Κάταγμα στο χέρι για τον Χόρχε Μαρτίν, χάνει το GP Αυστραλίας

Ο Χόρχε Μαρτίν, αναβάτης της Aprilia, διαγνώστηκε με κάταγμα στο χέρι μετά από πτώση που είχε στον αγώνα Σπριντ του GP Αυστραλίας. Ως αποτέλεσμα, κρίθηκε ακατάλληλος να συμμετάσχει στον κυρίως αγώνα της Κυριακής στο Φίλιπ Άιλαντ. Η εξέλιξη αυτή αλλάζει σημαντικά τα δεδομένα στη μάχη για τον φετινό τίτλο του MotoGP, καθώς ο Ισπανός δέχεται ένα σοβαρό πλήγμα στις προσπάθειές του.

Η διάγνωση του τραυματισμού

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Χόρχε Μαρτίν, μετά την πτώση του, αποκάλυψαν κάταγμα στην κερκίδα του χεριού του. Επιπλέον, υπάρχει υποψία κατάγματος στο περιφερικό άκρο της ωλένης, κοντά στην περιοχή του καρπού. Ο αναβάτης μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο της πίστας, όπου οι ακτινογραφίες επιβεβαίωσαν την έκταση του προβλήματος.

Προς το παρόν, ο Ισπανός θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις για να αποσαφηνιστεί πλήρως η κατάσταση του τραυματισμού του. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα κανένας συγκεκριμένος χρόνος αποκατάστασης, ούτε η πιθανή ημερομηνία επιστροφής του στους αγώνες του πρωταθλήματος.

Η στιγμή της πτώσης στο Σπριντ

Ο τραυματισμός του Χόρχε Μαρτίν προέκυψε κατά τη διάρκεια του όγδοου γύρου του αγώνα Σπριντ. Εκείνη τη στιγμή, ο Ισπανός βρισκόταν σε μία εντυπωσιακή μονομαχία με τον Μαρκ Μάρκεθ, ανταλλάσσοντας επανειλημμένα θέσεις στην πίστα. Η πτώση συνέβη όταν ο αναβάτης της Aprilia βρισκόταν στη δεύτερη θέση, στην ταχύτατη στροφή 8 του Φίλιπ Άιλαντ.

Ο Μαρτίν κατέληξε στην αμμοπαγίδα με μεγάλη ταχύτητα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση μεταφορά του με φορείο στο ιατρικό κέντρο της πίστας. Οι εξετάσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν ότι οι συνέπειες της πτώσης ήταν σοβαρότερες από μία απλή εγκατάλειψη από τον αγώνα.

Οι επιπτώσεις στη μάχη του τίτλου

Ο Χόρχε Μαρτίν είχε φτάσει στην Αυστραλία έχοντας προβάδισμα δύο βαθμών έναντι του Μαρκ Μάρκεθ στη διεκδίκηση του τίτλου. Ωστόσο, μετά τη νίκη του αναβάτη της Ducati στον αγώνα Σπριντ και τη δική του εγκατάλειψη λόγω της πτώσης, ο Μαρτίν βρέθηκε δέκα βαθμούς πίσω από τον Μάρκεθ. Η διαφορά μεταξύ τους άλλαξε κατά συνολικά 12 βαθμούς.

Η επιβεβαιωμένη απουσία του από τον κυρίως αγώνα της Κυριακής δίνει πλέον στον Μαρκ Μάρκεθ την ευκαιρία να αυξήσει περαιτέρω το προβάδισμά του στη βαθμολογία. Για τον Μαρτίν και την ομάδα της Aprilia, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει η πλήρης έκταση του τραυματισμού και το διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης. Οποιαδήποτε εκτίμηση για τη συμμετοχή του στους επόμενους αγώνες θεωρείται πρόωρη μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι ιατρικές εξετάσεις.

Η επίσημη ανακοίνωση της Aprilia

Η ανακοίνωση από την ιταλική ομάδα της Aprilia εκδόθηκε λιγότερο από δύο ώρες μετά την ολοκλήρωση του αγώνα Σπριντ. Η επίσημη ενημέρωση επιβεβαίωσε ότι ο Χόρχε Μαρτίν δεν θα βρίσκεται στην εκκίνηση του κυρίως αγώνα της Κυριακής.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται συγκεκριμένα: «Ο Χόρχε Μαρτίν μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο της πίστας μετά την πτώση του. Οι ακτινογραφίες αποκάλυψαν κάταγμα στην κερκίδα και υποψία κατάγματος του περιφερικού άκρου της ωλένης. Ο Μαρτίν θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις για την οριστική αξιολόγηση της κατάστασής του. Κρίθηκε ακατάλληλος να συμμετάσχει στον αυριανό αγώνα».

Με πληροφορίες από: Gazzetta