστες συνθήκες του αυτοτραυματισμού

Παρά τη συλλογή των ευρημάτων και τη μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη ο αυτοτραυματισμός του 55χρονου παραμένουν αδιευκρίνιστες. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει λεπτομέρειες σχετικά με το πώς ακριβώς προκλήθηκε ο πυροβολισμός ή τι οδήγησε σε αυτό το περιστατικό εντός του καταστήματος.

Η έρευνα για τη διαλεύκανση των συνθηκών βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αρμόδιες αρχές εργάζονται για να αποσαφηνίσουν όλα τα δεδομένα και να κατανοήσουν πλήρως τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στην οδό Παλαμηδίου στον Πειραιά. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες για τα αίτια του αυτοτραυματισμού.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit