Ο Νίκος Ζωγραφάκης από την Athens Kallithea σε νέο βήμα στη Γερμανία

Ο Νίκος Ζωγραφάκης, ομογενής εξτρέμ, βρίσκεται σε μια περίοδο ανοδικής πορείας στο γερμανικό ποδόσφαιρο. Σε λίγες ημέρες, ο 27χρονος ποδοσφαιριστής θα αντιμετωπίσει με τη φανέλα της Σόνενχοφ την Άουγκσμπουργκ για τον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Γερμανίας, ένα παιχνίδι που τον φέρνει αντιμέτωπο με ομάδα της Bundesliga. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί επιστέγασμα των εξαιρετικών του εμφανίσεων τους τελευταίους μήνες.

Η επιστροφή στη Γερμανία μετά την Athens Kallithea

Η ποδοσφαιρική διαδρομή του Ζωγραφάκη περιλαμβάνει ένα σύντομο πέρασμα από την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, το καλοκαίρι του 2025, ο Νίκος Ζωγραφάκης είχε ανακοινωθεί από την Athens Kallithea, αφήνοντας πίσω του το γερμανικό ποδόσφαιρο για να αγωνιστεί στη Β' κατηγορία της Ελλάδας. Η απόφαση αυτή τον οδήγησε να δοκιμάσει την τύχη του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ωστόσο, η παραμονή του στην Athens Kallithea διήρκεσε μόλις ένα εξάμηνο, κατά τη διάρκεια του οποίου κατέγραψε τέσσερις συμμετοχές. Μετά από αυτό το διάστημα, ο 27χρονος εξτρέμ πήρε την απόφαση να επιστρέψει στη Γερμανία, επιλέγοντας να αγωνιστεί στην τέταρτη κατηγορία με την ομάδα της Ατλγκλιένικε.

Η περίοδος στην Ατλγκλιένικε και οι εντυπωσιακές επιδόσεις

Η επιστροφή του Νίκου Ζωγραφάκη στη Γερμανία και η επιλογή της Ατλγκλιένικε αποδείχθηκε τελικά ευεργετική για την καριέρα του. Μέσα σε διάστημα έξι μηνών, ο Ελληνογερμανός ποδοσφαιριστής πραγματοποίησε μια σειρά από εξαιρετικές εμφανίσεις, αναδεικνυόμενος σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες της κατηγορίας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Ατλγκλιένικε, ο Ζωγραφάκης σημείωσε τρία γκολ και μοίρασε δύο ασίστ σε 24 παιχνίδια. Αυτή η σταθερά καλή απόδοση ήταν αρκετή για να τραβήξει το ενδιαφέρον ομάδων από ανώτερες κατηγορίες και να του δώσει την ευκαιρία για το επόμενο βήμα στην ποδοσφαιρική του διαδρομή.

Το επόμενο βήμα στη Σόνενχοφ και η πορεία στο κύπελλο

Οι εντυπωσιακές επιδόσεις του Νίκου Ζωγραφάκη στην Ατλγκλιένικε οδήγησαν στην απόκτησή του από την Σόνενχοφ, μια ομάδα που αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία της Γερμανίας. Στην ίδια ομάδα βρίσκεται ήδη και ο ομογενής στόπερ Αντώνης Αϊδόνης, ο οποίος στο παρελθόν είχε αγωνιστεί και στον Άρη.

Μέχρι στιγμής, ο Ζωγραφάκης έχει καταγράψει έξι συμμετοχές στο πρωτάθλημα με τη φανέλα της Σόνενχοφ. Η ομάδα του έχει επίσης επιδείξει αξιοσημείωτη πορεία στο Κύπελλο Γερμανίας, έχοντας αποκλείσει την Αρμίνια Μπίλεφελντ, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας, για να φτάσει στον δεύτερο γύρο όπου θα αντιμετωπίσει την Άουγκσμπουργκ της Bundesliga.

Η διεθνής εμπειρία και οι ρίζες του

Ο Νίκος Ζωγραφάκης διαθέτει και διεθνή εμπειρία σε νεαρότερες ηλικίες. Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί τόσο με το εθνόσημο της Γερμανίας όσο και με αυτό της Ελλάδας σε επίπεδο Κ21. Αυτό υπογραμμίζει την αναγνώριση του ταλέντου του και από τις δύο χώρες.

Επιπλέον, ο Ζωγραφάκης αποτελεί γέννημα-θρέμμα των ακαδημιών της Χέρτα, μιας από τις ιστορικές ομάδες του γερμανικού ποδοσφαίρου. Η ανατροφή του σε ένα τέτοιο περιβάλλον συνέβαλε στην ποδοσφαιρική του διαμόρφωση και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta