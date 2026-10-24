Επικίνδυνη προσπέραση σε διπλή γραμμή στα Χανιά καταγράφηκε σε βίντεο

Μια άκρως επικίνδυνη και παράνομη προσπέραση καταγράφηκε σε βίντεο στον δρόμο του Βλητέ, στα Χανιά, προκαλώντας έντονες ανησυχίες για την ασφάλεια των οδηγών που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο σημείο του οδικού δικτύου. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν ο οδηγός ενός οχήματος επιχείρησε έναν ελιγμό προσπέρασης, παραβιάζοντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή. Η επικινδυνότητα της κίνησης ενισχύθηκε από την παρουσία οχήματος στο αντίθετο ρεύμα, δημιουργώντας συνθήκες υψηλού κινδύνου για όλους τους εμπλεκόμενους.

Η παράνομη προσπέραση στον δρόμο του Βλητέ

Το περιστατικό της επικίνδυνης προσπέρασης έλαβε χώρα στον δρόμο του Βλητέ στα Χανιά, σε ένα σημείο όπου οι οδικές συνθήκες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς. Η κίνηση αυτή καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο αναδεικνύει την παραβίαση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, ο οδηγός του αυτοκινήτου αποφάσισε να προσπεράσει ένα προπορευόμενο όχημα, πατώντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή που υπάρχει στον δρόμο.

Η διπλή διαχωριστική γραμμή υποδηλώνει ρητά την απαγόρευση προσπέρασης, καθώς το συγκεκριμένο σημείο θεωρείται επικίνδυνο για τέτοιου είδους ελιγμούς. Παρά την σαφή αυτή οδική σήμανση, ο οδηγός προχώρησε στην κίνηση, θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο τη δική του ζωή αλλά και την ασφάλεια των υπολοίπων χρηστών του δρόμου. Η παράνομη αυτή ενέργεια έχει προκαλέσει προβληματισμό σχετικά με την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας σε αυτή την περιοχή των Χανίων.

Το σημείο και η ώρα του περιστατικού

Η επικίνδυνη αυτή οδηγική συμπεριφορά εκδηλώθηκε μέσα στη νύχτα, προσθέτοντας ένα επιπλέον στοιχείο δυσκολίας και μειωμένης ορατότητας στις συνθήκες του δρόμου. Το ακριβές σημείο όπου συνέβη η προσπέραση προσδιορίζεται στο ύψος ενός πολυχώρου ψυχαγωγίας, μια περιοχή που ενδεχομένως παρουσιάζει αυξημένη κίνηση οχημάτων, ειδικά τις βραδινές ώρες. Η επιλογή του οδηγού να προβεί σε έναν τέτοιο ελιγμό τη συγκεκριμένη ώρα και σε αυτό το σημείο εγείρει ερωτήματα για την κρίση του.

Λίγο πριν από το στρατόπεδο της 5ης Μεραρχίας, ο δρόμος του Βλητέ αποτέλεσε το σκηνικό για το περιστατικό. Η γεωγραφική αυτή αναφορά δίνει μια σαφέστερη εικόνα της τοποθεσίας όπου εκτυλίχθηκε το συμβάν. Η καταγραφή του γεγονότος σε βίντεο, παρά το σκοτάδι, επιβεβαιώνει την επικινδυνότητα της κατάστασης και την παραβίαση των κανόνων οδικής ασφάλειας από τον οδηγό του οχήματος που επιχείρησε την προσπέραση.

Ο αυξημένος κίνδυνος από το αντίθετο ρεύμα

Η επικινδυνότητα της προσπέρασης δεν περιορίστηκε μόνο στην παραβίαση της διπλής διαχωριστικής γραμμής, αλλά ενισχύθηκε σημαντικά από την παρουσία άλλου οχήματος. Την ώρα που ο οδηγός επιχειρούσε τον παράνομο ελιγμό, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας κινούνταν κανονικά ένα άλλο όχημα. Αυτό το δεύτερο όχημα είχε κατεύθυνση προς το Ακρωτήρι, γεγονός που καθιστούσε την κατάσταση ακόμα πιο κρίσιμη και δυνητικά καταστροφική.

Η ταυτόχρονη κίνηση των δύο οχημάτων σε αντίθετες κατευθύνσεις, με το ένα να βρίσκεται παράνομα στο ρεύμα του άλλου, δημιούργησε ένα άμεσο και σοβαρό κίνδυνο σύγκρουσης. Σύμφωνα με την περιγραφή του αναγνώστη που κατέγραψε το βίντεο, ο οδηγός που πραγματοποίησε την προσπέραση κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα. Η υπερβολική ταχύτητα, σε συνδυασμό με την παράνομη ενέργεια και την παρουσία αντίθετα κινούμενου οχήματος, πολλαπλασίασε τον κίνδυνο για όλους τους διερχόμενους οδηγούς και επιβάτες.

Οι ανησυχίες για την οδική ασφάλεια

Το βίντεο, το οποίο απαθανατίζει την επικίνδυνη αυτή οδηγική συμπεριφορά, έχει προκαλέσει εύλογες ανησυχίες για την ασφάλεια των οδηγών που χρησιμοποιούν τον δρόμο του Βλητέ στα Χανιά. Η καταγραφή ενός τόσο σοβαρού περιστατικού υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή και τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας από όλους τους οδηγούς. Τέτοιου είδους ελιγμοί μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά ατυχήματα με απρόβλεπτες συνέπειες.

Ο αναγνώστης που κατέγραψε το περιστατικό εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την οδηγική συμπεριφορά που παρατήρησε. Χαρακτηριστικά αναρωτήθηκε «Από τύχη ζούμε», σχολιάζοντας με αυτό τον τρόπο την ακραία επικινδυνότητα της κατάστασης που βίωσε. Η δήλωση αυτή αντικατοπτρίζει το αίσθημα ανασφάλειας που μπορεί να δημιουργήσουν τέτοιες ενέργειες στους υπόλοιπους οδηγούς και την κοινή πεποίθηση ότι η τήρηση των κανόνων είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή τραγωδιών στους δρόμους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta