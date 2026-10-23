Η Αθήνα «ασφυκτιά»: Έρευνα του ΕΜΠ αποκαλύπτει απώλεια 37 ωρών ετησίως για εύρεση πάρκινγκ

Μια πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) φέρνει στο φως μια ανησυχητική πραγματικότητα για τους οδηγούς της Αθήνας. Σύμφωνα με τα ευρήματα αυτής της μελέτης, οι κάτοχοι οχημάτων στην πρωτεύουσα αφιερώνουν κατά μέσο όρο περίπου 37 ώρες ετησίως αποκλειστικά στην αναζήτηση μιας διαθέσιμης θέσης στάθμευσης. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αθήνα και η ασφυκτική κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους έχουν λάβει πρωτοφανείς διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας την εύρεση πάρκινγκ έναν καθημερινό «πονοκέφαλο» για τους πολίτες.

Οι χαμένες ώρες στην αναζήτηση πάρκινγκ

Η έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου υπογραμμίζει με σαφήνεια το μέγεθος του προβλήματος της στάθμευσης στην Αθήνα. Οι οδηγοί, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, σπαταλούν περίπου 37 ώρες κάθε χρόνο, περιμένοντας ή αναζητώντας έναν ελεύθερο χώρο για να παρκάρουν το όχημά τους. Αυτή η απώλεια χρόνου δεν είναι μόνο σημαντική σε ατομικό επίπεδο, αλλά αντανακλά και την ευρύτερη δυσλειτουργία που παρατηρείται στο οδικό δίκτυο της πρωτεύουσας. Η αναζήτηση μιας θέσης στάθμευσης έχει μετατραπεί σε μια χρονοβόρα διαδικασία που επιβαρύνει την καθημερινότητα των πολιτών.

Ο χρόνος αυτός, που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για άλλες δραστηριότητες, χάνεται στους δρόμους της Αθήνας, καθώς οι οδηγοί αναγκάζονται να περιφέρονται, συχνά σε κύκλους, με την ελπίδα να εντοπίσουν ένα κενό σημείο. Η διαπίστωση αυτή από το ΕΜΠ έρχεται να επιβεβαιώσει την αίσθηση που έχουν πολλοί οδηγοί για την αυξανόμενη δυσκολία εύρεσης πάρκινγκ, η οποία πλέον τεκμηριώνεται και από επιστημονικά δεδομένα, αναδεικνύοντας την ένταση του ζητήματος.

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα και η ασφυκτική κατάσταση

Η κατάσταση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του οξυμένου κυκλοφοριακού προβλήματος που μαστίζει την Αθήνα. Η πρωτεύουσα βιώνει μια ασφυκτική κατάσταση στους δρόμους της, η οποία έχει πλέον λάβει πρωτοφανείς διαστάσεις. Τα τελευταία χρόνια, η επιβάρυνση του οδικού δικτύου έχει ενταθεί σημαντικά, δημιουργώντας συνθήκες συμφόρησης και δυσκολίας στην κίνηση των οχημάτων. Αυτή η ασφυκτική κατάσταση δεν αφορά μόνο τις ώρες αιχμής, αλλά επεκτείνεται σε μεγάλο μέρος της ημέρας, καθιστώντας τις μετακινήσεις ιδιαίτερα δύσκολες για τους οδηγούς.

Οι δρόμοι της Αθήνας, όπως επισημαίνεται, «ασφυκτιούν» κάτω από τον όγκο των οχημάτων, και η εύρεση χώρου στάθμευσης αποτελεί ένα από τα πιο έντονα συμπτώματα αυτής της δυσλειτουργίας. Η συνεχής αναζήτηση πάρκινγκ συμβάλλει στην περαιτέρω επιβάρυνση του κυκλοφοριακού φόρτου, καθώς τα αυτοκίνητα που ψάχνουν θέση προστίθενται στην ήδη πυκνή κίνηση, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο συμφόρησης και καθυστερήσεων στην πρωτεύουσα.

Ο καθημερινός «πονοκέφαλος» της στάθμευσης

Η εύρεση μιας διαθέσιμης θέσης στάθμευσης αποτελεί καθημερινό «πονοκέφαλο» για τους οδηγούς της Αθήνας. Αυτή η φράση, που χρησιμοποιείται χαρακτηριστικά, αποτυπώνει πλήρως την αγωνία και την ταλαιπωρία που βιώνουν χιλιάδες πολίτες καθημερινά. Η έλλειψη οργανωμένων χώρων στάθμευσης και η υπερβολική συγκέντρωση οχημάτων καθιστούν την αναζήτηση μιας κενής θέσης μια πραγματική πρόκληση, η οποία συχνά απαιτεί υπομονή και πολύτιμο χρόνο. Οι οδηγοί αναγκάζονται να αφιερώνουν σημαντικό μέρος της μετακίνησής τους απλά και μόνο για να βρουν ένα σημείο όπου θα μπορέσουν να αφήσουν το αυτοκίνητό τους.

Ο «πονοκέφαλος» αυτός δεν είναι απλώς μια ενόχληση, αλλά μια πηγή άγχους και εκνευρισμού που επηρεάζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πρωτεύουσας. Η αδυναμία εύρεσης πάρκινγκ μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις σε ραντεβού, εργασία ή άλλες υποχρεώσεις, προσθέτοντας ένα επιπλέον βάρος στην ήδη απαιτητική καθημερινότητα. Η αναζήτηση θέσης στάθμευσης έχει γίνει αναπόφευκτο μέρος της οδηγικής εμπειρίας στην Αθήνα, με αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες.

Δυσεύρετες θέσεις ακόμα και εκτός κέντρου

Ένα ακόμα σημαντικό εύρημα της έρευνας του ΕΜΠ είναι ότι το πρόβλημα της εύρεσης πάρκινγκ δεν περιορίζεται αποκλειστικά στο κέντρο της Αθήνας, αλλά επεκτείνεται και σε περιοχές εκτός αυτού. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι οδηγοί, οι ελεύθερες θέσεις είναι πλέον δυσεύρετες ακόμα και σε γειτονιές και συνοικίες που παλαιότερα προσέφεραν περισσότερες επιλογές για στάθμευση. Αυτή η γενικευμένη δυσκολία υπογραμμίζει την έκταση του ζητήματος, καθιστώντας την εύρεση πάρκινγκ ένα πανελλαδικό πρόβλημα για την πρωτεύουσα.

Η κατάσταση αυτή δείχνει ότι η ασφυκτική πίεση στους δρόμους και τους χώρους στάθμευσης δεν είναι ένα τοπικό φαινόμενο, αλλά μια ευρύτερη πραγματικότητα που βιώνουν οι οδηγοί σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας. Το γεγονός ότι οι ελεύθερες θέσεις είναι δυσεύρετες ακόμα και σε περιοχές μακριά από τον πυρήνα της πόλης, επιβεβαιώνει την πρωτοφανή διάσταση που έχει λάβει το πρόβλημα τα τελευταία χρόνια, όπως άλλωστε αναδεικνύεται και από την έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, επιτείνοντας την καθημερινή ταλαιπωρία των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta