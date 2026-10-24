Στο μικροσκόπιο η υπόθεση φορολογικής απάτης της Pizza Fan: Πάνω από 35 εκατ. ευρώ η ζημία για το Δημόσιο

Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης φορολογικής απάτης που συνδέεται με την Pizza Fan εισέρχεται σε νέα, κρίσιμη φάση, με τους 23 συλληφθέντες να βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Η ζημία για το Δημόσιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την προσαγωγή τους ενώπιον του εισαγγελέα, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος τους, ενώ αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή τις επόμενες ημέρες.

Δικαστικές εξελίξεις και κατηγορίες

Συγκεκριμένα, σε βάρος των 23 κατηγορουμένων ασκήθηκε, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Παράλληλα, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ, η οποία φέρεται να επιτεύχθηκε μέσω της μη απόδοσης ΦΠΑ και της υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει επίσης την άμεση συνέργεια στις συγκεκριμένες πράξεις, καθώς και την ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στη δικογραφία της υπόθεσης περιλαμβάνονται ακόμη 109 ταυτοποιημένα άτομα, ενώ οι κατηγορίες που τους αφορούν είναι, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο μηχανισμός της απάτης

Σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, η οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε ένα ειδικό λογισμικό, μέσω του οποίου ολοκληρώνονταν παραγγελίες σε καταστήματα του δικτύου, χωρίς ωστόσο να εκδίδονται οι προβλεπόμενες αποδείξεις λιανικής. Η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, από αυτή τη διαδικασία, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 150 εκατομμύρια ευρώ για την εκτεταμένη περίοδο από το 2016 έως το 2026.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να είχαν παρέμβει συστηματικά στο σύστημα παραγγελιοληψίας και έκδοσης αποδείξεων. Ο στόχος ήταν η απόκρυψη μέρους των εσόδων των καταστημάτων και, κατ' επέκταση, η μη απόδοση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ στο Δημόσιο.

Η αστυνομική επιχείρηση και η έναρξη της έρευνας

Η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Οι έρευνες έλαβαν χώρα σε διάφορους χώρους, συμπεριλαμβανομένων γραφείων, καταστημάτων και κατοικιών, σε περιοχές τόσο της Αττικής όσο και της Θεσσαλονίκης.

Η έναρξη της έρευνας σηματοδοτήθηκε από εισαγγελική παραγγελία, η οποία προέκυψε με αφορμή καταγγελία για πιθανές παραβάσεις της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας σε καταστήματα δικτύου εστίασης. Έπειτα από πολύμηνη διερεύνηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και με τη συνδρομή άλλων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, οι Αρχές φέρονται να εντόπισαν τον τρόπο λειτουργίας του πολύπλοκου μηχανισμού.

Η διαδικασία των παραγγελιών

Οι παραγγελίες των πελατών καταχωρίζονταν κανονικά στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας και προωθούνταν στα καταστήματα για την εκτέλεσή τους. Ωστόσο, κατά την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής, οι εργαζόμενοι είχαν τη δυνατότητα είτε να εκδώσουν απόδειψη για πληρωμή με μετρητά ή κάρτα, είτε να ακυρώσουν την παραγγελία, γεγονός που φέρεται να αξιοποιούνταν για την απόκρυψη των πραγματικών εσόδων.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr