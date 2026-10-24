Αλεξανδρής για το σκάνδαλο του μπάσκετ: «Δικαιώθηκα, αλλά το ζητούμενο είναι η λύση»

Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής εξαπέλυσε μύδρους κατά των εμπλεκομένων στο σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες μπάσκετ, εκφράζοντας την αίσθηση ότι δικαιώθηκε για τις τοποθετήσεις του. Μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στο ERTnews, ο προπονητής υπογράμμισε ότι δεν έπεσε από τα σύννεφα με τις εξελίξεις. Τόνισε πως εδώ και ενάμιση χρόνο μιλάει για τις διαιτησίες στα social media, όπου έχει πολλούς ακολούθους.

Ο Αλεξανδρής για τις διαιτησίες και την ΕΟΚ

Ο κ. Αλεξανδρής, με 60 χρόνια παρουσίας στα γήπεδα, δήλωσε ότι έχει ζήσει όλες τις διοικήσεις της ΕΟΚ μέχρι σήμερα. Περιέγραψε το σύστημα όχι ως «σάπιο», αλλά ως «κατευθυνόμενο», επισημαίνοντας την έλλειψη ελέγχου και τιμωρίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, παρατηρούνται παιχνίδια όπου διαιτητές αδικούν κατάφορα κάποιες ομάδες, αλλά την επόμενη εβδομάδα παραμένουν ενεργοί.

Ο προπονητής ανέφερε πως συγκεκριμένες ομάδες ευνοούνται σε κάθε παιχνίδι. Έχει τοποθετηθεί και έχει γράψει για τις διαιτησίες της Τσαρούχα και των εμπλεκομένων διαιτητών, δηλώνοντας μάλιστα «παθών» αυτών των διαιτησιών. Πρόσθεσε ότι οποιονδήποτε προπονητή και να ρωτήσει κανείς, θα έχει να πει τι έχει αντιμετωπίσει από κακές διαιτησίες.

Αναφέρθηκε επίσης στη συμπεριφορά του Βαγγέλη Λιόλιου προς τους υφισταμένους του, καθώς και στον τρόπο που έχει μετατρέψει την ΕΟΚ σε ένα «κλειστό κλαμπ». Ως παράδειγμα, έφερε τις συνεργασίες που έχει κάνει, όπως για παράδειγμα με ταξιδιωτικά γραφεία, τονίζοντας ότι είναι «πάρα πολλά» τα ζητήματα.

Η αντίδραση στις δηλώσεις του δικηγόρου του προέδρου της ΕΟΚ

Σχολιάζοντας τα λεγόμενα του δικηγόρου του προέδρου της ΕΟΚ, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, ο οποίος είχε μιλήσει νωρίτερα στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», ο κ. Αλεξανδρής εξέφρασε την έκπληξή του. «Δεν ξέρω αν πρέπει να βάλω τα γέλια ή να κλάψω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο προπονητής πρόσθεσε πως ο δικηγόρος του προέδρου της Ομοσπονδίας «σχεδόν τον αγιοποίησε», υπονοώντας την υπερβολική, κατά την άποψή του, υπεράσπιση που επιχείρησε.

Η «σφαγή του Αμαρουσίου» και οι δηλώσεις Παπαθεοδώρου

Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής αναφέρθηκε και στη λεγόμενη «σφαγή του Αμαρουσίου», επικαλούμενος τις δηλώσεις του κ. Γιαννακόπουλου. Επίσης, έκανε λόγο για τις δηλώσεις του δικού του προπονητή, του κ. Παπαθεοδώρου, με τον οποίο είχε συνεργαστεί.

Σύμφωνα με τον κ. Αλεξανδρή, μετά από μία «πραγματική σφαγή του Αμαρουσίου», ο κ. Παπαθεοδώρου είχε απευθυνθεί κατά πρόσωπο στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, λέγοντας «δεν σε φοβάμαι». Με βάση αυτές τις δηλώσεις, ο κ. Αλεξανδρής πίστευε ότι ο κ. Παπαθεοδώρου ήθελε να τελειώσει την καριέρα του στο μπάσκετ.

Θεωρούσε ότι το λιγότερο που θα μπορούσε να συμβεί ήταν να τιμωρηθεί με 2-3 χρόνια αποκλεισμό. Ωστόσο, όπως επισήμανε ο προπονητής, «δεν κινήθηκε καμία διαδικασία» εναντίον του κ. Παπαθεοδώρου, παρά τη σοβαρότητα των λεγομένων του.

Οι συλλήψεις και οι προσωπικές εμπειρίες

Ο κ. Αλεξανδρής υπογράμμισε ότι οι πρόσφατες συλλήψεις δεν έγιναν τυχαία και ότι τα χρήματα που βρέθηκαν δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Επισήμανε πως οι συγκεκριμένοι διαιτητές που εμπλέκονται στο σκάνδαλο βρίσκονταν «στο στόχαστρο πολλά χρόνια», κάτι που δείχνει πως δεν επρόκειτο για μεμονωμένα περιστατικά.

Ο ίδιος ο Βαγγέλης Αλεξανδρής μοιράστηκε προσωπικές του εμπειρίες αδικίας από διαιτητές. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι αδικήθηκε από τον Παπαπέτρου όταν αλλοίωσε το αποτέλεσμα σε αγώνα που ήταν προπονητής στη Λάρισα, μέσα στην Καβάλα.

Επίσης, δήλωσε ότι αδικήθηκε από την κυρία Τσαρούχα σε ένα ματς στην Πάτρα, όταν ήταν προπονητής στον Ηρακλή. Οι αναφορές αυτές ενισχύουν την άποψή του για ένα κατευθυνόμενο σύστημα και την έλλειψη τιμωρίας.

Προειδοποίηση σε επενδυτές του μπάσκετ

Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής απηύθυνε ένα «καμπανάκι» σε όσους επενδύουν στο μπάσκετ, με ειδική αναφορά στους επενδυτές του ΠΑΟΚ και του Άρη. Τους κάλεσε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και υποψιασμένοι.

Συγκεκριμένα, τους είπε να είναι «προετοιμασμένοι για όσα θα αντιμετωπίσουν», τονίζοντας την ανάγκη να γνωρίζουν τις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο. Η προειδοποίηση αυτή δείχνει την ανησυχία του για τις ευρύτερες επιπτώσεις του συστήματος και του σκανδάλου στο ελληνικό μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Topontiki