Ο Νίκος Λεβέντης εντοπίστηκε νεκρός στον περιβάλλοντα χώρο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, οκτώ ημέρες μετά την εξαφάνισή του. Οι συνθήκες του θανάτου του εξακολουθούν να προκαλούν σοβαρά ερωτήματα στην οικογένειά του. Ο πατέρας του, απόστρατος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, αμφισβητεί ότι πρόκειται για θάνατο χωρίς εμπλοκή τρίτων και εκφράζει την πεποίθηση ότι ο γιος του έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Τα ερωτήματα της οικογένειας

Στο επίκεντρο των ερωτημάτων βρίσκονται τόσο οι τελευταίες κινήσεις του Νίκου Λεβέντη, ο οποίος είχε πολυετή εμπειρία στον τομέα της ασφάλειας, όσο και οι συνθήκες υπό τις οποίες η σορός του παρέμεινε επί ημέρες σε χώρο στρατιωτικού νοσοκομείου χωρίς να εντοπιστεί. Ο πατέρας του, μιλώντας στην εκπομπή Φως στο Τούνελ, περιέγραψε την αναχώρησή του από το σπίτι τα ξημερώματα της 14ης Ιουνίου, την ανησυχία που ακολούθησε όταν χάθηκαν τα ίχνη του και τις απορίες που, όπως υποστηρίζει, δεν έχουν απαντηθεί μέχρι σήμερα.

Η εξαφάνιση και η ανησυχία

Περιγράφοντας όσα συνέβησαν τα ξημερώματα της 14ης Ιουνίου, ο πατέρας του Νίκου Λεβέντη ανέφερε ότι βρισκόταν στο σπίτι όταν ο γιος του τον ενημέρωσε πως θα έβγαινε για μια βόλτα. Η ώρα περνούσε χωρίς να επιστρέφει, ενώ οι επανειλημμένες προσπάθειες των γονιών του να επικοινωνήσουν μαζί του δεν είχαν αποτέλεσμα.

«Με είχε πάρει ο ύπνος στον καναπέ βλέποντας ποδόσφαιρο. Ο γιος μου, Νίκος Λεβέντης, μου λέει πως φεύγει να πάει κάποια βόλτα και θα γυρίσει. Επειδή αργούσε να επιστρέψει, ανησύχησα και αρχίσαμε μαζί με τη μητέρα του να τον καλούμε στο τηλέφωνο, χωρίς όμως να υπάρχει απάντηση από πλευράς του», δήλωσε ο πατέρας.

Ασυνήθιστη συμπεριφορά

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο γιος του έβγαινε από το σπίτι τις πρώτες πρωινές ώρες, ωστόσο σε προηγούμενες περιπτώσεις επέστρεφε έπειτα από σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή τη φορά, όπως υποστήριξε, είχε παρατηρήσει κάτι ασυνήθιστο στη συμπεριφορά του, καθώς ο Νίκος φαινόταν αναστατωμένος και συνομιλούσε σε έντονο ύφος στο τηλέφωνο.

«Ο Νίκος έφυγε αναστατωμένος, μιλώντας έντονα στο κινητό. Μαζί του είχε και την πιστωτική του κάρτα. Κινητό και κάρτα δεν ξέρω ακόμα και σήμερα αν έχουν βρεθεί», πρόσθεσε ο πατέρας του.

Γιατί στο 251 ΓΝΑ;

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί στον πατέρα του το γεγονός ότι ο Νίκος Λεβέντης εντοπίστηκε στον χώρο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, καθώς, όπως εξήγησε, δεν υπήρχε κάποιος γνωστός λόγος για να μεταβεί εκεί. Ο απόστρατος αξιωματικός υποστήριξε ότι ο γιος του δεν αντιμετώπιζε κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας και δεν ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή, αν και είχε διαπιστώσει ότι το τελευταίο διάστημα είχε χάσει βάρος.

«Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το πώς βρέθηκε στο συγκεκριμένο μέρος, καθώς δεν είχε λόγο να βρίσκεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Αν χρειαζόταν κάτι, θα πήγαινε στο Ναυτικό Νοσοκομείο, όπου είχε πρόσβαση, καθώς εγώ είμαι αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού», κατέληξε ο πατέρας.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr