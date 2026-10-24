Η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος θέτει κανόνες για τους κληρικούς στα social media

Η Εκκλησία της Ελλάδος, υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, θέτει κανόνες για την παρουσία των κληρικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στη συνεδρίαση της Ιεραρχίας, στις 7 Οκτωβρίου 2026, εκφράστηκε έντονη δυσαρέσκεια για φαινόμενα που συνδέουν την ιερατική ιδιότητα με την προσωπική προβολή και την εμπορική αξιοποίηση της πίστης. Παρουσιάστηκε ένα πλαίσιο εννέα ποιμαντικών αρχών, με στόχο τον περιορισμό πρακτικών που κρίνονται ασύμβατες με τον ποιμαντικό ρόλο των ιερέων.

Η εξάπλωση της θρησκευτικής επικοινωνίας στα social media

Η θρησκευτική επικοινωνία έχει πλέον ενταχθεί στην εποχή των social media, με άτομα που μεταφέρουν το μήνυμά της στο Διαδίκτυο να αποκτούν αναγνωρισιμότητα και διαδικτυακή επιρροή. Στην οθόνη του κινητού, μεταξύ άλλων περιεχομένων, εμφανίζονται ιερείς που εξηγούν αποσπάσματα της Καινής Διαθήκης, νεαροί που μιλούν για την εμπειρία τους σε μοναστήρια ή γυναίκες που μοιράζονται σκέψεις για την Ορθοδοξία.

Οι προβολές αυξάνονται, τα σχόλια πληθαίνουν και οι ακόλουθοι παρακολουθούν τις αναρτήσεις. Αυτοί οι δημιουργοί περιεχομένου χαρακτηρίζονται ως «influencers του Θεού», καθώς χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αναφερθούν στην Ορθοδοξία, τους αγίους, τα μοναστήρια και την προσωπική σχέση με την πίστη. Ανάμεσά τους βρίσκονται τόσο νέοι άνθρωποι χωρίς εκκλησιαστικό αξίωμα, όσο και ιερείς που απευθύνονται σε κοινό πολύ μεγαλύτερο από αυτό της ενορίας τους.

Ο προβληματισμός της Εκκλησίας για τους «παπά-influencers»

Οι ιερείς που δραστηριοποιούνται έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοί ως «παπά-influencers», αποτελούν το επίκεντρο του προβληματισμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εκκλησία επιχειρεί να θέσει κανόνες σε αυτή την ταχέως αναπτυσσόμενη δραστηριότητα. Η έντονη δυσαρέσκεια εκφράστηκε κατά τη συνεδρίαση της Ιεραρχίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2026, υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου.

Στη συνεδρίαση αυτή, συζητήθηκαν φαινόμενα που συνδέουν την ιερατική ιδιότητα με την προσωπική προβολή και την εμπορική αξιοποίηση της πίστης. Μετά από εισήγηση του Μητροπολίτη Χαλκίδος Χρυσοστόμου, παρουσιάστηκε ένα πλαίσιο που περιλαμβάνει εννέα ποιμαντικές αρχές, οι οποίες αφορούν την παρουσία των κληρικών στα social media.

Οι ποιμαντικές αρχές και οι κόκκινες γραμμές

Η κατεύθυνση που δόθηκε από την Ιεραρχία είναι σαφής και ξεκάθαρη. Τονίζεται ότι δεν πρέπει να υπάρχει προσωπική προβολή με σκοπό την απόκτηση φήμης, χρησιμοποιώντας ως όχημα την ιεροσύνη. Επίσης, απορρίπτεται η μετατροπή της θρησκευτικής παρουσίας σε εμπορικό προϊόν.

Επιπλέον, οι νέες αρχές θέτουν φρένο στις δημόσιες αντιπαραθέσεις που μπορούν να διχάσουν τους πιστούς. Η Εκκλησία δεν προχώρησε σε καθολική απαγόρευση της χρήσης των κοινωνικών δικτύων για τους κληρικούς, αλλά επιδιώκει να περιορίσει συγκεκριμένες πρακτικές που θεωρεί ασύμβατες με τον ποιμαντικό τους ρόλο και την αποστολή τους.

Η διάκριση μεταξύ λαϊκών και κληρικών δημιουργών

Υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στους λαϊκούς δημιουργούς θρησκευτικού περιεχομένου και στους κληρικούς. Όταν ένας νέος μιλά για τη δική του πίστη, εκφράζει μια προσωπική εμπειρία. Ωστόσο, όταν το ίδιο κάνει ένας ιερέας, οι αναρτήσεις του μπορούν να εκληφθούν ως επίσημη θέση της Εκκλησίας, ακόμα κι αν πρόκειται για προσωπικές του απόψεις.

Αυτή η διάκριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram και το YouTube. Σε αυτά τα μέσα, μια δήλωση μπορεί να αναπαραχθεί πολύ γρήγορα, μέσα σε λίγες ώρες, και να φτάσει σε ένα ευρύ κοινό που ενδεχομένως δεν γνωρίζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο έγινε η αρχική τοποθέτηση. Ένα σχόλιο για ένα κοινωνικό ζήτημα ή μια έντονη θέση μπορεί να παρερμηνευθεί χωρίς το σωστό πλαίσιο.

Με πληροφορίες από: Topontiki